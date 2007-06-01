//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Трамваю дали по рогам

Еще один трамвайный маршрут вскоре исчезнет

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Трамваю дали по рогам
Только трамваи в Москве не стоят в пробках. За это их и приговорили?

 Борьба столичных властей с пробками протекает весьма своеобразно. Одной из ее жертв становится городской трамвай, который помогает пассажирам общественного транспорта не стоять в заторах. С 1994 г. столица лишилась более 50 км трамвайных путей. Недавно московское правительство «приговорило» еще один трамвайный маршрут – на Лесной улице.

 «ТРАМВАЙНЫЕ пути на Лесной проходят прямо по центру улицы, что затрудняет движение автотранспорта, – объясняет пресс-секретарь Департамента транспорта и связи г. Москвы Мария Проценко. – Кроме того, пути технически устарели, и пустить по ним современные трамваи нельзя. Поэтому их снимут, а взамен будет организован автобусный маршрут. Там планируется использовать новые бесшумные автобусы с экологическим стандартом не ниже Евро-4. Они к тому же будут низкопольными, что удобно для людей с ограниченными возможностями».

 Однако подобную точку зрения разделяют далеко не все. «На самом деле «рогатый» транспорт на Лесной помешал инвестору, который решил возвести деловой центр на месте, где трамваи сегодня разворачиваются, – уверен активист движения «Москвичи за трамвай» Александр Федоров. – Официальной причиной снятия маршрута стали два странных письма в правительство Москвы якобы от жителей Лесной улицы, где трамвай обвиняют во всех смертных грехах: и шумит он, и искрит, и движению мешает… Все это – неправда. При правильной организации движения трамвай перемещается бесшумно. Он может перевезти в три раза больше людей, чем автобус! Кроме того, если трамвай снимут, автобусный маршрут не смогут сделать таким же длинным. Людям придется ездить с пересадками. На практике интервалы движения транспорта из-за подобных замен всегда увеличиваются. Примеры уже есть. Так, раньше по Нижней Масловке ходил с интервалом в три минуты трамвай №27. Теперь его заменили на автобус №727, который обслуживает лишь часть бывшего трамвайного маршрута и ходит 4 раза в час. Интересно, кто от этого выиграл?. Кстати, пути на Лесной вовсе не устаревшие!»

 Один из главных аргументов «за» трамвай – экологический. По словам специалиста организации «Мосэкомониторинг» Андрея Попикова, «трамвай – самый экологичный транспорт в Москве. Выбросов от него вообще никаких. Это еще лучше, чем стандарт Евро-4 у новых автобусов! Что касается шума, то он не такой уж сильный, а при использовании новых моделей вагонов его вообще можно свести на нет».

 Свое слово в защиту трамвая говорят и историки. «Трамвай в Москве – историческая ценность! – считает известный моск­вовед, автор ряда книг о столице Юрий Александров. – Это первый современный общественный транспорт (после конки), появившийся в столице в 1891 году. Что касается маршрута на Лесной, то его можно считать настоящим историческим памятником городского движения, который трогать нельзя».

 Интересная складывается ситуация. С одной стороны, трамвайные маршруты снимают и меняют на автобусные – причем там, где линии существуют не одно десятилетие и пользуются популярностью у пассажиров (как на той же Лесной). С другой стороны, чиновники заявляют о развитии этого транспорта: на недавнем заседании правительства Москвы глава Департамента транспорта и связи Леонид Липсиц сказал, что трамвайная сеть в столице будет расти, а в 2008 г. москвичей будет перевозить и скоростной трамвай (правда, его появление нам обещают уже не один год). Логика примерно такая: и от Европы не отстать (в Чехии, например, постоянно строят новые трамвайные линии), и инвесторам-застройщикам угодить…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

Идейными вдохновителями прошлогодней антироссийской провокации Украины в Керченском проливе являлись представители американской власти. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Экономика

Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Германия на грани кризиса, пишут СМИ

Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Германия на грани кризиса, пишут СМИ

Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Из-за торговой войны у ФРГ снизились объема экспорта так, что некоторые показатели опустились до рекордно низкого уровня за последние шесть лет.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Майли Сайрус выбросила вещи Лиама Хемсворта на помойку

Майли Сайрус выбросила вещи Лиама Хемсворта на помойку

Майли Сайрус торопится забыть о своем браке с Лиамом Хемсвортом. О расставании пары стало известно лишь около двух недель назад. Но Майли уже решила избавиться от вещей экс-супруга.

