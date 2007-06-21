Не метро, а электричка

Недавно было принято принципиальное решение о том, каким способом попытаются разрулить транспортную проб­лему в самой болезненной точке столичной подземки – в нижнем конце Таганско-Краснопресненской ветки.

ЗА ДЕНЬ поезда на этой ветке перевозят 70 тыс. человек, – комментирует начальник столичной подземки Дмитрий Гаев. – Здесь в час пик в одном вагоне вместо положенных 140 спрессовано до 200 пассажиров. Проблему Выхино и Жулебино тяжелое метро, которое стоит 2,2 млрд. руб. за километр, не решит, а усугубит. Открытие в этом районе новой станции увеличит пассажиропоток еще на 20 тыс. человек. Тогда уже никто никуда не уедет!»

Это мнение поддержал и депутат Мосгордумы Москвин-Тарханов: «Москвичи и жители области, проживающие в приграничной полосе, верят, что метро сразу решит все транспорт­ные проблемы. Я считаю, что не во всех болевых точках соприкосновения мегаполиса с областью в ближайшее время нужно строить подземку. Лучше использовать скоростной наземный транспорт. Иначе пассажиры из подмосковных городов доведут ситуацию до коллапса».

Исполнительные власти Восточного округа согласились с такой позицией. «Мы решили растаскивать пассажиропоток без помощи метро, – объясняет префект Восточного административного округа Николай Евтихиев. – Помогут железнодорожники. Уже принято решение запустить дополнительные скоростные электрички от Косино до Казанского вокзала. К тому же электропоезд Раменское – Москва теперь будет делать остановку в Косино.

В Лондоне давно электрички одновременно с метро бегут в центр города». «Мы отказались от строительства метро в Жулебино на время, – успокаивает жителей первый зам­префекта Юго-Восточного округа по строительству Алек­сандр Скороспелов. – Но когда-нибудь, после решения проблем с ЖД, с наземным транспортом, метро дойдет ко всем, кто его заждался».

НЕДАВНО Общественная палата рекомендовала правительст­ву новую 3-летнюю программу развития метрополитена. Теперь сред­ства на строительство метро будут выделяться в равных долях как из федерального, так и из городского бюджета. Всего за три года будет израсходовано 258,4 млрд. рублей. Половину этой суммы, скорее всего, заберет Москва.

«В конце 2007 г. будет построено 15 км путей, 5 станций и 4 пересадки, – комментирует замначальника производственного отдела «ОАО Метрострой» Олег Мельников. – В августе будет открыт центральный участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Чкаловская» до «Трубной». На станцию «Сретенский бульвар» поезда прибудут в ноябре. А в декабре этого года войдет в строй участок Строгинской линии, которая является продолжением Арбатско-Покровской ветки от станции «Парк Победы» через «Кунцевскую», где будет построена «Кунцевская-2», с пересадкой на Фи­левскую линию. К декабрю 2007 г. метро придет в район Строгино, где планируется строительст­во одноименной станции. Это снизит пассажиропоток на «Щукинской» в час пик на 12 тыс. человек. Строительство участков «Выхино»–«Жулебино» и «Красногвардейская»–«Братеево» пока запланировано в 2009–2011 годы».