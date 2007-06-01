«ТВ Центр» приготовился к юбилею

В ДЕНЬ юбилея «ТВ Центр» подготовил большой праздник в Лужниках для москвичей и гостей столицы, который начнется в 12 часов.

Программы «ТВ Центра» впервые выш­ли в эфир десять лет назад – 9 июня 1997 года. Московскими властями тогда была поставлена задача: выйти за рамки город­ского канала и стать телекомпанией фе­дерального распространения. Сегодня программы «ТВ Центра» смотрят зрители в 77 регионах страны, а потенциальная российская аудитория телеканала – более 90 млн. человек. В субботу, 9 июня, к юбилею канала, покажут документальный фильм – «Марш энтузиастов. 10 лет без права остановки». Его подготовил один из ведущих журналистов канала – Леонид Млечин. Он обещает рассказать все! В том числе, как десять лет назад новую компанию хотели назвать ЦТ – Центральное телевидение, но не решились, поскромничали… В этот же день покажут и праздничный концерт «Первая десятка!». Естественно, в нем примут участие все «самые заслуженные» московские артисты: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Ани­та Цой, Леонид Агутин, Владимир Прес­няков-мл., Дмитрий Маликов и Илзе Лиепа, Анжелика Варум, Жанна Фриске, хор им. Пятницкого, Государственный симфонический оркестр им. Светланова, детский музыкальный коллектив «Волшебники двора».

«Аргументы неделi» поздравляют канал «ТВ Центр» и весь дружный коллектив с юбилеем и желают новых проектов и творческих побед.