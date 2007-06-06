Экс-председатель Центросоюза положил глаз на госбанк

Скандал в обществе потребительских коопераций разгорается с новой силой. Экс-председатель совета Центросоюза В. Ермаков активизировал попытки присвоить себе акции «Евробанка», являющиеся собственностью Российской Федерации. Размер мошенничества оценивается в 17 млн. евро.

«ЕВРОБАНКОМ» ранее владел Госбанк СССР, который использовал его для расчетов в Северной Европе. Чтобы соблюсти французское законодательство («Евробанк» зарегистрирован в Париже), советские банкиры передали 9,2% его акций в номинальное держание Центросоюзу СССР. Когда совет­ская империя развалилась, Банк России решил вернуть свои заграничные дочки. Однако руководство Центросоюза РФ стало чинить всяческие преграды, заявив, что отныне акции банка принад­лежат их организации. Но в суде Банку России удалось отстоять свою правоту. Федеральным арбитражным судом Московского округа пакет акций был признан федеральной собственностью.

Однако это не остановило В. Ер­макова. В распоряжении «АН» оказалось письмо председателя Банка Рос­сии Сергея Игнатьева, адресованное генпрокурору Ю. Чайке и министру внутренних дел Р. Нургалиеву. В нем говорится, что В. Ермаков распорядился перевести акции «Евробанка» в собст­венность учрежденной им фирмы Centrecoop Limited. Эту фирму он создал в 2005 г. в Англии. И в ней является единственным директором.

В настоящее время в отношении В. Ермакова возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В ответ кооператор лишь «активизировал свои действия по захвату акций «Евробанка». Отсудить часть российской собственности он пытается через Торговый суд Парижа. 19 июня представители французской Фемиды должны огласить решение. Если оно будет в пользу В. Ермакова, то вернуть акции «Евробанка» на миллионы евро России станет чрезвычайно тяжело. А сам кооператор, по информации «АН», собирается надолго покинуть страну.