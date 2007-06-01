На прогулку – в противогазе?

Телепродюсер Михаил ШИРВИНДТ (в прошлом – ведущий известного шоу) живет в центре Москвы, в районе Малой Бронной улицы.

– К СОЖАЛЕНИЮ, наш уютный московский райончик из островка тишины и спокойствия превращается в место шумное и суетное – вроде Арбата. Одно за другим открываются кафе, рестораны, бутики. И от этого жить здесь становится все сложнее и сложнее.

Меня беспокоит и то, что в последние годы в Москве исчезает «институт дворов». Мальчишкой я обожал играть с друзьями во дворе. К примеру, лазали мы на одну телефонную станцию по сосед­ству, чтобы собирать цветные проводки… Сейчас все дворы спрятаны за заборами, каждая пядь земли продана – туда просто так не сунешься! В этом смысле мне жалко сегодняшних детей. Даже мои дети уже не гуляли во дворах. К чему в будущем приведет этот безудержный рост количества построек на один квадратный метр земли? Подозреваю, что скоро детям вообще гулять будет негде. Если жителю центра захочется пройтись, ему придется выходить на Гоголевский бульвар. А там без противогаза не погуляешь…