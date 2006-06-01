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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – СТИХИЯ ХИЩНИКОВ

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 Страх страху рознь. Бывает страх мобилизующий, а бывает парализующий. Безотчетный страх деструктивен, он подавляет волю, лишает стимулов к жизни. Власть, прибегающая к принуждению, – это одно. Власть, творящая произвол, – это совершенно другое. У жесткости, даже жестокости государства должна быть логика, которая ее оправдывает. Власть логична до тех пор, пока существует законность.

Игра без правил

 РУССКАЯ жизнь становится все менее предсказуемой. Если бы единственной целью правительства было сбить с толку противника, его работу можно было бы считать крайне эффективной. Но, поскольку кроме борьбы с врагами перед правительством стоят и некоторые другие задачи, то растущие в обществе неопределенность и неуверенность превращаются в главный тормоз социального и прежде всего экономического развития.

 Где нет суда, там правит сила. Суда в России нет давно и прочно. Есть государственное ведомство, которое творит «суд и расправу», но нет правосудия. Здесь не место и не время обсуждать, почему и как это произошло. Это может быть темой отдельного разговора. Важно констатировать данный факт и оценить его трагические последствия.

 Россия медленно, но верно скатывается к «новому средневековью». И это не метафора, а политический диагноз. В нашей жизни «закон» заменен «ресурсом». Если есть «ресурс», можно все, даже то, что нельзя. Если нет «ресурса», то нельзя и того, что можно. «Ресурс» – это современный «коктейль Молотова», деньги вперемешку с властью. Эта зажигательная смесь прошибает сегодня любую правовую броню. Под ее воздействием металл права становится мягким и податливым, как воск, а законы гнутся в любом нужном направлении. Пора снова переписывать Маркса, потому что в России открыт новый «закон жизни»: «Ресурс – Деньги – Ресурс».

 Люди сбиваются в политические стаи, как волки, чтобы было легче эксплуатировать свои финансовые, административные и прочие возможности, и живут по волчьим законам. И так – сверху донизу, от Урюпинска до Кремля. Кто смел, тот и съел (простите, приватизировал), а кто не посмел, тот сам дурак, и его съели. Плохо одно: все это уже было в истории и история доказала, что выжить такое общество не может. Атмосфера тотального ПРОИЗВОЛА (не путать с диктатурой) несовместима с прогрессом. Можно иметь свободу, как в Европе, или не иметь ее, как в Китае, но нельзя экономически развиваться в бардаке.

Кто украл «экономическое чудо»?

 СЕГОДНЯ слово «законность» звучит как ругательство. Господствующим принципом в применении права стал «принцип приблизительности». Все правила работают в России с произвольным поправочным коэффициентом. Что Ленин с его борьбой против «рязанской» или «калужской» законности, у нас теперь что ни управа, то свой правовой режим.

 О каком рынке может идти речь? Капитализм эффективен только как массовая экономика. Владельцы капиталов должны быть уверены в неизменности правил игры, как они уверены в неизменности силы тяжести. Тогда и начинается массовое экономическое участие и массовое экономическое творчество, способные дать не только удвоение, но и утроение ВВП. Если такой уверенности нет, все здоровые силы общества остаются к экономической деятельности безразличны и инертны.

 Неопределенность – стихия хищников. Только сильные, организованные кланы могут позволить себе экономическую деятельность в условиях растущей энтропии. Все другие потенциальные участники экономических отношений превращаются в пассивных наблюдателей. Отсутствие режима законности провоцирует развитие олигархической, застойной экономики и ведет к замедлению темпов экономического и социального развития страны.

Государственная анархия

 ПРИЗРАК произвола бродит по России. Никто не хочет признать свое родство с ним. Либеральные политики кивают на Кремль, Кремль спихивает все на олигархов, олигархи пожимают плечами и говорят, что время было такое...

 И на Западе, и в среде российской интеллигенции только ленивый не бросит камень в сторону Кремля, обвиняя его в произволе. Но справедливости ради следует признать, что не Путин первым пренебрег судом и законом. Они пали жертвой приватизации государства после «славной революции» 90-х. Именно тогда, в эпоху ельцинской демократии, так сегодня романтизируемой многими, в стране воцарилась настоящая вакханалия беззакония. Покупали не судей – суды, не министров – министерства. Общественный интерес был раздавлен индивидуальным и групповым эгоизмом, государство капитулировало перед уголовниками и авантюристами. Демократический фасад посткоммунистической России издевательски прикрывал собою хаос частного произвола. Не видеть этого мог только тот, кому невыгодно было это видеть.

 Усталостью от «частного беззакония» времен «демократии» в первую очередь объясняется устойчивая поддержка населением путинского курса, несмотря на все его издержки. Но в борьбе с беспределом олигархии новый хозяин Кремля решил опереться на беспредел бюрократии. На правовой нигилизм населения власть отвечает административным произволом. Иерархия бюрократической машины становится все более иллюзорной, и каждая из ее шестеренок начинает вращаться сама по себе в ей одном известном направлении. Происходит деградация правоохранительной системы. «Карающий меч» государства выходит из-под контроля, превращаясь в обычный нож для нарезки «капусты». И то понятное личное доверие, которое Президент испытывает к спецслужбам, не может служить им индульгенцией за наплевательское отношение к любому праву.

 Укоротив аппетиты управлявших страной при Ельцине криминальных кланов, государство само раскололось на сотни алчных бюрократических кланов, сцепившихся между собой за лакомые куски еще не доеденной государственной собственности.

Демократия на коротком поводке

 БУДЕМ реалистами – в этой обстановке расширение политических свобод ничего не даст. Ими не сможет воспользоваться никто, кроме жуликов. Те, кто видят в демократии универсальное средство лечения всех социальных болезней, напоминают телевизионных знахарей, предлагающих лечить одной травкой ожирение, импотенцию и алкоголизм. Нет толку в хороших законах, если и плохие не работают. Никакие не работают. Демократия может быть выстроена только на фундаменте правопорядка. Забегать вперед – значит строить дом на песке.

 Надо спуститься с небес на землю. Многопартийность, свобода слова и печати, демократические выборы – все это блеф и мишура, пока нет уважения к закону и порядку. Их восстановление, которое должно начаться с революционной судебной реформы, главный приоритет. Лучше иметь недемократические, но неукоснительно соблюдаемые законы, чем кучу неисполнимых либеральных деклараций. Порядок неизбежно приведет к демократии. Сам и в свое время.

 Пятьсот лет назад китайский государственный деятель и философ Сюй Сюэмо написал: «Слишком строгие законы напоминают чересчур натянутые струны, на которых еще можно играть. Слишком мягкие законы напоминают вконец распущенные струны, из которых уже невозможно извлечь звук».

 

 

Владимир ПАСТУХОВ,
политолог

 

 

ОПРОС ПО ТЕМЕ

А вы всегда действуете по закону?

Спросили мы у граждан России рядом с оплотом правопорядка – у здания Генеральной прокуратуры

Константин Родимцев, 44 года, металлург, г. Череповец:
 – Стараюсь. Хотя не всегда получается. У нас жизнь так устроена, что все нарушают понемногу. Если идти строго по закону – можно за всю жизнь не дойти до цели.

Александра Меридонова, 31 год, служащая банка, г. Ставрополь:
 – Вот мы недавно у себя в квартире мойку на кухне меняли и унитаз. Сантехник сразу сказал: три сотни сверху за работу, иначе сами копайтесь! Ну заплатила, куда денешься. А ведь если вдуматься, не по закону это. По закону сантехник за свою работу зарплату получает. А тут он взятку с меня требует, а я – даю…

Денис Гурский, 38 лет, кондитер, г. Псков:
 – А вы для начала дайте мне законы, чтобы я их почитал, а потом с меня спрашивайте! Где простой человек может узнать, на что он имеет право, например? У юриста или нотариуса. И не за бесплатно: консультация – 200 рублей! А нас после этого обвиняют в правовой безграмотности. Плевал я на грамотность, если она таких денег стоит! Проживу и без нее.

Илона Хайрулина, 25 лет, молодой специалист, г. Набережные Челны:
 – Главный закон для человека – нравственный. Если бы каждый любил других людей, не мешал им жить, как они хотят, прощал за ошибки и слушал свою совесть – разве нужны были бы все эти правовые кодексы, указы, постановления?

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