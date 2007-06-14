В цирке снова сирота

Недавно мы писали о маленьком тигренке, который был обнаружен сотрудниками ГАИ в подозрительной машине и передан на воспитание знаменитым дрессировщикам Багдасаровым. И вот новое пополнение.

В МОСКОВСКОМ цир­ке Нику­лина на Цветном бульваре появился новый житель – медвежонок Микки. В начале апреля недалеко от Любани, что под Петербургом, то ли охотники, то ли браконьеры застрелили медведицу, и местные жители подобрали полуторамесячного малыша. Два месяца он жил в доме лесника. Каким-то образом информация об этом проникла в Интернет, и вскоре на медвежонка нашлись покупатели – Московский художественно-промышленный институт. Студентки МХПИ как раз искали медвежонка для фото­сессии. За 30 000 руб. ректор ин­сти­тута А.А. Егоров выкупил малыша. Однако оставлять зверя навсегда никто не собирался.

– Когда мы его брали, то уже думали о том, куда сможем пристроить, – говорит одна из студенток МХПИ Марина Смирнова. – Хотели отдать в хорошие руки и стали обзванивать цирки и зоопарки. Звонили в Цирк на Вернадского, в Московский зоопарк, в подмосковный заповедник, в част­ный зоопарк под Москвой, в област­ные цирки, даже на биофак МГУ, но почему-то нигде его не хотели брать.

Но вскоре Марине позвонили дрессировщики медведей из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, народные артисты России Ольга и Виктор Кудрявцевы. Сначала они тоже сомневалась, брать медвежонка или нет, но все же согласились на него посмотреть.

– Мы встретились, обнялись и уже не смогли расстаться, – рассказывает Ольга. – Микки очень контактный, обаятельный.

– Все наши медведи попадали к нам похожим образом, – говорит Виктор. – Но чаще всего это были совсем маленькие медвежата, поэтому я понимаю, что дрессировщики не соглашались брать четырехмесячного медвежонка. Действительно, для дальнейшей дрессуры это сложный случай. Наверное, это только мы такие ненормальные.

Микки повезло. Пока он живет у Кудрявцевых дома, кушает сладкий йогурт, к которому привык в институте. А когда подрастет – перейдет в цирк. Там же и будет постепенно переходить на цирковой рацион питания.