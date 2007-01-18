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Русский взгляд в будущее: трагический оптимизм

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

Русский взгляд в будущее: трагический оптимизм
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Начало года, как правило, располагает к прогнозам. Кого ни спроси, прогнозы эти выглядят неутешительно. Чем бодрее звучат голоса телевизионных ведущих, тем растеряннее себя чувствует обыватель. Обыватель уже давно вынес свой приговор – дело дрянь. Барометр общественного мнения зашкаливает на минусовом поле. Зрелая, играющая определяющее значение в формировании общественного мнения часть русской элиты сегодня в России не живет, а доживает. Кто мог – уехал, кто остался – сожалеет. Уныние, отвращение ко всему происходящему, неприятие окружающей действительности, стремление отгородиться от политики – вот доминирующие черты современной частной жизни образованного слоя.

Застольные разговоры и даже мимолетные реплики случайно встретившихся людей независимо от их общественного положения все больше напоминают диалог героев старого анекдота. «Ох!» – говорит один. «И он мне будет рассказывать...» – отвечает другой. И не то чтобы жизнь была настолько плоха, насколько она противна. Душно, тошно, тоск­ливо, хочется проветрить, да нечего открыть, как в дешевой гостинице, – в окнах глухие стеклопакеты, а кондиционер не работает...
 
Нет перспективы. Люди перестали верить, что у этой страны есть будущее. Вот что отравляет жизнь. Утерян «драйв», исчез тонус. В массовом подсознании молоточком у виска стучит: «Не догнать, не догнать, не догнать...» И в этом секрет. Общество переживает кризис разочарования от того, что Россия не стала Европой. Ведь каких-то десять лет назад «счастье» казалось и близким, и возможным. И вот теперь, как возмездие за наивный энтузиазм, мы раздавлены ощущением собственной никчемности, отсталости, дикости.
Соседство с Европой – наш моральный крест. Европой меряем мы собственное счастье. И потому вечно несчастливы... Да и есть отчего впасть в уныние. Все плохо, все не так. Там – законы, здесь – «понятия». Там – правила и справедливость, здесь – хаос и коррупция. Там – свобода и ответственность, здесь – безнаказанное хамство. Там – порядок и чистота, здесь – блевотина в подъездах. И произвол – всеобщий, вездесущий и всепроникающий.
 
Все так, но... Кто сказал, что Европу можно клонировать, как овечку Долли? Европа – уникальное явление в мировой истории. В течение нескольких тысячелетий цивилизационные волны, накатывавшие на этот берег, создали здесь неповторимый культурный рельеф, в который идеально вписалось развитие индивидуальной свободы и персональной ответственности. А о наш берег бились совсем другие волны. И рельеф нашей культуры поэтому совсем другой, не располагающий к личному счастью, мягко говоря. Под стать суровой природе, кстати. И что теперь – стреляться?
 
Как Россию ни отжимай, а Европы из нее не выжать. Значит ли это, что России не суждено выжить? Правда ли, что только у европейской культуры есть будущее?
 
Проще всего было бы сослаться на Восток. Но мы и не Восток, по крайней мере, не дальний... Леность и анархия заменяют нам китайское трудолюбие и японскую дисциплину. Можно, конечно, до бесконечности предсказывать закат Европы, который, безусловно, рано или поздно наступит. Важно только не упустить момент и самим на закатиться за горизонт истории гораздо раньше Европы... Поэтому лучше всего поворотить взгляд на самих себя. И взору откроется много любопытного.
 
Все то, что мы так отчаянно критикуем, что заставляет нас краснеть пред Европой, что делает нашу жизнь столь убогой, несчастной и порой омерзительной, все это есть наши исконные исторические черты, наша, может быть, самая стойкая, не поддающаяся никакой коррозии культурная традиция. Произвол и коррупция являются для русской культуры вневременными категориями, это наши исторические константы. Откройте книгу русской истории на любой странице, будь то деяния Ивана Грозного или творения Петра Великого, реформы Александра Освободителя и преобразования Столыпина – Вешателя, везде будет возникать эффект дежа­вю и будет казаться, что читаешь вчерашнюю газету. Сквозь всю русскую историю проходит знаменитое карамзинское: «Воруют!»
 
Вначале от этого открытия берет оторопь. Куда ни кинь, всюду клин. Ну все не как в Европе! Если европейское развитие брать за норму, то в России нормой жизни является аномалия. С европейской точки зрения мы – страна исторического «аномализма». Это всегда было источником «русского комплекса», который проявлял себя двояко. С одной стороны, мы находились в вечном плену концепции «догоняющего развития». Как Дон Кихот за ветряными мельницами, гонялась Россия за Европой. С другой стороны, не догнав, мы обижались. Обидевшись, становились в позу, и вслед за Александром III говорили: «Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу!» И таскали рыбу из своего пруда, пока он окончательно не загнивал и не начинал пузыриться революцией...
Но вот что интересно: как и у всякой медали, у этой нашей «закоренелости в общественных пороках» есть и обратная сторона. Если одно и то же было и сто, и двести, и триста лет назад, то почему Россия должна погибнуть от этих пороков именно сейчас? Что отличает день сегодняшний от брежневского застоя, нэповского угара, распутин­ской горячки, пореформенной «тащиловки», николаевского казнокрадства и эпиче­ских масштабов воровства петровской эпохи? По крайней мере, не размах коррупции и властного беспредела. Тут все в норме, то есть без перемен...
 
Тогда откуда такие упаднические настроения? Пушкин писал в ужасное время, когда восемь процентов «отката» по любому государственному заказу становились правилом, а шесть процентов рассматривались как любезность. Достоевский и Толстой творили, когда преступные состояния пухли на железнодорожных подрядах. О произволе власти в те времена и писать как-то неприлично. Но страна, хоть и обливаясь кровью, переползала с одной исторической ступени на другую, попутно выигрывая войны, открывая человечеству космос и запасаясь ядерным арсеналом. Видимо, дело сегодня не столько в наличии коррупции и произвола, сколько в отсутствии Пушкина и Толстого...
 
Завороженные Европой, мы убедили себя в том, что из нынешней ситуации есть только два выхода: либо «все», либо «ничего». Либо мы срочно перестроим Россию на европейский лад и враз изживем наши общественные хвори, либо Россия погибнет, рассыпавшись на части в результате какого-нибудь чудовищного националистического взрыва. И чем призрачней становится перспектива европейской «интеграции», тем сильнее тоска.
 
Но есть и третий, «азиатский», путь: были скифами, скифами и останемся. Сотни лет жила Россия в коррупции и беспределе и еще не одну сот­ню лет может так прожить и простудиться на европейских похоронах. Ну а реформы еще будут... Потому что должна же Россия быть сильной, чтобы отстоять свой «надел». Да только опыт показывает, что все успешные модернизации Россия проводила отнюдь не «по-европейски». В общем, как сказал Николай I: «Россия есть государство военное, и его предназначение быть грозою света»...
 
Так что есть место и в России для исторического оптимизма, как есть у нас и историческая перспектива. Только это «перспектива со слезами на глазах». Но, если не часто смотреть на Европу, глаза будут меньше слезиться...
 
Согласны вы, что скотство, хамство и воровство - естественные стороны жизни России?
 
Татьяна Донникова, 42 года, старший контролер, г. Иваново:

- Ложь и клевета! В семье, конечно, не без урода, но вообще у нас замечательный, трудолюбивый и вежливый народ! Ведь если бы было по-другому, разве мы смогли бы построить такую могучую страну? Ну воруют, не без этого... А почему? Потому что зарплаты маленькие, а цены все растут и растут. И пьют люди до скотского состояния потому, что работы нет, перспектив никаких. Дайте нашим людям настоящее дело - они ж весь мир перевернут, не только Россию!

Виктор Дубинцев, 36 лет, экспедитор, г. Рязань:

- Конечно, согласен! Про воровство и говорить не буду - у нас не воруют только те, у кого нет возможности хоть что-то своровать. А хамство и скотст­во... Мне далеко ходить за примерами не надо. У меня рядом с домом - пивной ларек. С утра пораньше и до самой ночи - сплошной мат, драки, пьяные по всему двору валяются в грязи. Буквально как свиньи. Соседи обивают пороги в муниципалитете, санэпидстанции, милиции, требуют закрыть этот вертеп. Но куда там! Да и не поможет это, я так думаю. Свинья - она грязь всегда найдет. Такова ее природа.

Роман Решук, 48 лет, пилот гражданской авиации, г. Екатеринбург:

- А почему вы спрашиваете только про Россию? Я на международных линиях летаю уже 9 лет. И скажу вам, что скотства и хамства хватает везде. Просто в Европе это не так остро бросается в глаза. Но там вас и отматерят, и обхамят не менее нагло, просто - с улыбочкой. Воровст­во там тоже есть, не в таких, само собой, масштабах, как у нас, но есть! Ничем мы не хуже и не лучше европейцев. Просто у них жизнь более устроенная, сытая. А за благополучным фасадом - и такие же маньяки, и воры, и хамы.

Любовь Заровская, 53 года, директор парикмахерской, г. Уфа:

- Вы в церковь на службу сходите. Там и увидите лица не скотов, хамов и ворюг, а нормальных людей! И таких в нашей стране гораздо больше, чем харь алкашей, хулиганов, спесивых чиновников и милицейских держиморд. Просто они-то все время и бросаются в глаза, и кажется поэтому, что их - большинство. Но это не так.

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