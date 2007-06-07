Совершеннолетняя погода

Последние годы погода преподносила москвичам сплошные сюрпризы: то аномальная жара, то зима без снега, то заморозки в июне, то ураганы. Вот и про наступившее лето ходят страшные слухи о том, что, несмотря на теплый май, оно станет самым холодным за много лет. Неужели «жаркий сезон – 2007» на поверку окажется холодным?

К СЧАСТЬЮ, такие предположения несправедливы. Как рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, наступившее лето, скорее всего, никаких рекордов не побьет, разве что в первой декаде июня ожидается небольшое похолодание. В целом температура воздуха и осадки будут в пределах нормы все три месяца. Аномальных явлений вроде наводнений и ураганов не ожидается. Будет постоянно не холодно. И, что также важно, – не слишком жарко. В среднем за лето – привычные московские 22 градуса с копейками.

Спокойное «настроение» погоды передастся даже солнцу. «Солнечная активность этим летом предположительно сведется к минимуму, – говорит заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов. – Пятен на Солн­це, служащих источником геомагнитных бурь, сейчас почти нет, и летом их не прибавится. Так что сильные магнитные бури маловероятны, а небольших возмущений будет мало – максимум 3–4 в месяц. Так спокойно бывает редко!»

От погоды на улице напрямую зависит и экологическая ситуация в мегаполисе. По словам ведущего инженера Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентины Черняевой, самая опасная для города погода – сильная жара и слабый ветер. В загрязненном воздухе под воздействием тепла и солнечного света начинаются опасные для здоровья человека химические процессы, а вредные вещества и пыль не «улетают», как случилось бы при умеренном ветре, а только рассеиваются – в результате чего и возникает печально знаменитый московский смог. Если температура будет держаться на уровне климатической нормы (именно это нам обещают) и погода не окажется слишком засушливой, экологическая обстановка останется удовлетворительной. Правда, многое зависит и от того, как поведут себя подмосковные торфяные болота: сильные лесные пожары уже не одно лето доставляют неприятности жителям востока столицы, куда летит дым с горящих торфяников.

Леонид АКИМОВ

Аргумент метеорологов

Месяц

Темп. воздуха днем

Темп. воздуха ночью

июнь 21,7 11,5 июль 23,1 13,5 август 21,5 12

По данным Гидрометцентра России