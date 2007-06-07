АВИАЦИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ПРАВДЫ
Алексей Пивоваров в «Авиаторах» осуществил мечту детства
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]
Эта программа, своеобразный «бортовой журнал» обо всем, что происходит в небе, появилась на канале НТВ в сентябре прошлого года. За прошедшее время творческому коллективу «Авиаторов» удалось не только привлечь внимание зрителей, но и заслужить доверие профессионалов.
– АЛЕКСЕЙ, как появилась на НТВ программа «Авиаторы»? Кто автор идеи?
– Идея была моей. С раннего детства я был «болен» авиацией и в свое время даже хотел поступать в летное училище. Но для этого необходимо исчерпывающее знание точных наук, а в этом я никогда не был силен. Так и получилось, что жизнь сложилась
– Кто из «звездных» пассажиров вашей программы запомнился больше всего?
– Мы рассказываем не о тех, кого сегодня принято называть «звездами». Наша программа – об
Наша основная идея – показать, что авиация – не закрытая от мира зона, из которой время от времени вываливаются и разбиваются самолеты, как это иногда изображают некоторые наши коллеги. Авиацию можно назвать территорией правды. Это та сфера человеческой деятельности, где могут существовать только, как принято говорить, настоящие люди. Заслуживающие низкого поклона за свою работу. Халтурщики, случайные люди, склонные переоценивать себя и недооценивать опасность, в авиации чаще всего не задерживаются и, бывает, просто физически не выживают. Процент хороших, порядочных людей в авиации существенно выше, чем в целом в нашей жизни.
– Как профессионалы относятся к «Авиаторам»?
– Авиация – это профессиональное сообщество, которое не терпит дилетантов. А к журналистам там вообще отношение скверное и во многом заслуженное самими журналистами. Для нас добрым знаком и большой честью было приглашение участвовать в конференции, живой встрече участников
– Изначально была идея, что Вы сами
– Нет, поступать в летное училище я не буду. Но сквозная тема «Авиаторов» – это показать, рассказать нашим зрителям о том, как на самом деле сложно поступить в училище, стать летчиком. Каким нужно быть мужественным человеком, чтобы там учиться, потому что еще недавно летчики и зарабатывали мало, и были не столь востребованны. А работать журналистом и одновременно полноценно учиться на летчика, конечно, невозможно. Любой работой нужно заниматься всерьез либо не заниматься вовсе.
– А какие моменты съемок программы больше всего запомнились лично вам?
– Да много всего, мы же каждую неделю
– Многие телезрители помнят Алексея Пивоварова как блестящего репортера НТВ, любят вас и в качестве ведущего новостей, и «авиатора». Положа руку на сердце, а вам самому в каком амплуа комфортнее?
– Я журналист, это моя работа – и новости вести, и сюжеты снимать. И кстати, на звание авиатора я не претендую – наша программа об этих людях, об их жизни и работе, но мы рассказываем об этом именно как журналисты, не пытаясь, что называется, «примазаться». Как я уже сказал, чтобы стать авиатором, нужно долго и серьезно учиться. А потом посвятить этому всю жизнь.
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