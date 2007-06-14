Энергия перевернутого креста

Случилось для Москвы небывалое: за два дня группа подростков разгромила на Кунцевском погосте сто надгробных плит и могильных крестов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. «АН» стали известны некоторые леденящие кровь подробности.

ВАНДАЛЫ посягали на кладбище дважды: сначала они надругались над 17 могилами, на следующий день разгромили еще 77. Поначалу у сыщиков было четыре версии. Это могли быть сатанисты, хулиганы, националисты либо воры, которые хотели снять украшения с покойников. В том, что могилы были разрушены специально, сыщики не сомневались. Но уже через два дня все встало на свои места. Патрулируя кладбище, милиционеры задержали двух школьников. Мальчишки вырвали деревянный крест и пытались снова воткнуть его в землю – только «вверх ногами». Один из вандалов снимал это действо на видео.

На первом же допросе они выложили все как есть. Тот парень, который сломал крест, является неофитом (то есть новообращенным), снимавший погром на видео – его наставник. Они разыгрывали на кладбище ритуал «Посвящение в сатанисты». Дети считают себя не только сатанистами, но и готами (представителями молодежной субкультуры, исповедующей эстетику смерти. – Прим. ред.). По словам задержанных, основное учение готов заключается в том, чтобы постоянно подзаряжаться негативной энергетикой людей. «Мы подумали: разрушим могилы – и те, чьи родственники там похоронены, сильно расстроятся, будут нервничать, переживать. А мы подзарядимся этой отрицательной энергией. Но подзарядку ощутить не успели. Поэтому и возвратились на кладбище уже в третий раз», – сказал один из задержанных на допросе.

Неизвестно, насколько искренне школьники раскаялись, но сотрудничать со следствием согласились. Вскоре были задержаны еще четыре человека, участвовавшие в погроме на кладбище. «В ближайшее время обвинение будет предъявлено всем осквернителям могил, – рассказал «АН» прокурор Кунцев­ской межрайонной прокуратуры Андрей Почтарев. – Такого в Москве еще не было: группа несовершеннолетних громит захоронение – и не из хулиганских побуждений, а по философским, можно сказать, причинам. За это преступление Уголовный кодекс предусматривает до 3 лет лишения свободы. Но как несовершеннолетние они, к сожалению, отделаются только условными сроками». Кроме того, родители вандалов должны возместить ущерб за разбитые памятники и развороченные могилы – всего около 2 млн. рублей.

Сейчас на Кунцевском кладбище восстановлены практически все искалеченные захоронения: памятники, выкорчеванные из земли, снова на местах, кресты отмыты от сатанинских знаков… Но четыре могилы по-прежнему в руинах: эти гранитные плиты вандалы изрубили в крошку, которая разбросана по всему кладбищу.

Екатерина КАРАЧЕВА

АРГУМЕНТ К СЛОВУ



КУНЦЕВСКИЙ погост до недавнего времени являлся филиалом Новодевичьего кладбища. И сейчас по праву считается исторической и культурной ценностью России. На нем похоронено много известных людей, например, актеры Евгений Моргунов, Владимир Басов, Зиновий Гердт, бард Юрий Визбор, хоккеист Валерий Харламов и многие другие. К счастью, их могилы не пострадали – вандалы просто не успели до них добраться.