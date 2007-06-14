КУРС – НА ПАМЯТНИК!

Начинается подведение итогов конкурса на лучшую идею памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии.

ОБ ЭТОМ конкурсе, который проводился Бла­готво­рительным фондом «Крейсер «Варяг», о судьбе легендарного крейсера, о том, почему случилось так, что он упокоился у берегов Шотландии, «Аргументы неделi» рассказали две недели назад в №22(56). Сейчас трехмесячный срок, отведенный на предоставление заявок, закончен. 15 июня начнется их рассмотрение.

В составе жюри конкурса – адмиралы, офицеры флота, известные скульп­торы, художники, архитекторы, специалисты музейного дела. Предстоит изучить несколько сотен работ. Победителя ждет главный приз – 100 тыс. рублей.

Пока, конечно, рано анализировать все присланные варианты – не все конверты еще вскрыты. Но уже ясно: идеи – очень разные. Конкурс не случайно был объявлен молодежным (возраст участ­ников – до 40 лет). Соответственно, концепции памятника предлагали ребята из МАРХИ и «Строгановки», РГГУ и Академии живописи, ваяния и зодчест­ва, курсанты военно-морских училищ и просто школьники. Фонд организовал несколько открытых этапов конкурса. Например, своеобразным «мозговым штурмом» стал студенческий марафон «Наш памятник «Варягу». А молодежь всегда мыслит более свободно, незашоренно. И потому кроме традиционных монументов на военно-мор­скую тематику есть и варианты, рассчитанные на технологии ХХI века. У кого-то идея памятника связана с использованием приливов и отливов. Где-то частью композиции должны стать морские волны. Кто-то посетителям музея (напомним, памятник «Варягу» задуман как мемориальный комплекс с музеем, научным центром и многим другим) предлагает совершать виртуальные подводные путешествия к остову крейсера, лежащему на морском дне. Видеоинсталляции, звуковые эффекты – мировая музейная практика наработала множество нестан­дартных «путей к сердцу», и их тоже реально применить.

Проект-победитель станет одним из главных экспонатов выставки «Возвращение «Варяга», которая откроется в июле в Центральном музее Вооруженных сил в Москве. А дальше…

Дальше – работа по изготовлению и установке памятника. Продолжается сбор средств (подчеркнем – это прежде всего «народные» деньги, которые по зову души люди перечисляют в Фонд); есть договоренность с предприятиями, готовыми взяться за изготовление монумента; шотландские власти обещают «режим наибольшего благоприятствования»…

Остается только дождаться итогов конкурса.



