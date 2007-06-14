Дисбатам объявлен приговор

Дисциплинарным батальонам, наследникам печально знаменитых штрафбатов, отмерен короткий срок. Как сообщил нашей газете начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Александр ЛУКИН, скоро они будут ликвидированы.

- В ТЕЧЕНИЕ этого года мы расформируем дисбаты и создадим гарнизонные военные комендатуры, которые будут заниматься поиском сбежавших военнослужащих, – сказал генерал, которому непосредственно подчиняются все пять отдельных дисциплинарных батальонов Рос­сийской армии.

Уже не являются секретом места их дислокации. Так, два дисбата расположены в Си­бир­ском военном округе, в Чите и Но­во­сибирске, по одному – в Даль­невосточном военном округе (Уссурийск), Мос­ковском военном округе (поселок Му­ли­но) и Северо-Кавказском военном округе (поселок Замчалово). В них служат 1231 офицер и прапорщик постоянного состава. «Штрафников», или, как говорят теперь военные, «лиц переменного состава», точно подсчитать намного труднее. Ведь сроки у них разные. Почти каждый день «текучка»: одни выходят «за ворота», другие попадают в эти отнюдь не райские места.

За что же сажают солдат в дисбат? Они предназначены для военнослужащих, совершивших как воинские, так и общеуголовные преступления, и приговоренных к лишению свободы на срок не более двух лет. Примерно 40 процентов штрафников находятся в дисбатах за «самоволки», столько же – за преступления, связанные с «дедовщиной», остальные – за общеуголовные преступления.

Формально дисбат не является местом лишения свободы. Ведь судимость после такой «отсидки» нигде не учитывается. Но осужденные военнослужащие выходят на работу под вооруженным конвоем, не имеют увольнений или других выходов за территорию. За нарушение режима содержания военнослужащие могут арестовываться и содержаться на гаупт­вахте на срок до 30 суток в одиночной камере. Срок службы в дисциплинарной воинской части не входит в срок службы по призыву. После окончания срока наказания военнослужащие, как правило, возвращаются в части, где служили до ареста.

А что будет теперь, после расформирования дисбатов? Пока рассматриваются два варианта. По одному, солдаты, преступившие закон, пойдут отбывать срок в обычные колонии. По другому, дисциплинарные баталь­оны в полном составе будут переданы Минюсту России.