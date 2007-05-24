Силовики меняют форму

КОГДА новый министр обороны вернулся из командировки в Забайкалье, его спросили:

– Каковы ваши впечатления от первых поездок в воинские части? Что вам хотелось бы изменить с первого взгляда – устройство военных городков, казарменный быт, форму одежды?

– Форму одежды, – ответил Анатолий Сердюков.

Он заметил, что «российская, советская военная форма богата своими традициями. Войны, в которых Россия участ­вовала в давние времена и в нынешние, дают определенный опыт. Надо понять, что форма очень важна для армии во всех отношениях – и в бою, и на параде. И нужно не экономить на этом, а делать ее из хороших, качественных материалов. Словом, военная форма будет меняться».

А до этого Указом Президента России получили новую форму сотрудники ФСБ. Она будет, как у Штирлица, черного цвета. Вслед за чекистами переодеваются и другие силовики. Их примеру следуют и ранее совсем гражданские ведомства.

Так, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко своим приказом ввел специальную форменную одежду для работников Роспотребнадзора. Теперь санитарные врачи обязаны вместо белых халатов носить бордовые костюмы.

Работники мужского пола в обычные дни летом будут носить фуражку, костюм темно-бордового цвета, бежевую рубашку и черный галстук. Зимой им полагается облачиться в ту же форму, надев сверху шапку-финку из искусственного каракуля черного цвета, зимнюю темно-бордовую куртку, шарф или кашне черного цвета.

Сотрудники женского пола тоже будут носить черные галстуки, темно-бордовые костюмы, белые и бежевые блузки, а также черную фетровую шляпу. Зимой они наденут шапку-кубанку из искусственного каракуля черного цвета, темно-бордовую зимнюю куртку и черный шарф. К галстуку полагается металлическая заколка с изображением эмблемы Роспотребнадзора.

Руководителям силовых ведомств положена еще одна форменная привилегия. Вместо шапок из искусственного меха им выдают головные уборы из натурального каракуля.