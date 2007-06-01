Трамваю дали по рогам
Еще один трамвайный маршрут вскоре исчезнет
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]
Борьба столичных властей с пробками протекает весьма своеобразно. Одной из ее жертв становится городской трамвай, который помогает пассажирам общественного транспорта не стоять в заторах. С 1994 г. столица лишилась более 50 км трамвайных путей. Недавно московское правительство «приговорило» еще один трамвайный маршрут – на Лесной улице.
«ТРАМВАЙНЫЕ пути на Лесной проходят прямо по центру улицы, что затрудняет движение автотранспорта, – объясняет
Однако подобную точку зрения разделяют далеко не все. «На самом деле «рогатый» транспорт на Лесной помешал инвестору, который решил возвести деловой центр на месте, где трамваи сегодня разворачиваются, – уверен активист движения «Москвичи за трамвай» Александр Федоров. – Официальной причиной снятия маршрута стали два странных письма в правительство Москвы якобы от жителей Лесной улицы, где трамвай обвиняют во всех смертных грехах: и шумит он, и искрит, и движению мешает… Все это – неправда. При правильной организации движения трамвай перемещается бесшумно. Он может перевезти в три раза больше людей, чем автобус! Кроме того, если трамвай снимут, автобусный маршрут не смогут сделать таким же длинным. Людям придется ездить с пересадками. На практике интервалы движения транспорта
Один из главных аргументов «за» трамвай – экологический. По словам специалиста организации «Мосэкомониторинг» Андрея Попикова, «трамвай – самый экологичный транспорт в Москве. Выбросов от него вообще никаких. Это еще лучше, чем стандарт
Свое слово в защиту трамвая говорят и историки. «Трамвай в Москве – историческая ценность! – считает известный москвовед, автор ряда книг о столице Юрий Александров. – Это первый современный общественный транспорт (после конки), появившийся в столице в 1891 году. Что касается маршрута на Лесной, то его можно считать настоящим историческим памятником городского движения, который трогать нельзя».
Интересная складывается ситуация. С одной стороны, трамвайные маршруты снимают и меняют на автобусные – причем там, где линии существуют не одно десятилетие и пользуются популярностью у пассажиров (как на той же Лесной). С другой стороны, чиновники заявляют о развитии этого транспорта: на недавнем заседании правительства Москвы глава Департамента транспорта и связи Леонид Липсиц сказал, что трамвайная сеть в столице будет расти, а в 2008 г. москвичей будет перевозить и скоростной трамвай (правда, его появление нам обещают уже не один год). Логика примерно такая: и от Европы не отстать (в Чехии, например, постоянно строят новые трамвайные линии), и
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