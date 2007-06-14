Президенту подарят «копеечку»
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Антон ЗДОБНОВ, Тольятти ]
Руководство АвтоВАЗа, похоже, готово сделать Владимиру Путину роскошный подарок к 55-летию. В конце мая, после посещения президентом флагмана российского автопрома, на заводе поползли слухи о том, что высший менеджмент предприятия полон решимости преподнести президенту один из самых ярких символов всего многострадального отечественного автомобилестроения – легендарную первую «копейку», хранящуюся в заводском музее.
Столь эксклюзивный подарок может составить компанию еще нескольким автораритетам в личном гараже Путина.
В МУЗЕЕ АвтоВАЗа, где «припарковано» несколько символических ВАЗ-2101 (и, в частности, легендарная первая «копейка», сошедшая с конвейера 19 апреля 1970 г.), нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, лишь заметили, что «подобные слухи действительно ходят».
Однако источник «Аргументов неделi», близкий к заводскому менеджменту, подтвердил, что «такое предложение действительно обсуждается в кругах отдельных высших руководителей завода, и, вероятно, один из автомобилей подарят Путину». Но о какой именно «копейке» идет речь, наш собеседник пояснить затруднился.
Стоит отметить, что глава собственника АвтоВАЗа ФГУП «Рособоронэкспорт» и по совместительству председатель совета директоров предприятия Сергей Чемезов является давним другом Владимира Путина. Неясно, что движет вазовскими государственниками – трогательное, в духе советской номенклатуры, желание сделать президенту приятно или намерение попробовать разменять «копейку» на миллиарды госинвестиций. Это было бы неплохим подспорьем в плане реорганизации предприятия и ухудшающейся на глазах социальной ситуации в Тольятти.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес