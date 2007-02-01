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Дизель – это не марка одежды

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Дизель – это не марка одежды
Судовой дизель ДБ-62: 240 тонн, 10 метров в высоту, 12 000 л.с. Считается «компактным»! Рекордсмен ДБ-15 весит 700 тонн

С кастрюлей в ХХI век?

Слово «перестройка» на заводе ругательное. Уникальное предприятие едва не докатилось до производства кастрюль. Наверное, наверху, в ЦК и Госплане СССР, решили, что у тепловозов, судовых дизелей и кастрюль очень много общего - и то, и другое, и третье делается из металла. Таким образом, один из старейших заводов России задолго до Беловежской пущи был поставлен перед знаменитой дилеммой «быть или не быть?».

В прежние времена на предприятии работали в три смены 25 тысяч человек. Сегодня - 10 тысяч, и это уже достижение. Не стоит также забывать, что современные технологии и «капиталистические» отношения подразумевают формулу «максимум работы меньшими ресурсами».

Увы, российское судостроение до сих пор пребывает в нокдауне и заказало в этом году всего 2 дизеля. Зато Южная Корея, судостроительная Мекка мира, с удовольствием размещает заказы на БМЗ. В наступившем году экспортный портфель составляет 10 корабельных дизелей.

На заводе уверяют, что предприятие спасла многопрофильность. Маневровые тепловозы, вагоны для насыпных грузов, запчасти для железнодорожников в самые плохие годы позволили сохранить рабочий и конст­рукторский костяк. Сегодня ОАО «РЖД» - главный торговый партнер БМЗ. А поскольку в отрасли полным ходом идет модернизация подвижного состава, тепловозы и вагоны разлетаются, как горячие пирожки. Сейчас, конечно, стало легко утверждать - заводу быть.

«Пересвет» и «Витязь»

После 1991 года страна оставила «за границей», в украин­ском Луганске, производство магистральных тепловозов. Пока матчасть позволяла, эксплуатировали «советский» задел. В итоге на Украине производство деградировало.

Сейчас потребность россий­ских просторов в новых машинах, как здесь называют локомотивы, наконец возникла. На БМЗ эту ситуацию заранее просчитали, сконструировали и подготовили к серийному выпуску первый российский магистральный тепловоз «Пересвет». В позапрошлом году его на испытательном полигоне демонст­рировали Президенту России.

Ультрасовременная кабина, телеметрия, максимальная оптимизация работы двигательной установки поставили локомотив в один ряд с творениями немецких и американских конструкторов. Сравнительные характеристики позволяют утверждать, что по эксплуатационным свой­ствам - расходу топлива, тяге и другим параметрам - «Пересвет», а затем и первый российский магистральный двухсекционный тепловоз с асинхронным приводом «Витязь» превзошли конкурентов. Отечественные богатыри рассчитаны так, что могут тащить двумя стандартными секциями большегрузные составы. Старые локомотивы из-за недостатка мощности устанавливаются, особенно в гористой местности, в голове, середине и хвосте состава. 10 секций «Пересветов» до конца года поступят к заказчику.

Г-н посол

Кстати, американская промышленность тоже готовилась к переоснащению подвижного состава на российских железных дорогах. Пару лет назад тогдашний посол США в Москве Александр Вершбоу приехал на завод и стал в окружении чиновников «ненавязчиво» предлагать на перспективные брянские тепловозы двигатели компании «Дженерал элект­рик». С трудом удалось отстоять традиционного поставщика - Коломенский завод. А с послом у генерального директора БМЗ Анатолия Задорожного состоялся такой диалог: «Господин посол, а вы знаете, что на 7 кораблях торгового флота США работают брян­ские дизели?» - «Не может быть!»

Звонок через 2 недели: «Это Александр Вершбоу. Анатолий, вы правы...»

Объясняется такая точность просто - судовые дизели товар штучный, и отслеживается вся их история. Например, норвежские корабелы строят по заказу американцев 2 судна водоизмещением по 40 тыс. тонн. А дизеля на них ставят наши. Значит, и обслуживать при необходимости будут брянские спецы. В завод­ском штате есть шеф-инженеры, которые готовы немедленно отправиться в любой порт мира, если наступил «гарантийный» случай. «С 1961 года не было случая, чтобы из-за брянского двигателя корабль держали в порту вне регламентного срока», - утверждает Задорожный. К счастью, брян­ские дизели требуют в основном именно регламентных работ.

А вот с японским двигателем был интересный случай. В Новороссийске на танкере японской постройки «провернулся коленвал в двигателе». Японский шеф-инженер предложил единственный выход - демонтировать дизель и «малой скоростью» отправить на завод-изготовитель. Новороссийцы обратились на БМЗ. Четверо шеф-инженеров решили ребус по-другому и сумели без разборки механизма восстановить нормальную работу японского двигателя. Правда, для этого им пришлось неделю ползать внутри агрегата, а потом еще столько же заниматься чистой математикой. Сама работа уложилась в несколько секунд: «Пуск... резко стоп!» - и многотонный коленчатый вал по инерции занял свое законное место!

Курс на ВТО

В Европе судовое дизеле­строение умерло - работа штучная, энерго- и металлоемкая. «Уплыло» в страны Юго-Восточной Азии. При этом востребованность в судовых двигателях осталась. «Но возродить подобное производство невероятно затратная задача, - считает зам. технического директора Евгений Аксенов. Такое уникальное производство можно было создать только во времена СССР, когда денег не считали. Надо - значит надо. Остановись завод на пару лет - и о судовом дизелестроении можно было бы смело забыть». Уйдут квалифицированные кадры, люди, которые знают, как работать на станках, габариты которых соответствуют деталям великанских агрегатов, - и с отечественным дизелем для кораблей торгового флота придется распрощаться. 

Но «страшилки» про ВТО здесь никого не пугают. Генеральный полон оптимизма: «Постепенно расширяем географию поставок. А вернее, возвращаемся на наши традиционные рынки. Начали с Ирака, в прошлом году несколько маневровых тепловозов ушли в Африку, сейчас ведем переговоры с Сирией и Польшей». Так тепловозы с Брянского механического опять становятся экспортным товаром.

Заводской гудок до сих пор возвещает о начале рабочей смены. Эту традицию здесь сохранили в память о старом директоре, фронтовике, который еще рядовым сотрудником поднимал в послевоенные годы завод из руин. Его тональность Геннадий Павлович Буров выбирал сам, и, как вспоминают ветераны завода, очень долго. Зато слышен он не только на всей огромной, свыше 200 гектаров, заводской территории, но и в окружающих БМЗ городских кварталах. И в самые трудные времена завод вопил, ревел, напоминал всей округе: «Я ЖИ-И-ИВ!»

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