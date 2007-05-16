ПОКОЛЕНИЕ 12-ГО ГОДА

«Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «« низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи» не могли жить по-старому».

(В.И. Ленин, «Крах II Интернационала»)

Россия медленно, но неуклонно погружается в режим «ожидания». Управленческие шестеренки застыли в испуге, государственная машина замерла, как стреноженный конь. Не делаются никакие дела, зато делаются разные делишки. Государственная жизнь парализована гипнозом цифр. Магическое число «2008» лишает воли сильных и придает безрассудную силу слабым.

БОЮСЬ, однако, что слухи о скором политическом конце света сильно преувеличены. Что будет с Россией в 2008 году? Да ничего не будет! Все останется как есть. И дело вовсе не в политическом выборе, а в историческом. Нам тогда, как и сейчас, выбирать будет не из чего, потому что сегодня никакой реальной альтернативы текущему политическому курсу в России не существует. Он абсолютно адекватен нынешней культурной, экономической и социальной обстановке в стране, а она за год не изменится. Поэтому Россия плавно, по инерции, минует эту мистическую дату, возможно, обзаведясь новым президентом, а возможно, оставшись со старым. Собственно, какая разница, если сам курс безальтернативен?

Все самое интересное начнется в России намного позже 2008 года. В самую последнюю очередь это будет связано с политическими переменами, которые ждут нас в следующем году. Решающую роль здесь сыграют перемены в общественной жизни, которые медленно назревали в течение последних десяти лет и которые дадут о себе знать гдето между 2009-2011 годами. Главными факторами, определяющими жизнь в России в следующее четырехлетие, станут: экономический спад, активизация масс и кризис власти.

Возможность экономического кризиса в России связывают, как правило, с падением цен на энергоносители. Егор Гайдар в своих экономических «воспоминаниях о будущем» рисует мрачную картину жизни при «дешевой нефти». Горькая правда, однако, состоит в том, что кризис практически неизбежен даже при стабильных ценах на нефть и газ. Он вытекает из уже сложившихся тенденций развития нашей экономики. Если к этому добавится еще и падение цен на энергоресурсы, то это будет уже не кризис, а крах.

Во-первых, экономический спад станет неизбежной платой за ту «жизнь взаймы», которую ведет сегодня народ. Непомерное, нерациональное пользование кредитами неискушенных в экономике людей таит в себе серьезную угрозу всей банковской системе (которая, впрочем, понесет заслуженное наказание как главный провокатор этого ничем не оправданного кредитного бума). Распространение этой эпидемии, переход от массовых потребительских кредитов к массовой ипотеке выглядит еще более устрашающе. Квартира - не телевизор, и когда судебные приставы начнут вышвыривать неплательщиков на улицу, сегодняшние голодовки «обманутых дольщиков» покажутся власти карнавалом. И никого не будет уже интересовать, что все жертвы этой драмы сами были рады обманываться, что они просто не успели привыкнуть к мысли, что все, что сегодня берешь, завтра надо отдавать.

Во-вторых, кризис будет усугублен коллапсом управления. Провал административной реформы уже сегодня всем очевиден. Это значит, что в разы усложнившейся экономической жизнью у нас продолжает руководить допотопный, неповоротливый, необразованный и алчный бюрократический аппарат. Уже сейчас вся экономика стреножена административными барьерами и опутана административной рентой. Беззастенчивый протекционизм окончательно поломает организацию государственной службы, и она начнет чахнуть от кадрового голода. Через пару лет нас ждет полная закупорка всех «государственных сосудов». Это не позволит вовремя и адекватно отреагировать на начавшийся кризис, предотвратить его дальнейшее развитие.

Если ко всему этому действительно добавится дефицит бюджета, возникший вследствие падения цен на нефть, что неизбежно повлечет сокращение не по карману раздутых социальных программ, общая картина жизни станет совсем безрадостной.

На этом фоне реальным может стать переход находящихся с 1997 г. в летаргическом политическом сне масс в новое активированное состояние. Народ, опрометчиво разбуженный Горбачевым в 1985 г., к 1997 г. смертельно устал от своей собственной активности и впал в комфортное для любой власти коматозное состояние. Его определяющей чертой является полное безразличие ко всему происходящему вокруг. Выборы 1996 г. были последним испытанием, подорвавшим его силы. Но такое состояние не может длиться вечно. Следующие двенадцать лет как раз заканчиваются после 2008 года. А поводом для пробуждения может стать все что угодно.

