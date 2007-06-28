ОЧАРОВАНИЕ СМОЛЕНЩИНЫ

Смоленск на протяжении многих веков был стражем западных границ земли Российской. Первые упоминания о Смоленске относятся к 863 году. Исстари его величали «город-ключ». Название города связывают с одним из основных занятий обитателей города в стародавние времена – смолением судов.

Земля Смоленская чрезвычайно богата талантами. На Смоленщине жили Михаил Глинка и Александр Грибоедов, Николай Рерих и Илья Репин, Михаил Врубель и Федор Шаляпин. Смоленская губерния – родина государственного деятеля Григория Потемкина, путешественника Николая Пржевальского, адмирала Павла Нахимова, маршала Михаила Тухачевского, писателей-фантастов Александра Беляева и Айзека Азимова, космонавта Юрия Гагарина. Край необыкновенно притягателен для путешественников. Он преподносит сюрпризы буквально на каждом шагу.

В СМОЛЕНСКОЙ области жил и творил человек, который придумал русскую матрешку, – это художник Сергей Малютин. И сегодня творения художника можно увидеть в заповедном Талашкино – художественном центре, который на рубеже XIX–XX вв. создала известная художница и коллекционер Мария Тенишева. В княжеском имении в поселке Фленово – в 2 км от Талашкино – долгое время работал Николай Рерих. И до наших дней сохранилась одна из самых замечательных его работ – смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная над порталом церкви Святого Духа.

– Судьба храма сложилась трагически, – рассказала «Аргументам неделi» глав­ная хранительница храма во Флено­-

во Лидия Ивановна Кудрявцева. – Николай Рерих в росписях допустил многочисленные отступления от православного канона, поэтому храм так и не был освящен. Во время революции бесценные фрески погибли...

Еще более жестоко судьба обошлась с родовыми имениями Михаила Глинки и Александра Грибоедова. Родовые дома были разнесены после революции, что называется, по кирпичику. Но потом были восстановлены. И сегодня, приехав в музеи-усадьбы Михаила Глинки в Новоспасском и Александра Грибоедова в Хмелите, можно застать воссозданные родовые особняки. В Новоспасском воссозданы и каскады прудов, и беседка с мельницей, а также островок Муз и Амуров лужок. В родовом доме в Хмелите Александр Грибоедов провел детские и отроческие годы. И именно хмелитские впечатления от быта и нравов обитателей он отразил в своем бессмертном творении «Горе от ума».

– Теперь мы боремся за то, – объяснил нашему изданию директор Государственного историко-культурного и природного Музея-заповедника «Хмелита» Виктор Кулаков, – чтобы восстановить родовой дом адмирала Павла Степановича Нахимова. С точностью до сантиметра установили место, где стояло имение Нахимовых в усадьбе Городок. Весь вопрос упирается в деньги – на это нужно 20 млн. рублей.

В областной казне таких миллионов нет. Надежда – на помощь правитель­ства…

Отдельная страница в истории храмовой Смоленщины – ее древние церкви красоты неописуемой. До наших дней дожили уникальные памятники храмового зодчества – церкви Архангела Михаила, Петра и Павла, Иоанна Богослова. Глаз не оторвать от Успенского кафедрального собора, который расположился над долиной реки Днепр (именно в этом храме хранятся железные сандалии легендарного святого Меркурия). А для того чтобы увидеть трехшатровую церковь Одигитрии (1630 г.), путешественники едут в старинный город Вязьма, который в 1812 г. принял на себя мощный удар армии Наполеона Бонапарта. В городе открыт и частный музей русского поэта Сергея Есенина.

– Мы очень заинтересованы в развитии туризма, – сказал «Аргументам неделi» вице-губернатор Смоленской области Юрий Сынкин. – На развитие программы выделены деньги.

– И у нас на Смоленщине столько удивительных мест, что можно приехать не раз и не два, чтобы все это увидеть, – заметила гид Марьяна Аникеева, сопровождавшая в трехдневной поездке группу журналистов из Москвы.

Видимо, придется.