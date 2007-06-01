«ТВ Центр» приготовился к юбилею
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Программы «ТВ Центра» впервые вышли в эфир десять лет назад – 9 июня 1997 года. Московскими властями тогда была поставлена задача: выйти за рамки городского канала и стать телекомпанией федерального распространения. Сегодня программы «ТВ Центра» смотрят зрители в 77 регионах страны, а потенциальная российская аудитория телеканала – более 90 млн. человек. В субботу, 9 июня, к юбилею канала, покажут документальный фильм – «Марш энтузиастов. 10 лет без права остановки». Его подготовил один из ведущих журналистов канала – Леонид Млечин. Он обещает рассказать все! В том числе, как десять лет назад новую компанию хотели назвать ЦТ – Центральное телевидение, но не решились, поскромничали… В этот же день покажут и праздничный концерт «Первая десятка!». Естественно, в нем примут участие все «самые заслуженные» московские артисты: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Анита Цой, Леонид Агутин, Владимир
«Аргументы неделi» поздравляют канал «ТВ Центр» и весь дружный коллектив с юбилеем и желают новых проектов и творческих побед.
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