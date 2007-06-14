Коттеджи не роскошь

С 1987 г. длится конфликтная ситуация жителей района «Ухтомское» с московскими властями. Обитатели этого заповедного лесного уголка площадью 220 га привыкли жить тихо, в собственных домах, возделывая землю. Перебираться куда попало, в панельные коробки, 855 домовладельцев категорически отказываются. В одном они согласны с властями: реконструкция их родному району необходима давно.

Управы на них нет

ЗА 20 лет кто только не предлагал этим людям преобразить их поселок до неузнаваемости. Моссовет, Мосгорисполком, затем Управа и даже специально созданный для перестройки ГУП «Ухтомское» – все напрасно. «Доброжелатели» так и не поняли, что «капризные собст­венники» как раз больше всего боятся, что им не придется увидеть свои заповедные места такими, как до тотальной застройки.

«Если у нас отнимут землю и переселят в многоэтажки, то Бутово покажется бурей в стакане. Мы устроим цунами, – пообещал мне старожил здешних мест Владимир Зайцев. – Силы есть: территориальная община объединяет 3 тыс. жителей, а в ТСЖ состоят 855 человек», – пригрозил он.

Неудивительно, что некоторые жильцы района ведут себя так агрессивно. Как говорится – накипело! Последней каплей стало известие о том, что заблокированный общиной проект застройки от директора ГУП «Ухтомский» Валерия Тарасова каким-то чудом уже проходит согласования на «самом верху».

Дело в том, что Валерий Николаевич не смог заручиться поддержкой большинства жителей, в то время как инвесторы уже рвались в бой. Недолго думая, он заказал в Моспроект-3, по мотивам советских генпланов, новый вариант точечной застройки «Ухтом­ского» 25-этажными панельными монстрами. Управа в свою очередь не сообщила префекту ВАО Николаю Ефтихиеву о собранных в общине 830 подписях домовладельцев с просьбой не рассматривать данный проект.

Социальный проект для спорных территорий

В ТО ВРЕМЯ когда в «Ухтомском» горячие головы в защиту своих прав готовы лечь на Казанскую железную дорогу, в соседнем Жулебино миром заканчивается подписание договоров о переселении всех членов местной территориальной общины микрорайона «2Б» в новые дома.

Здесь власти тоже долго не могли найти общий язык с частным сектором. Так было до прихода в район представителей «Первой управляющей Строительной Корпорации», которая предложила местной исполнительной власти свой универсальный социальный проект для спорных территорий в черте Москвы.

«Мы всегда ведем поиск бесконфликтных методов работы с собственниками, – рассказывает Президент корпорации Наталья Черкасская. – С людьми, которые многие годы жили и трудились на своем участке земли, надо работать терпеливо и деликатно. В Жулебино нам это удается. Строительство первого дома в сентябре этого года начнет входящая в нашу корпорацию компания «Внешторгстрой». А переселение жителей в новые дома в этом районе мы планируем в мае 2008-го».

Узнав о будущем новоселье в соседнем Жулебино, община «Ухтомского» обратилась к Наталье Черкасской за помощью. Она предложила расселить всех собственников в коттеджи или в малоэтажные дома, которые будут воздвигнуты на месте ветхих строений.

Никаких высоток и никакого ущерба для окружающей среды.

«Этот вариант комплексной застройки наше сообщество поддержало сразу большинством голосов, – говорит Александр Плохоцкий, председатель территориальной общины, ТСЖ, депутат муниципального собрания микрорайона «Косино-Ухтомское» . – Поэтому ТСЖ уже заключило договор с «Внешторгстроем», по которому компания выступает в качестве управляющей организации на застройку микрорайона».

Микрорайон ледникового периода

«ПРЕЖДЕ чем предложить людям наши услуги, я внимательно ознакомилась с проектом, который активно пропихивает, иначе не скажешь, руководитель ГУП «Ухтом­ский» господин Тарасов, – рассказывает Наталья Петровна. – Этот человек не жил в «Ухтом­ском», поэтому не успел или не захотел как следует изучить местные проблемы. Вместо этого он занялся приватизацией возглавляемого им госпредприятия.

А чем объяснить его навязчивые идеи построить 25-этажные дома в природоохранной зоне? Здесь находятся уникальные водоемы. Например, Святое озеро ученые относят к ледниковому периоду. Рядом с ним растут многовековые деревья».

Несколько лет назад, желая рассказать властям об уникальности этого уголка Москвы, местный комитет общественного самоуправления и ТСЖ собрали средства на независимую гидроэкологическую экспертизу.

Она показала, что грунтовые воды в этом районе буквально вымывают почву из-под ног. Значит, высотные громадины будут возводиться в ямах с водой. Неудивительно, если эти новостройки вообще уйдут под землю, не дождавшись новоселов.

«Шутки шутками, а в «Ухтомском», между прочим, уже был похожий случай, – рассказывает зампредседателя ТСЖ «Ухтомское» Валентина Бортникова. – В 1987 г. на улице Оранжерейная началось строительство 9‑этажного дома. Бетон возили круглосуточно, делали огромную подушку, чтобы плывун не мешал работе. Но дом все равно повело. А на уровне 4-го этажа он разрушился».

«Внешторгстрой» на свой страх и риск уже работает над альтернативным проектом реконструкции района «Ухтомское», – продолжает разговор Наталья Черкасская. – Сейчас мы изучили все пожелания собст­венников и начали заключать индивидуальные договоры с каждым жителем сообщества».