//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

АВИАЦИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ПРАВДЫ

Алексей Пивоваров в «Авиаторах» осуществил мечту детства

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

АВИАЦИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ПРАВДЫ
Алексей Пивоваров – профессиональный авиапассажир

 Эта программа, своеобразный «бортовой журнал» обо всем, что происходит в небе, появилась на канале НТВ в сентябре прошлого года. За прошедшее время творческому коллективу «Авиаторов» удалось не только привлечь внимание зрителей, но и заслужить доверие профессионалов.

 – АЛЕКСЕЙ, как появилась на НТВ программа «Авиаторы»? Кто автор идеи?

 – Идея была моей. С раннего детства я был «болен» авиацией и в свое время даже хотел поступать в летное училище. Но для этого необходимо исчерпывающее знание точных наук, а в этом я никогда не был силен. Так и получилось, что жизнь сложилась по-другому. Летчиком я не стал, но стал, что называется, профессиональным пассажиром – летаю много и часто. И подумал, почему бы не со­вместить мечту детства со своей профессией? С идеей «Авиаторов» я пришел к руководству НТВ, получил одобрение, и с сентября 2006 г. программа выходит в эфир.

 – Кто из «звездных» пассажиров вашей программы запомнился больше всего?

 – Мы рассказываем не о тех, кого сегодня принято называть «звездами». Наша программа – об авиаторах-профессионалах, и среди них есть свои настоящие звезды. В каждой программе – несколько таких людей. Например, в ближайших выпусках у нас – рассказ о «Стрижах» и «Русских витязях», каждый летчик этих пилотажных групп, безусловно, звезда! Будет сюжет об английской пилотажной группе «Рэд Эроуз». Расскажем об уникальной женщине, немецкой летчице Беате Узе, которая была лучшим пилотом Германии, а после войны полностью изменила свою жизнь, открыла сеть секс-шопов и этим прославилась.

 Наша основная идея – показать, что авиация – не закрытая от мира зона, из которой время от времени вываливаются и разбиваются самолеты, как это иногда изображают некоторые наши коллеги. Авиацию можно назвать территорией правды. Это та сфера человеческой деятельности, где могут сущест­вовать только, как принято говорить, настоящие люди. Заслуживающие низкого поклона за свою работу. Халтурщики, случайные люди, склонные переоценивать себя и недооценивать опасность, в авиации чаще всего не задерживаются и, бывает, просто физически не выживают. Процент хороших, порядочных людей в авиации существенно выше, чем в целом в нашей жизни.

 – Как профессионалы относятся к «Авиаторам»?

 – Авиация – это профессиональное сообщество, которое не терпит дилетантов. А к журналистам там вообще отношение скверное и во многом заслуженное самими журналистами. Для нас добрым знаком и большой честью было приглашение участвовать в конференции, живой встрече участ­ников интернет-портала avia.ru, самого авторитетного у нас в стране, где общаются настоящие профессионалы. Нас признали, нам это приятно. Мы стараемся делать программу, конечно, во-первых, для широкого круга зрителей – без обилия специальных терминов. Но, с другой стороны, так, чтобы профессионалы не плевались.

 – Изначально была идея, что Вы сами все-таки поступите в летное училище, и процесс обучения станет этаким сквозным сюжетом в программе «Авиаторы»…

 – Нет, поступать в летное училище я не буду. Но сквозная тема «Авиаторов» – это показать, рассказать нашим зрителям о том, как на самом деле сложно поступить в училище, стать летчиком. Каким нужно быть мужественным человеком, чтобы там учиться, потому что еще недавно летчики и зарабатывали мало, и были не столь востребованны. А работать журналистом и одновременно полноценно учиться на летчика, конечно, невозможно. Любой работой нужно заниматься всерь­ез либо не заниматься вовсе.

 – А какие моменты съемок программы больше всего запомнились лично вам?

 – Да много всего, мы же каждую неделю что-то снимаем. Ну, например, я прыгнул с парашютом, 20 секунд был в свободном падении, причем еще и в кадре. Или вот «летал» на профессиональном тренажере – на котором тренируются пилоты авиакомпаний… Сильные ощущения испытала недавно корреспондент нашей программы – она (тут я все же употреблю профессиональный термин) «сорвалась в штопор», достигнув закритического угла атаки. На самом настоящем самолете – на нем летчиков учат, как в штопор НЕ входить. Ну конечно, за штурвалом была не она, а инструктор…

 – Многие телезрители помнят Алексея Пивоварова как блестящего репортера НТВ, любят вас и в качестве ведущего новостей, и «авиатора». Положа руку на серд­це, а вам самому в каком амплуа комфортнее?

 – Я журналист, это моя работа – и новости вести, и сюжеты снимать. И кстати, на звание авиатора я не претендую – наша программа об этих людях, об их жизни и работе, но мы рассказываем об этом именно как журналисты, не пытаясь, что называется, «примазаться». Как я уже сказал, чтобы стать авиатором, нужно долго и серь­езно учиться. А потом посвятить этому всю жизнь.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//В мире

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, при каком условии Владимир Зеленский может рассчитывать на второй президентский срок. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре со СМИ.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

Стали известны самые богатые российские семьи

Стали известны самые богатые российские семьи

Первое место в рейтинге, составленном одним из изданий, заняла семья Гуцериевых. Журналисты оценили состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких в 5,65 млрд долларов.

//Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний артист Эммануил Виторган минувшей ночью поделился с поклонниками радостной новостью. Согласно последней информации, совсем недавно у актера и его жены Ирины Млодик родилась вторая дочь.

//Общество

Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Перед новым учебным годом, Министерство просвещения разработали и направили в регионы так называемый, «моральный кодекс» нет не строителя коммунизма, его мы уже давно строить перестали, а педагогов

//Новости партнеров

//Здоровье

Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения

Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в области здравоохранения назвали девять способов дожить до 100 лет. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В Крыму прокомментировали условия Курта Волкера для возвращения России в G8

В Крыму прокомментировали условия Курта Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в среду, 28 августа, оценил условия специального представителя США по Украине Курта Волкера для возвращения России в формат "Большой восьмерки".

//Новости СМИ2

//Общество

Мало у кого теперь будет профессия на всю жизнь. Спрос постоянно меняется

Мало у кого теперь будет профессия на всю жизнь. Спрос постоянно меняется

В каком российском городе больше всего бедных? Как нетрудно догадаться, в Москве. В столице запущена пилотная программа до 2020 г. по повышению доходов малоимущих семей, которая затронет 250 тыс. человек.

//Происшествия

Из квартиры в центре Москвы похитили часы за два миллиона рублей

Из квартиры в центре Москвы похитили часы за два миллиона рублей

Из квартиры бизнесмена в центре Москвы неизвестный злоумышленник похитил часы за два миллиона рублей. Соответствующую информацию утром среду предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

//Общество

Советская власть боролась с неграмотностью, сейчас борются за деньги родителей

Советская власть боролась с неграмотностью, сейчас борются за деньги родителей

В России насчитывается более 15 млн школьников и более 1 млн учителей-предметников. Старшекласснику требуется около 30 томов учебников, а идея идти в ногу со временем, просто скачав их в электронный ридер, во многих школах почему-то встречает сопротивление.

//Шоу-бизнес

Певица Валерия поделилась нежным снимком с мамой

Певица Валерия поделилась нежным снимком с мамой

Известная российская певица Валерия в минувший вторник, 27 августа, поделилась с поклонниками нежным снимком с мамой, младшим сыном и его возлюбленной. Поклонники пришли в восторг от фотографии.

//Авиа, ж/д транспорт

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Если вы мечтаете с утра до вечера наслаждаться лётной программой, то три заключительных дня именно то, что нужно. Вторник, среда, четверг – бизнес-дни. Программа полётов компактная, начинается после обеда. Но зато есть возможность не спеша обойти экспозицию, побродить и полюбоваться самолётами и вертолётами на статической экспозиции.

//В мире

В Мексике после пожара в баре погибли 23 человека

В Мексике после пожара в баре погибли 23 человека

Утром в среду, 28 августа, в Мексике в результате пожара в баре погибли по меньшей мере 23 человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники генпрокуратуры штата Веракрус.

//Новости партнеров

//В мире

Глава МИД Украины Климкин рассказал о «мегаугрозе» для Киева и «Большой семерки»

Глава МИД Украины Климкин рассказал о «мегаугрозе» для Киева и «Большой семерки»

Павел Климкин, глава министерства иностранных дел Украины, высказался по поводу возможного преобразования «Большой семерки» в «Большую восьмерку» за счет возвращения в международный клуб Российской Федерации.

//Культура

Появились новости о состоянии здоровья Петра Мамонова

Появились новости о состоянии здоровья Петра Мамонова

Утром в среду, 28 августа, появилась информация о состоянии известного музыканта и актера Петра Мамонова. Ранее 68-летний мужчина попал в больницу с инфарктом, впоследствии ему сделали операцию.

//Общество

Учителей судят за голодную смерть школьницы

Учителей судят за голодную смерть школьницы

В Пермском крае начался судебный процесс над заместителем директора школы, ученица которой скончалась от голода. По версии следствия, администрация школы не сообщила вовремя в органы опеки о плохом самочувствии ребёнка, которое было заметно на протяжении определённого времени.

//Общество

Чего боится мэр Киселёвска?

Чего боится мэр Киселёвска?

Глава города Киселёвска Кемеровской области Максим Шкарабейников требует от журналистов, которые хотят пообщаться с горожанами, список задаваемых вопросов. Помимо этого чиновник хочет знать точное количество людей, с которыми будут беседовать журналисты «Новой газеты».

//Происшествия

В Петербурге задержан гражданин, открывший стрельбу на детской площадке

В Петербурге задержан гражданин, открывший стрельбу на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке у дома, расположенного на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

//В мире

В Крыму объяснили, почему турпоток из Украины на полуостров каждый год увеличивается

В Крыму объяснили, почему турпоток из Украины на полуостров каждый год увеличивается

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в среду, 28 августа, рассказал, почему туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Врачи бегут, министры хорошеют
2

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет
3

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
4

Как правильно пить воду
5

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры