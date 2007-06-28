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Владимир Пресняков: «Будьте к Москве добры – и она ответит взаимностью!»

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Владимир Пресняков: «Будьте к Москве добры – и она ответит взаимностью!»

 Знаменитый музыкант, заслуженный артист России Владимир Пресняков приехал в Москву из Свердловска. Он живет в районе Медведково в обычной квартире, в обычном доме.

 МНЕ не нравится расхожая фраза о покорении Москвы. Ведь покорить столицу не смогли даже Наполеон и Гитлер. Правильней было бы говорить о том, как освоиться в Москве. Так получилось, что в какой-то степени я вынужденно приехал в столицу, поскольку после статьи одного известного критика в газете «Правда» я и моя супруга остались без работы. И в 1975 г. Юрий Федорович Маликов нас пригласил в «Самоцветы». Таким образом мы с Леной попали в столицу, работали  в ансамбле, к которому я сначала относился  довольно иронично. Но постепенно привык, ведь всякая работа для музыканта интересна, если  ты делаешь свое дело хорошо.

 Москва слезам не верит? Неправда. Она была ко мне очень добра. Я думаю, и нам всем следует быть к ней добрыми. Это как в человеческих отношениях: как ты относишься к другим людям, так и они будут к тебе относиться.

 Впрочем, это не отменяет мои вопросы к городским властям. Интересно, почему в Москве такие сумасшедшие цены? Постоянно ощутимо дорожает квартирная плата. Якобы для того, чтобы в доме стало лучше. Но лучше становится, видимо, только в элитных домах, а не у нас. Кодовый замок на входной двери постоянно ломается, лифт поработает несколько дней – и снова на ремонте.
Безумно растут цены и на потребительском рынке. Думаю, это происходит потому, что сюда приезжают жить богачи из нефтяных или газовых мест и те, кто приобрел миллионы незаконным путем. Они селятся в центре. Им все равно, сколько платить за хлеб и молоко.

 А как же пенсионеры, которые всю жизнь прожили в пределах Садового кольца, а теперь около своего дома не могут купить и булку хлеба? Весь центр застроен фирменными магазинами: французскими булочными, итальянскими закусочными, венскими гастрономами... Там продаются те же самые продукты, что и в моем Медведково, только дороже раза в полтора-два! Старушкам и старичкам приходится на метро ездить на окраину за элементарными продуктами. С пенсионерами поступили просто по-свински.

 Раньше «понаехали тут!» говорили в отношении простых людей, которые в своей Туле или во Владимире не могли купить колбасы  за 2,20 и поэтому были вынуждены ехать в Москву. Их обижали несправедливо, потому что в стремлении закупиться в столице не было ничего предосудительного. Но теперь от лица простых и небогатых москвичей я откровенно могу сказать «понаехали тут!» про тех, кто осаждает Москву со своими наворованными миллионами и устраивает в нашем городе пир во время чумы.

 

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