Власть окажется совершенно не готова к тому, чтобы иметь дело с народом в его новом, уже непривычном для нас состоянии. Потому что политикой у нас уже много лет никто не занимается, а полит­технологии годятся только, когда народу нужно петь с экранов телевизора колыбельные песенки. Когда же народ взъерепенится, под рукой не окажется не только политических технологий, но и самих политтехнологов. Их в одночасье смоет волной на Запад, где они будут читать в университетах лекции об утерянном Россией шансе. Выяснится как-то вдруг, что не сущест­вует никаких реальных механизмов «утилизации» социальной энергии, что все инструменты, созданные «отвлеченным политическим разумом» в спокойные, сытые времена, - это полная политическая фикция. «Наши» в один день станут совсем «не нашими». И, как это часто бывает в таких случаях, все «социальные зомби» начнут работать против своих создателей. На горизонте замаячит перспектива «коричневой (за неимением других красок) революции».

И вот здесь у России появится (в радость ли?) исторический выбор. Не 2008-й, как всем кажется, а 2012 г. станет годом решений и испытаний. Именно в 2012 г. стране придется серьезно и надолго избрать не столько президента, сколько исторический путь развития. И именно поэтому те выборы будут для нас намного важнее этих. Через год нам предстоит выбрать всего лишь личность, через пять мы будем выбирать эпоху.

Уже сегодня мы должны иметь представление о том, кому придется делать этот выбор. В 2012 г. на ключевые позиции в экономике и политике России начнет выдвигаться поколение, для которого коммунизм - это история. Они будут знать о старой «совет­ской» жизни только по рассказам очевидцев, это будет не их тема, не их борьба. Это будет поколение без страха, но и без тормозов. Это будет совершенно другое поколение. Не знаю, сбудется ли пророчество поэта Павла Когана о мальчиках иных веков, которые будут ночью плакать «о времени большевиков». Но они точно не будут плакать о времени Ельцина, о времени развала страны. Это будет их «точка отсчета», вернее - «точка отторжения».

В от тогда этому поколению и потребуется свой, новый, лидер. Именно тогда понадобился бы настоящий преемник, готовый по-другому вести дело с другим уже народом. Ему предстоит либо повести свой народ вверх к «рациональному государству», в основании которого лежит право, или покатиться с ним вниз к «национальному государству», замешанному на ксенофобии и произволе.

Конечно, с точки зрения западного обывателя уход Путина без «третьего срока» выглядит очень демократично. Но на фоне грозных перспектив и вызовов, подстерегающих Россию после 2008 г., это смахивает на дезертирство. Надо бы закончить со старыми людьми старые дела и передать власть в руки нового «поколения 12-го года». В этом случае миссию Путина можно было бы считать выполненной до конца.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Должен ли Путин править до 2012 года - смены поколений или нет?

Спросили мы граждан России



Андрей Минаев, механик, Пермь:

А почему нет? Чего нам бояться? Мнения американцев, что ли? Так у них у самих тоже два срока положено, а Рузвельт три раза избирался.



Дмитрий Михалев, 52 года, прораб, Курск:

Сейчас уходить для Путина - все равно что дезертировать. Столько дел затеял, и недострой на преемника сбросить?



Борис Сербин, 33 года, таксист, Казань:

Смену элит как раз лучше бы делать растянутой во времени. Так что надо постепенно заменять стариков молодежью. Смотри китайский опыт - они смену поколений лет на двадцать растянули.

Алексей Букин, программист, Томск:

Первое правило программиста - если все работает, ничего не трогай и ни в коем случае ничего не меняй!



Андрей Измайлов, 37 лет, моряк, Санкт-Петербург:

Все больше убеждаюсь в целесообразности самодержавия. Не могу себе представить, как наши цари перли бы из страны все направо и налево. Знали же, что государство наследникам надо оставить богатым и сильным.



Марат Нарбеков, 40 лет, тренер, Бугульма:

У нас страна такая - положено «за базар отвечать». Сам сказал, что не останется, теперь на попятную поздно идти. Не сдержит слово - уважать перестанут.



Михаил Вылеток, 50 лет, военный пенсионер, Оренбург:

Да что все так этой смены боятся? Американцы так уже лет двести живут. И шизика в царях имели, и инвалида, и бабника, и актера. И ничего, жируют помаленьку.



Елена Федорчук, бухгалтер, Тверь:

Ну сколько уже можно закон нагибать? Ведь понятно, что третий срок не ему самому нужен, а его окружению. Такие же Брежнева у руля придерживали, пока не упал. А потом из-за этого вся страна посыпалась.



Евгений Гинзбург, 38 лет, банковский служащий, Бостон:

Я рискую быть осмеянным - но что гласит на этот счет ваш закон?