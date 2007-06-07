АВИАЦИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ПРАВДЫ

Эта программа, своеобразный «бортовой журнал» обо всем, что происходит в небе, появилась на канале НТВ в сентябре прошлого года. За прошедшее время творческому коллективу «Авиаторов» удалось не только привлечь внимание зрителей, но и заслужить доверие профессионалов.

– АЛЕКСЕЙ, как появилась на НТВ программа «Авиаторы»? Кто автор идеи?

– Идея была моей. С раннего детства я был «болен» авиацией и в свое время даже хотел поступать в летное училище. Но для этого необходимо исчерпывающее знание точных наук, а в этом я никогда не был силен. Так и получилось, что жизнь сложилась по-другому. Летчиком я не стал, но стал, что называется, профессиональным пассажиром – летаю много и часто. И подумал, почему бы не со­вместить мечту детства со своей профессией? С идеей «Авиаторов» я пришел к руководству НТВ, получил одобрение, и с сентября 2006 г. программа выходит в эфир.

– Кто из «звездных» пассажиров вашей программы запомнился больше всего?

– Мы рассказываем не о тех, кого сегодня принято называть «звездами». Наша программа – об авиаторах-профессионалах, и среди них есть свои настоящие звезды. В каждой программе – несколько таких людей. Например, в ближайших выпусках у нас – рассказ о «Стрижах» и «Русских витязях», каждый летчик этих пилотажных групп, безусловно, звезда! Будет сюжет об английской пилотажной группе «Рэд Эроуз». Расскажем об уникальной женщине, немецкой летчице Беате Узе, которая была лучшим пилотом Германии, а после войны полностью изменила свою жизнь, открыла сеть секс-шопов и этим прославилась.

Наша основная идея – показать, что авиация – не закрытая от мира зона, из которой время от времени вываливаются и разбиваются самолеты, как это иногда изображают некоторые наши коллеги. Авиацию можно назвать территорией правды. Это та сфера человеческой деятельности, где могут сущест­вовать только, как принято говорить, настоящие люди. Заслуживающие низкого поклона за свою работу. Халтурщики, случайные люди, склонные переоценивать себя и недооценивать опасность, в авиации чаще всего не задерживаются и, бывает, просто физически не выживают. Процент хороших, порядочных людей в авиации существенно выше, чем в целом в нашей жизни.

– Как профессионалы относятся к «Авиаторам»?

– Авиация – это профессиональное сообщество, которое не терпит дилетантов. А к журналистам там вообще отношение скверное и во многом заслуженное самими журналистами. Для нас добрым знаком и большой честью было приглашение участвовать в конференции, живой встрече участ­ников интернет-портала avia.ru, самого авторитетного у нас в стране, где общаются настоящие профессионалы. Нас признали, нам это приятно. Мы стараемся делать программу, конечно, во-первых, для широкого круга зрителей – без обилия специальных терминов. Но, с другой стороны, так, чтобы профессионалы не плевались.

– Изначально была идея, что Вы сами все-таки поступите в летное училище, и процесс обучения станет этаким сквозным сюжетом в программе «Авиаторы»…

– Нет, поступать в летное училище я не буду. Но сквозная тема «Авиаторов» – это показать, рассказать нашим зрителям о том, как на самом деле сложно поступить в училище, стать летчиком. Каким нужно быть мужественным человеком, чтобы там учиться, потому что еще недавно летчики и зарабатывали мало, и были не столь востребованны. А работать журналистом и одновременно полноценно учиться на летчика, конечно, невозможно. Любой работой нужно заниматься всерь­ез либо не заниматься вовсе.

– А какие моменты съемок программы больше всего запомнились лично вам?

– Да много всего, мы же каждую неделю что-то снимаем. Ну, например, я прыгнул с парашютом, 20 секунд был в свободном падении, причем еще и в кадре. Или вот «летал» на профессиональном тренажере – на котором тренируются пилоты авиакомпаний… Сильные ощущения испытала недавно корреспондент нашей программы – она (тут я все же употреблю профессиональный термин) «сорвалась в штопор», достигнув закритического угла атаки. На самом настоящем самолете – на нем летчиков учат, как в штопор НЕ входить. Ну конечно, за штурвалом была не она, а инструктор…

– Многие телезрители помнят Алексея Пивоварова как блестящего репортера НТВ, любят вас и в качестве ведущего новостей, и «авиатора». Положа руку на серд­це, а вам самому в каком амплуа комфортнее?

– Я журналист, это моя работа – и новости вести, и сюжеты снимать. И кстати, на звание авиатора я не претендую – наша программа об этих людях, об их жизни и работе, но мы рассказываем об этом именно как журналисты, не пытаясь, что называется, «примазаться». Как я уже сказал, чтобы стать авиатором, нужно долго и серь­езно учиться. А потом посвятить этому всю жизнь.