//Культура

Умерла актриса Людмила Мальцева

Умерла актриса Людмила Мальцева

"Ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева", - сообщается на сайте Союза кинематографистов.

//Новости СМИ2

//Общество

Лукашенко выделил Жерару Депардье 15 соток в деревне

Лукашенко выделил Жерару Депардье 15 соток в деревне

Всемирно известный французский актер получил землю в деревне Лопаровичи под Минском. Соответствующее решение принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусские СМИ рассказали, сколько стоила земля для Жерара Депардье.

//Шоу-бизнес

Певец Юлиан объяснил посещение клиники

Певец Юлиан объяснил посещение клиники

Певец Юлиан опроверг сообщения СМИ о госпитализации после сердечного приступа и объяснил, с какой целью он посетил клинику. Заслуженному артисту России Юлиану (Юлиан Васин) - 15 августа исполнилось 46 лет.

//Авиа, ж/д транспорт

В российских аэропортах появится система распознавания лиц

В российских аэропортах появится система распознавания лиц

Крупные воздушные гавани Российской Федерации на сегодняшний день внедряют алгоритмы идентификации лиц в тестовом режиме, массовое применение системы может занять до полутора лет.

//Политика

Лукашенко отказался поехать в Польшу из-за Путина?

Лукашенко отказался поехать в Польшу из-за Путина?

Белоруссию в Польше будет представлять посол. Глава государства Александр Лукашенко отказался принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщают польские СМИ.

//Культура

В Казани продают дом-музей писателя Василия Аксенова

В Казани продают дом-музей писателя Василия Аксенова

На сайте Avito появилось объявление о продаже здания, в котором находится музей писателя Василия Аксенова. Владельцы здания объяснили, почему им приходится избавляться от исторического дома.

//Общество

В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

В Москве с 1 сентября 2019 года повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление о повышении городских пенсионных доплат.

//Новости партнеров

//Общество

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема

Управление ГИБДД по Севастополю отказалось оштрафовать президента Российской Федерации Владимира Путина, проехавшегося на мотоцикле без шлема во время байк-шоу мотоклуба "Ночные волки".

//Шоу-бизнес

Звезда 90-х Светлана Лазарева опубликовала фото после пластики

Звезда 90-х Светлана Лазарева опубликовала фото после пластики

Поклонники музыки 90-х восхищены, как выглядит 57-летняя певица Светлана Лазарева. Лазарева стала популярна, исполнив песни "Лавочка" и "Тельняшка".

//Общество

Традиции оформления военных соборов Петербурга используют для Главного храма ВС РФ

Традиции оформления военных соборов Петербурга используют для Главного храма ВС РФ

Традиции убранства петербургских военных соборов будут использованы для создания интерьеров Главного храма Вооруженных Сил РФ, который строится в парке “Патриот” в подмосковной Кубинке, сообщил замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов

//В мире

В Верховной Раде проходят обыски ГБР

В Верховной Раде проходят обыски ГБР

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде в связи с расследованием дела о внедрении сенсорной кнопки для голосования.

//Шоу-бизнес

В новом сезоне шоу "Голос" появится новый наставник - певец Валерий Сюткин

В новом сезоне шоу "Голос" появится новый наставник - певец Валерий Сюткин

Объявлены наставники восьмого сезона вокального телепроекта "Голос". Певцы Сергей Шнуров и Полина Гагарина и продюсер Константин Меладзе на "Голосе" не новички. Валерий Сюткин попробует себя...

//Здоровье

Перечислены четыре предвестника сахарного диабета второго типа

Перечислены четыре предвестника сахарного диабета второго типа

Обозначены четыре предвестника сахарного диабета второго типа. Информация о данных сигналах человеческого организма содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала мамой, но ЗАГС отказался регистрировать младенца
2

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
5

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры