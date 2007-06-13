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БОЛЬШЕВИК БУШ

Невежество – источник надменности

№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

БОЛЬШЕВИК БУШ

 В середине прошлого века большинство жителей планеты безошибочно угадывали «силуэт» врага и агрессора – это был всем тогда известный образ немецкого солдата вермахта в знаменитой квадратной «тевтонской» каске. В период холодной войны в «образе врага» представлялся солдат Советской армии – от Афганистана до Чехословакии он играл роль оккупанта. А теперь в большей части планеты в образе агрессора вырисовывается силуэт американского пехотинца.

 А РАЗВЕ те наши несчастные парни с Рязанщины или из Киргизии виноваты, что их обливали грязью и проклинали на улицах Будапешта или Праги в 68-м? Дряхлеющие мумии из Политбюро КПСС послали их на позор, заставили олицетворять Коммунизм. А разве парни из Кентукки или Техаса виноваты, что теперь на них навешивают все причины и беды, творящиеся в Ираке или Афганистане? Нет, это не они – это их правительство Самого Демократического Государства в мире, это их президент, которого многие открыто называют недоумком.

 Америке противостоят решительные враги, которые угрожают ее миссии распространения свободы по всему миру. Об этом 28 мая заявил президент США Джордж Буш, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в связи с национальным Днем памяти. Буш подчеркнул, что США видят своей миссией в мире «срыв планов тиранов и террористов» и обеспечение «дара свободы для миллионов людей, которые ее никогда не знали». «Это призвание нашей страны. Это судьба нашей страны», – заявил он.

 Ровно два года назад Буш, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе, уже делал заявление, что демократические революции в ряде стран, включая Грузию и Украину, – «это только начало». «По всему миру свобода находится на марше… По всей Центральной Азии и широкому Ближнему Востоку мы видим, как поднимается новое поколение, чьи сердца горят стремлением к свободе, и они ее получат», – изрек президент США. Это тогда, когда каждый день в Ираке и Афганистане гибнут десятки тысяч невинных людей! Что это – слепота, идиотизм или, возможно, доктрина, которая по своей демагогии сродни речам Ленина, Троцкого или даже Гитлера?! Недаром Бжезинский, которого нельзя заподозрить в антиамериканизме, назвал свою статью «Буш уважает Ленина?».

 Итак, Бушу не терпится построить «светлое будущее» по всему миру при помощи американских штыков. Где-то мы уже это слышали, и не раз! Уроки истории не помогают, особенно в случае с нынешним президентом США, который, скорее всего, истории и своей-то страны не знает. Как ни парадоксально, но идеи мирового коммунизма и сама риторика Буша выросли из одной идеи – идеи Западной цивилизации и демократии.

 Стало быть, мировая общественная мысль движется идеалами западной цивилизации. Но откуда появились эти идеалы? На каком основании эти идеалы претендуют на единственно правильное разрешение всех человеческих проблем? Почему Буш может угрожать практически всему миру – и все испугались?

 Идеалы Западной цивилизации выросли из так называемого европоцентризма. Я в первый раз наткнулся на этот термин в книге немецкого мыслителя Освальда Шпенглера «Закат Европы». Автор называет высокомерным европоцентризмом «привычную для нынешнего западноевропейца схему, в которой развитые культуры вращаются вокруг нас как мнимого центра всего мирового свершения», при которой игнорируется исторический опыт Индии, Вавилона, Китая, Египта, арабской и мексиканской культур, имеющих «одинаковое значение в общей картине истории и часто превосходящие античность грандиозностью душевной концепции, силой взлета…». В своей книге Шпенглер подводит черту под трехсотлетним периодом высокомерного «европоцентризма», провозгласив принципиальную равноценность всех образующих мировую цивилизацию культур. Мне кажется, что понятие «европоцентризм» существенно для понимания сегодняшней проблемы идеологической нетерпимости.

 Одна из форм нетерпимости, как это ни странно, проявляется в самой Европе и особенно в США – нетерпимость к инакомыслию, нетерпимость к тому, что называется «политически некорректные выступления». Я уже писал по этому поводу – в статье о диктатуре политкорректности. Так вот, политическая корректность требует признания как общепринятого факта тезиса о Западном стандарте демократии как о непременном условии развития нации. Я со всей ответственностью хочу с этим не согласиться. То есть, возможно, эта концепция и справедлива, но ведь есть еще и временной фактор. Историю сложно ускорить, но людям свойственно нетерпение.

 Западные требования ко всему миру о немедленном и обязательном принятии своих ценностей – отношение к демо­кратии, правам человека, свободе печати и пр. – являются выражением того самого нетерпения, которым был обуреваем Владимир Ленин. Я бы назвал это историческим нетерпением. Как ни предупреждал Ленина марксист Плеханов о губительности пути, Ленин его не послушал, и все мы знаем, чем это кончилось.

