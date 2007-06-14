Владивостоку не дает покоя слава Сан-Франциско

Согласно планам местной администрации, через бухту Золотой Рог будет перекинут мост. Его проектирование было завершено в феврале текущего года. Запланированная длина будущего моста составит около 1400 метров, длина основного пролета – 733 метра. Высота над зеркалом воды 70 метров.

НА ПРАВОМ берегу мост начнется в районе фуникулера и соединится с федеральной трассой «Владивосток – Хабаровск». Левобережная его часть закончится в районе «Детского парка». Для строительства моста будет максимально использован потенциал приморских предприятий.

Несмотря на то, что Главгосэкспертиза Комитета РФ по строительству завершит рассмотрение проектно-сметной документации лишь к 15 июня, изыскательские работы уже активно ведутся. В администрации Приморского края нет сомнений в получении положительного заключения.

Интересно, что тягу к «мостостроительству» испытывают все приморские власти новейшей истории России. Так, проект моста через бухту обсуждался в городской Думе еще начиная с 2002-го. Нашелся даже канадский подрядчик, за 40% акций будущего сооружения обещавший приморцам «сделать красиво». Тот проект канул в Лету, поэтому первому мэру Владивостока В. Черепкову пришлось удовлетвориться возведением многочисленных переходов и эстакад, которые до сих пор являются предметом судебных разбирательств. Сменивший его в кресле градоначальника В. Копылов также пытался реанимировать идею с мостом, но увлекся строительством колумбария и по недоброй традиции до сих пор объясняет свои действия в зале суда.

Нынешний мэр Владивостока В. Николаев, даже не успев толком сказать веское слово в мостостроительстве, уже, как известно, сидит на нарах, но дело, судя по всему, нашло преданных продолжателей. Как утверждают приморские власти, реальная возможность воплотить проект появилась после того, как Владивосток определили местом проведения инвестиционного саммита АТЭС в 2012 году. Однако аппетит приходит во время еды. Уже обнародованы планы администрации построить к саммиту два самых больших в стране морских моста. Второй соединит город с расположенным через пролив островом Русский.