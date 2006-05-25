«БЕЛЕНЬКУЮ» ВЫВОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Вопрос о водке в стране, где не пьют, кажется, только грудные младенцы, всегда вопрос государственной важности. Пока главный санитарный врач Геннадий Онищенко подсчитывает число алкоголиков, депутаты прикидывают, как контролировать производство и продажу алкоголя, чтобы казна получила свое сполна. Любопытно, но очередной виток борьбы за трезвость совпал на этот раз с годовщиной горбачевского «антиалкогольного» указа 1985 года. Тогда отучить страну от пьянства не удалось, а сейчас…

«НАСТАЛО время для выведения России из пьяного угара», – сказал Геннадий Онищенко. Недавно он решительным образом расправился с «боржоми» и винами ближнего зарубежья. Поневоле задумаешься: не пора ли доставать с чердака дедушкин самогонный аппарат?

Сейчас самогонные аппараты не в ходу. И в глухой деревне, и в крупном городе можно легко изыскать пол-литра за 30-40 руб. – домашнее самогоноварение пасует перед такими ценами. Цены действительно смешные, потому что только государственный акциз с обычной бутылки водки – 32 рубля. Прибавьте затраты на производство, транспортировку, продажу. Получается, что дешевле 76 рублей легальная, безопасная водка не может стоить уже сейчас. Если нашли дешевле – значит, она паленая.

Если государство оставляет в законах, регулирующих алкогольную отрасль, малейшую лазейку, производители контрафактного спиртного используют ее с невероятной эффективностью. Совсем недавно народ спаивали стеклоомывателями с денатурирующими добавками. Особенно опасным был диэтилфтолат – вещество без вкуса и запаха, обладающее способностью накапливаться в печени и разрушать ее за 4-5 лет. Сейчас это вещество запрещено. Но такой отравы в регионах – по некоторым оценкам – осталось еще 300 млн. литров.

Другая мера – введение с начала 2006 г. акцизов (таких же, как для водки) на любую спиртосодержащую продукцию, за исключением той, которая используется в медицинских целях. На заводах установлены счетчики объема содержания спирта. Стоимость лицензии подорожала до 3 млн. рублей. С 1 июля вступит в силу лицензирование оптовой продажи спиртосодержащей продукции, в т.ч. непищевой. В общем, производителям «стеклоомывателей» кран закрутили, и теперь…



За градусом в аптеку



«…ТЕПЕРЬ народ идет похмеляться в аптеку, – говорит Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации (НАА). – Существует множество псевдолекарств, которые продаются в аптеках по 10-12 руб. за флакон какой-нибудь настоечки. Это – самые продаваемые в стране «лекарст­ва», на 150 млн. долл. в год. По прогнозам, объемы будут расти. Минздрав свободно регистрирует «лекарства», легализуя их. А в чем, в сущности, разница между настойкой в аптеке и настойкой «Зверобой» завода «Кристалл»? Депутаты боятся, что если акцизы на спирт в фармацевтических товарах будут такими же, как на спирт в водке, то стоимость лекарств вырастет. Но если подсчитать, настойка йода, например, подорожает всего на 50 копеек! А то сейчас в аптеках и медицинский спирт продается, более того – по телевизору рекламируется!

Правительство пока эту проблему не осознает. Вносятся новые льготы и на лакокрасочную спиртосодержащую продукцию. Если поправка пройдет, то не исключено, что на прилавках появятся, скажем, жидкости для обработки поверхностей перед покраской, и народ тут же их распробует…»



Новым органом – по контрафакту



ОТВЕТСТВЕННЫХ много: Мин­экономразвития, Минсельхоз, Минпромэнерго, Минфин, налоговики, таможня – «У семи нянек дитя без глазу». Логично было бы создать единую федеральную структуру, контролирующую весь оборот спирта в стране. Сделать это предложили в своем новом законопроекте депутаты Гос­думы Драганов и Медведев.

«Ни о какой полной госмонополии в ее классическом понимании речи не идет, – говорит Юрий Медведев, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму. – Монополия означала бы, среди прочего, выкуп производств (не отбирать же, в самом деле!). А откуда у государства такие деньги? И вообще, зачем их тратить? Другое дело – строгий контроль, который будет осуществлять единый орган.

Например: я, юридическое лицо, делаю заявку о том, что мне в следующем году понадобится определенное количество спирта для изготовления такой-то продукции. Вместе с заявкой я подаю документы, подтверждающие, что я нормальный налогоплательщик, что имею право на производство – и заранее проплачиваю акциз на тот спирт, что собираюсь купить. Тогда государство дает добро. То есть баланс знаем, потребности знаем – теперь работайте. Производитель спирта не сможет произвести больше, чем ему подтвердит новый госор­ган, а потребитель не сможет больше купить без разрешения той же структуры. Кто конкретно, какое ведомство будет всем этим заниматься – большой вопрос. Может, Онищенко поручить как главному борцу с алкоголем?»

Аргумент в тему

В СОВЕТСКИЕ времена алкоголь наполнял бюджет на 15-17%, сейчас – едва на 1,5%. Из 5 трлн. 46 млрд. руб. общих поступлений в казну доход от алкогольной отрасли – 60 миллиардов. И если судить по тому, сколько выпивается в России, еще 25 млрд. недополучено. Черный рынок спиртного составляет примерно 40% от винно-водочной продукции, которую мы покупаем.