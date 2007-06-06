Машина в долг

Россияне в массовом порядке пересаживаются на автомобили. Продажи железных коней, особенно иномарок, растут как на дрожжах. Только с начала этого года население купило 440 тысяч новых авто. На самые популярные модели, такие как «Мазда-3», «Хонда Сивик» или «Ниссан Кашкай», очередь в салонах превышает полгода. Одна из причин бума – масштабное развитие банковских услуг по автокредитованию.

Ставки падают

РОССИЯ для автопроизводителей – лакомый кусок. Почти все крупнейшие концерны строят у нас сборочные производства, связывая с нашим рынком большие надежды. Например, компания Ford получила в совокупности за прош­лый год колоссальный убыток в 12,7 млрд. долл., а ее российское подразделение, наоборот, добилось превосходных результатов.

Тому, как развивается рынок продаж автомобилей, можно только удивляться. Еще пять лет назад в России в кредит продавалось только 2% автомобилей, сейчас уже 40%. А к 2010 г., по оценкам Discovery Research Group, на заемные деньги будет приобретаться 70% новых иномарок и 50% машин отече­ственного автопрома.

Нынче трудно найти банк, который бы не выдавал день­ги на покупку авто. Но это и хорошо. Растет конкуренция, банки вынуждены снижать ставки по кредитам, улучшать условия обслуживания. Причем очень аппетитный рынок автокредитования, емкость которого превышает 6 млрд. долл., заставляет банки включаться в жесткую борьбу. К слову, в начале мая Сбербанк объявил о снижении стоимости кредитов на 2% по автомобильным ссудам.

В среднем занять на машину сейчас можно под 9–11% в валюте и под 12–15% в рублях.

Как считают эксперты, удешевлению займов немало способствовали дочки иностранных банков, которые в партнерстве с западными автоконцернами активно продвигали иномарки, предлагая более выгодные условия, чем в среднем по рынку. «Вслед за Ford Motor Company свои программы российским потребителям предложили Renault, Nissan, BMW, Citroen, GM, DaimlerChrysler. Словом, все крупные автопроизводители», – говорит директор департамента розничного кредитования «Московского кредитного банка» Павел Ильин.

А в этом году начнет работать даже специализированный «Тойота-банк», который займется выдачей кредитов россиянам на «Тойоту» и «Лексус». Скоро откроют свои банки BMW и DaimlerChrysler.

Конкуренция заставила банки пойти на такой шаг, как отказаться от первоначального взноса. Взять деньги можно на 100% стоимости машины. Правда, учтите, что процентная ставка из-за этого подрастет где-то на 0,5–1%.

Также, по словам экспертов, кредиты на машину стали менее обременительными. Срок кредитования вырос до 5 лет. С одной стороны, это позволяет растянуть оплату во времени и уменьшить ежемесячный платеж. С другой – при том же размере кошелька доступная сумма кредита становится больше. Соответственно, можно подумать о более дорогой и удобной машине.

По сути, автомобильный кредит стал вполне доступен семье со средними заработками. При разработке программ большинство банков ориентируется на семьи с доходом около 10 тыс. руб. на человека.

Как сэкономить

«НАИБОЛЕЕ популярны программы кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства, меньший спрос – на автомобили с пробегом», – говорит Павел Ильин.

По данным Discovery Research Group, чаще всего люди занимают деньги на покупку машин стоимостью от 6 до 18 тыс. долларов. В этой категории половина автомобилей берется в кредит. На более дорогие машины люди предпочитают все-таки копить деньги: в сегменте от 18 до 25 тыс. долл. на кредитные сделки приходится 40%. А вот дорогие модели – свыше 40 тыс. долл. – на заемные деньги покупает совсем немного клиентов. Они либо не нуждаются в кредитной поддержке, либо не желают предоставлять официальную справку о доходах.

Из машин отечественного автопрома чаще всего люди занимают деньги на «четырнадцатую» и «пятнадцатую» модели «Жигулей».

Тем, кто сейчас хочет купить машину, советуем обратить внимание на специальные предложения. Они обычно используются для повышения продаж определенных марок или для сбыта «залежалых» партий. Такие программы позволяют существенно сэкономить. Например, автомобиль Peugeot можно взять под 3,9% годовых в валюте, Ford Fusion – под 4,9%. «Специальные программы выгоднее и дешевле стандартных: ниже процентная ставка, меньше требований к клиенту, понижен страховой тариф, – рассказывает замдиректора департамента розничного кредитования «Бинбанка» Антон Рудь. – Это достигается за счет взаимных уступок автосалона, банка и страховой компании».

Появилось на рынке и совсем новое предложение. Так называемая услуга «buy-back». Пока ее предоставляют не больше десятка банков. Но разработку ведут практически все.

В чем суть? Клиент берет автомобиль в кредит, а автосалон обязуется выкупить его назад через 2–3 года. Преимущество, во-первых, в том, что есть гарантированный покупатель, у которого вы обслуживались и который знает «болезни» машины. Во-вторых, меньший ежемесячный платеж. Ведь день­гами погашается часть кредита, а остальное возвращается банку за счет продажи машины. Благодаря такой схеме можно в два раза уменьшить размер ежемесячного взноса или, наоборот, с ограниченной толщиной кошелька претендовать на дорогой автомобиль.

Словом, вариантов предостаточно. Но, потрудившись проанализировать их детально, вы сможете прилично сэкономить на покупке машины в кредит.