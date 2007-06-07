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ВЕЧНАЯ ТРУБА-ВРЕМЯНКА

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

ВЕЧНАЯ <nobr>ТРУБА-ВРЕМЯНКА</nobr>
Под московской землей трубам стало тесно

 В столице то тут, то там неожиданно кладут прямо по газонам здоровенного диаметра – в рост человека! – трубы. Мало того, что эти коммунальные монстры сами по себе безобразно смотрятся в городе. Они еще и перегораживают въезды во дворы, заставляют москвичей давать немалого крюка до следующего пешеходного перехода. Некоторые из этих труб со временем демонтируются, другие – лежат десятилетиями, обрастая кустарниками и деревьями…

Простая логика

 БЫВАЕТ, что такие временные трубы кладут газовщики. Чтобы на время реконструкции подземных изношенных коммуникаций граждане не остались без «голубого золота» и смогли бы элементарно приготовить себе еду. Но все-таки чаще всего по таким «поверхностным» трубам течет вода из ТЭЦ – в дома и на предприятия. И если в советское время их монтировали обычно при запуске в эксплуатацию нового завода, то сегодня в подавляющем большинстве случаев – при строительстве очередного небоскреба. Или, например, там, где на месте снесенных «хрущевок» строится шеренга новых многоэтажек. Логика у инвестора простая: нет возможности размахнуться вширь – возьмем этажностью! А «потянут» очередной супержилой комплекс имеющиеся коммуникации или нет – его не интересует. Чтобы «напоить» небоскреб, и ставит временные водопроводные трубы в обжитых районах столицы Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК).

 – Одно дело – дать необходимую кубатуру воды, ну, скажем, в сотню квартир-«хрущевок», и совсем другое – в тысячу современных «апартаментов», – поясняет Вячеслав Земских, мастер одного из участков МОЭК. – Имеющиеся коммуникации для этого просто непригодны, пропускную способность подземных труб «по щучьему веленью, по моему хотенью» не увеличишь…

 Хаотичная застройка города жилыми комплексами – не единственная причина установки «времянок». Изношенность подземной водопроводной сети в Москве общеизвестна. Для починки и замены совсем уж прохудившихся трубных фрагментов и отключают на три недели горячую воду. Но немало в столице и таких участков, где невозможно обойтись заменой пары труб: менять нужно всю сеть целиком – от центрального теплового пункта (ЦТП или ТЭЦ) до подвалов жилых домов. Тут, бывает, не то что в три недели – в три года не уложишься! И с каждым годом количество подобных сгнивших целиком сетей только растет.

Всего делов

 ВЯЧЕСЛАВ Земских, проработавший в коммунальном хозяйстве Москвы не один десяток лет, удивляется наивности сограждан, которые не преминут сделать ему едкое замечание, застав за работой в дни отключения горячей воды.

 – Это только со стороны кажется, что все просто: разрыл землю, выдернул старую трубу, положил новую, закопал – и всего делов! Мол, на пару дней работы. Ничего подобного! Трубы ведь не просто в земле лежат, а в бетонном коробе – это ж совсем другой масштаб работ!.

 Часто нет реальной схемы коммуникаций – разроют коммунальщики землю, а трубы лежат не там, где указано в плане работ, а метрах в пятидесяти в стороне. Иной раз попадаются особо сложные участ­ки. Например, требуется залезть на частную территорию (хлопот не оберешься!). Или вскрывать дорожное полотно и выслушивать матюги водителей, парящихся в пробках. Или мамаши-домохозяйки и воинст­венные пенсионеры устраивают пикеты. Не верят они документам и истовым клятвам о том, что рабочие разбирают детскую площадку не для строительства нового дома, а для замены труб.

 Когда попадается такой «особо сложный» участок, коммунальщикам, конечно, проще «кинуть» «времянку», чем валандаться с заполошными горожанами и действовать строго по закону. В МОЭК утверждают, что закончат реконструкцию всех столичных трубопроводов за 5 лет. Тогда, по логике, и исчезнут с улиц Москвы «временные» монстры. Хочется в это верить. Особенно если помнить народную мудрость: ничто у нас не бывает более постоянного, чем временное…

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