 Под «историческим нетерпением» я понимаю состояние, при котором кажущиеся прогрессивными идеи и реформы насильственно продвигаются в среду, не готовую к восприятию этих идей. Сдается, что Запад не в состоянии осознать явную истину, что ценности в различных культурах изменяются с разной скоростью, что многие страны и культуры находятся в неодинаковых временных отрезках.

 Толерантность в Европе – результат длительного болезненного процесса, многих десятков лет войн и реформаторства. И невозможно этот принцип насильно «пересадить» на другие культуры. Кстати, и терпимость на Западе возникла гораздо позже, чем в других цивилизациях. Я могу назвать буддизм, индуизм, конфуцианство – как образцы глубочайшего терпения и толерантности. Но западная толерантность возникла только в середине второго тысячелетия, когда европейская буржуазия под воздействием религиозных войн в итоге завоевала политическую независимость, ограничила власть короля, добилась свободы для вероисповедания протестантизма. В конце концов, обрела то, что мы называем правосознанием, которое порождает толерантность. Но это произошло в результате жестоких войн, в горниле которых и «закалялась» идеология буржуазии.

 Проблемы толерант­ности стали особенно насущными, когда обострился международный терроризм. Задумаемся, почему нет терроризма в Индии и Китае? Ответ прост – они никому не навязывают своей политической системы и своего образа мыслей. Выходит, конфликт цивилизаций происходит только в регионе монотеистических цивилизаций: читай – христианства, ислама и иудаизма. Из этого следует вывод, что в основе каждой психологии и культуры лежит религия.

  Нетерпение европоцентристов – одна из причин ярост­ного сопротивления других культур, защищающих свою самобытность и свой темп развития.

 Сегодня развитие мирового политического порядка вращается между двумя тенденциями. Первая – западная идея свободного рынка, демократизация всех процессов, личная свобода граждан, права человека и т.д. Этой концепции свойст­венно утверждение, что политика может изменить и определить культуру. Ей противостоит другая, можно сказать, более консервативная концепция, утверждающая, что культура в конечном счете определяет политику, и все попытки насадить принципы, не выработанные в истории страны, обречены на провал.

 Историческим нетерпением болели многие государственные деятели – Ленин, Троцкий, Сталин, Мао, их деяния не раз приводили к катастрофам глобального порядка. Забавно, что в ряды этих профессиональных революционеров затесался новый большевик – президент США Джордж Буш.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Если бы Ленин, Сталин и Горбачев были более терпеливыми – удалось бы Советскому Союзу построить коммунизм?
Спросили мы граждан России

Петр Переверзев, 59 лет, пенсионер, Тверь:
 – С нашим-то терпеливым народом? Конечно, построили бы коммунизм! Наши люди за светлую мечту готовы и жизнь отдать, и терпеть любые лишения, сколько понадобится. А вот руководителям страны у нас чаще всего именно терпения и не хватало. Потому у них из задуманного мало чего получалось.

Валентина Костенко, 40 лет, библиотекарь, Псков:
 – Коммунизм – это убогое представление людей о рае, царстве Божьем. Рай на земле построить нельзя. Даже Господу это не под силу при всем его безграничном терпении…

Владимир Скальский, 52 года, железнодорожник, Томск:
 – Для построения коммунизма им не хватило мозгов, а не терпения. Может быть, если бы Ленин прожил подольше, вся история нашей страны пошла бы по-другому. Он, мне кажется, не свернул бы НЭПа, и жили бы мы сейчас в сто раз богаче китайцев – пускай и с Политбюро, но с развитым капитализмом. Сталин все порушил, извел толковых людей.
А Горбачеву страна досталась уже полностью в разваленном виде. Тут дело не в терпении, а в том, что мелковат масштабом и жидковат умишком был последний Генеральный секретарь. Поэтому никакого коммунизма он построить не мог бы, даже если и очень этого хотел.

Катерина Бахарева, 48 лет, преподаватель вуза, Ростов-на-Дону:
 – Коммунизм вообще никому не удастся построить – это невозможно в принципе. Вся история человечества это доказала. Люди, за малым исключением, законченные эгоисты, и даже советская власть за 70 лет не смогла их перевоспитать. Наступила эпоха развитого эгоизма, и это теперь – надолго, если не навсегда...

Роман Свирин, 34 года, торговый менеджер, Йошкар-Ола:
 – Наверное, нужно было еще сильнее «пришпорить» народ. Думаю, и Ленин, и Сталин, и Горбачев были слишком терпеливы, излишне цацкались с нашим народом, который уважает только кнут. Я уверен, сама коммунистическая идея никогда не умрет, потому что жажда справедливости, равенства и братст­ва, что бы там ни говорили, заложена в самом нутре человека. И какой-нибудь терпеливый руководитель сумеет идею реализовать. Впрочем, случится это нескоро, и мы до этого вряд ли доживем.

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