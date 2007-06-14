Президенту подарят «копеечку»

Руководство АвтоВАЗа, похоже, готово сделать Владимиру Путину роскошный подарок к 55-летию. В конце мая, после посещения президентом флагмана российского автопрома, на заводе поползли слухи о том, что высший менеджмент предприятия полон решимости преподнести президенту один из самых ярких символов всего многострадального отечественного автомобилестроения – легендарную первую «копейку», хранящуюся в заводском музее.

Столь эксклюзивный подарок может составить компанию еще нескольким автораритетам в личном гараже Путина.

В МУЗЕЕ АвтоВАЗа, где «припарковано» несколько символических ВАЗ-2101 (и, в частности, легендарная первая «копейка», сошедшая с конвейера 19 апреля 1970 г.), нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, лишь заметили, что «подобные слухи дейст­вительно ходят».

Однако источник «Аргументов неделi», близкий к завод­скому менеджменту, подтвердил, что «такое предложение действительно обсуждается в кругах отдельных высших руководителей завода, и, вероятно, один из автомобилей подарят Путину». Но о какой именно «копейке» идет речь, наш собеседник пояснить затруднился.

Стоит отметить, что глава собственника АвтоВАЗа ФГУП «Рособоронэкспорт» и по совместительству председатель совета директоров предприятия Сергей Чемезов является давним другом Владимира Путина. Неясно, что движет вазовскими государственниками – трогательное, в духе советской номенклатуры, желание сделать президенту приятно или намерение попробовать разменять «копейку» на миллиарды госинвестиций. Это было бы неплохим подспорьем в плане реорганизации предприятия и ухудшающейся на глазах социальной ситуации в Тольятти.