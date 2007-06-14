В космосе обнаружена планета, которой не должно быть

Астрономы обнаружили самую несуразную планету из всех известных науке. По законам физики, такого небесного тела не должно существовать.

ПЛАНЕТА, получившая название TrES-3, вращается вокруг одной из звезд созвездия Геркулеса. От Земли ее отделяют 800 световых лет.

TrES-3 вдвое превышает по массе самую большую планету Солнечной системы – Юпитер. Такие тяжелые планеты по законам размещаются на дальних орбитах по отношению к звездам. Но TrES-3 вращается очень близко к своему солнцу. Она буквально «скользит» в его атмосфере. Время оборота – всего 31 час.

На этом странности не заканчиваются. «При такой близости к звезде мощные гравитационные силы должны были перевести планету на круговую орбиту. Но она движется по эллипсу», – объясняет автор открытия, сотрудник Лоуэлловской обсерватории Джордж Мандушев.

Ученые теряются в догадках о происхождении «невозможной» планеты. Не обошлось без версии о внеземном разуме. «Предположим, некая цивилизация, значительно обогнавшая нас в развитии, добывает таким образом энергию», – строит предположения Джордж Мандушев.

«Запущенная» на низкую орбиту планета как бы «вычерпывает» энергию из атмосферы звезды, которая в миллионы раз превосходит мощность всех земных электростанций. А эллиптическая орбита, возможно, служит для охлаждения этого «космического генератора».