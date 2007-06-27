Броневая защита

Чтобы во время пребывания на пляже в голову не лезли тревожные мысли о сохранности ценностей, оставленных в квартире, лучше позаботиться об их безопасности заранее. Самый лучший способ – арендовать ячейку-сейф в банке. Как ее выбрать? На что обратить внимание?

Плата за спокойствие



КАЗАЛОСЬ бы, в России, традиционно привыкшей держать семейные ценности в собственной кубышке, такой консервативный банковский инструмент, как сейф, нужен лишь бизнесменам для хранения важных документов. Ан нет. Ячейки полюбились многим рядовым россиянам. И спрос на них постоянно растет. В настоящее время, как отмечают банкиры, сейфов на всех даже не хватает. «Свободные ячейки есть не во всех отделениях», – рассказывает начальник управления развития бизнеса «Банка Москвы» Альберт Андрианов. А директор департамента маркетинга розничного бизнеса «Номос-банка» Анна Панкратова добавляет: «Свободными пока еще остаются ячейки в недавно открывшихся дополнительных офисах Московского региона».

И это не удивительно. Количество квартирных краж растет с каждым годом. А люди хотят чувст­вовать себя спокойно, уезжая на дачу, в командировку, да и просто в течение рабочего дня. Тем более что цены на ячейки вовсе «не кусачие». Например, сейф, в который помещаются папка с документами и шкатулка с семейными драгоценностями, обойдется в 500 руб. в месяц.

Вдобавок начался отпускной сезон. «А в летние месяцы уровень занятости ячеек традиционно возрастает», – говорит начальник отдела разработки банковских продуктов и тарифов банка «Глобэкс» Вячеслав Свиреденко.

Как рассказывает Альберт Андрианов из «Банка Москвы» , чаще всего люди прячут в ячейку деньги, ценности, документы на квартиру, дачу, машину. А в последнее время многие стали использовать сейфы для проведения крупных сделок. Особенно часто так покупаются квартиры по ипотеке. На этот случай у банков есть специальная опция – «отслеживание условий допуска». Деньги из ячейки можно забрать только при определенных условиях: скажем, при наличии договора купли-продажи, подписанного вашей рукой.

Арендовать ячейку не сложно. Нужно прийти в банк с паспортом, заключить договор и внести арендную плату. В некоторых банках от вас потребуют еще оставить страховой депозит порядка 3000 рублей. Если вы потеряете ключ, его стоимость будет возмещена из этих денег.

Стоимость ячейки колеблется от 390 руб. в месяц за размер 5х31х43 (высота, ширина, глубина в сантиметрах) до 3800 руб. за нишу в 60х31х43. Можно арендовать сейф и на один день. Это обойдется в 30–50 рублей. Но чем больше срок, тем дешевле будет аренда. Подписывая договор на год, можно получить скидку до 50%. Как отмечает Вячеслав Свиреденко из «Глобэкса», наибольшей популярностью пользуются ячейки больших размеров и сроком аренды более года.



Код доступа



ВЫБИРАТЬ банк следует поближе к дому – так вам будет удобнее пользоваться ячейкой. «Помимо этого обратите внимание на техническое оснащение и охрану хранилища. Каковы ключи от ячеек: механические или электронные. Условия допуска в помещение. Ознакомьтесь с правилами аренды и тарифами», – говорит Анна Панкратова из «Номос-банка».

Стоит учесть и косвенные показатели: как вообще относятся к клиентам в банке, царит ли там суматоха, суета. «Если в операционном зале бардак, то и в хранилище то же самое. И возможно, чтобы добраться до содержимого вашей ячейки, вам придется целый час стоять в очереди», – говорит Альберт Андрианов.

Существуют два варианта хранения ценностей в банке. Базовый – с помощью договора аренды. Здесь банк не знает, что лежит в ячейке, и за сохранность содержимого ответственности не несет, если, конечно, ячейка не была взломана.

Второй вариант, менее распространенный, – договор хранения. В этом случае составляется подробная опись предметов, которые помещаются в ячейку, а также фиксируется сумма денег.

Доступ к ячейке в обоих случаях имеете только вы. Проверить содержимое ячейки банкиры могут лишь в некоторых ситуациях. «При поступлении информации о том, что клиент хранит в сейфе оружие, наркотические или легковоспламеняющиеся вещества, а также вещества и предметы, которые каким-либо образом могут повлиять на сохранность сейфа», – поясняет Анна Панкратова из «Номос-банка». Но при этом вы должны обязательно присутствовать.