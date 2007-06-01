Трамваю дали по рогам

Борьба столичных властей с пробками протекает весьма своеобразно. Одной из ее жертв становится городской трамвай, который помогает пассажирам общественного транспорта не стоять в заторах. С 1994 г. столица лишилась более 50 км трамвайных путей. Недавно московское правительство «приговорило» еще один трамвайный маршрут – на Лесной улице.

«ТРАМВАЙНЫЕ пути на Лесной проходят прямо по центру улицы, что затрудняет движение автотранспорта, – объясняет пресс-секретарь Департамента транспорта и связи г. Москвы Мария Проценко. – Кроме того, пути технически устарели, и пустить по ним современные трамваи нельзя. Поэтому их снимут, а взамен будет организован автобусный маршрут. Там планируется использовать новые бесшумные автобусы с экологическим стандартом не ниже Евро-4. Они к тому же будут низкопольными, что удобно для людей с ограниченными возможностями».

Однако подобную точку зрения разделяют далеко не все. «На самом деле «рогатый» транспорт на Лесной помешал инвестору, который решил возвести деловой центр на месте, где трамваи сегодня разворачиваются, – уверен активист движения «Москвичи за трамвай» Александр Федоров. – Официальной причиной снятия маршрута стали два странных письма в правительство Москвы якобы от жителей Лесной улицы, где трамвай обвиняют во всех смертных грехах: и шумит он, и искрит, и движению мешает… Все это – неправда. При правильной организации движения трамвай перемещается бесшумно. Он может перевезти в три раза больше людей, чем автобус! Кроме того, если трамвай снимут, автобусный маршрут не смогут сделать таким же длинным. Людям придется ездить с пересадками. На практике интервалы движения транспорта из-за подобных замен всегда увеличиваются. Примеры уже есть. Так, раньше по Нижней Масловке ходил с интервалом в три минуты трамвай №27. Теперь его заменили на автобус №727, который обслуживает лишь часть бывшего трамвайного маршрута и ходит 4 раза в час. Интересно, кто от этого выиграл?. Кстати, пути на Лесной вовсе не устаревшие!»

Один из главных аргументов «за» трамвай – экологический. По словам специалиста организации «Мосэкомониторинг» Андрея Попикова, «трамвай – самый экологичный транспорт в Москве. Выбросов от него вообще никаких. Это еще лучше, чем стандарт Евро-4 у новых автобусов! Что касается шума, то он не такой уж сильный, а при использовании новых моделей вагонов его вообще можно свести на нет».

Свое слово в защиту трамвая говорят и историки. «Трамвай в Москве – историческая ценность! – считает известный моск­вовед, автор ряда книг о столице Юрий Александров. – Это первый современный общественный транспорт (после конки), появившийся в столице в 1891 году. Что касается маршрута на Лесной, то его можно считать настоящим историческим памятником городского движения, который трогать нельзя».