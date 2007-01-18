Русский взгляд в будущее: трагический оптимизм

Начало года, как правило, располагает к прогнозам. Кого ни спроси, прогнозы эти выглядят неутешительно. Чем бодрее звучат голоса телевизионных ведущих, тем растеряннее себя чувствует обыватель. Обыватель уже давно вынес свой приговор – дело дрянь. Барометр общественного мнения зашкаливает на минусовом поле. Зрелая, играющая определяющее значение в формировании общественного мнения часть русской элиты сегодня в России не живет, а доживает. Кто мог – уехал, кто остался – сожалеет. Уныние, отвращение ко всему происходящему, неприятие окружающей действительности, стремление отгородиться от политики – вот доминирующие черты современной частной жизни образованного слоя.

Застольные разговоры и даже мимолетные реплики случайно встретившихся людей независимо от их общественного положения все больше напоминают диалог героев старого анекдота. «Ох!» – говорит один. «И он мне будет рассказывать...» – отвечает другой. И не то чтобы жизнь была настолько плоха, насколько она противна. Душно, тошно, тоск­ливо, хочется проветрить, да нечего открыть, как в дешевой гостинице, – в окнах глухие стеклопакеты, а кондиционер не работает...

Нет перспективы. Люди перестали верить, что у этой страны есть будущее. Вот что отравляет жизнь. Утерян «драйв», исчез тонус. В массовом подсознании молоточком у виска стучит: «Не догнать, не догнать, не догнать...» И в этом секрет. Общество переживает кризис разочарования от того, что Россия не стала Европой. Ведь каких-то десять лет назад «счастье» казалось и близким, и возможным. И вот теперь, как возмездие за наивный энтузиазм, мы раздавлены ощущением собственной никчемности, отсталости, дикости.

Соседство с Европой – наш моральный крест. Европой меряем мы собственное счастье. И потому вечно несчастливы... Да и есть отчего впасть в уныние. Все плохо, все не так. Там – законы, здесь – «понятия». Там – правила и справедливость, здесь – хаос и коррупция. Там – свобода и ответственность, здесь – безнаказанное хамство. Там – порядок и чистота, здесь – блевотина в подъездах. И произвол – всеобщий, вездесущий и всепроникающий.

Все так, но... Кто сказал, что Европу можно клонировать, как овечку Долли? Европа – уникальное явление в мировой истории. В течение нескольких тысячелетий цивилизационные волны, накатывавшие на этот берег, создали здесь неповторимый культурный рельеф, в который идеально вписалось развитие индивидуальной свободы и персональной ответственности. А о наш берег бились совсем другие волны. И рельеф нашей культуры поэтому совсем другой, не располагающий к личному счастью, мягко говоря. Под стать суровой природе, кстати. И что теперь – стреляться?

Как Россию ни отжимай, а Европы из нее не выжать. Значит ли это, что России не суждено выжить? Правда ли, что только у европейской культуры есть будущее?

Проще всего было бы сослаться на Восток. Но мы и не Восток, по крайней мере, не дальний... Леность и анархия заменяют нам китайское трудолюбие и японскую дисциплину. Можно, конечно, до бесконечности предсказывать закат Европы, который, безусловно, рано или поздно наступит. Важно только не упустить момент и самим на закатиться за горизонт истории гораздо раньше Европы... Поэтому лучше всего поворотить взгляд на самих себя. И взору откроется много любопытного.

Все то, что мы так отчаянно критикуем, что заставляет нас краснеть пред Европой, что делает нашу жизнь столь убогой, несчастной и порой омерзительной, все это есть наши исконные исторические черты, наша, может быть, самая стойкая, не поддающаяся никакой коррозии культурная традиция. Произвол и коррупция являются для русской культуры вневременными категориями, это наши исторические константы. Откройте книгу русской истории на любой странице, будь то деяния Ивана Грозного или творения Петра Великого, реформы Александра Освободителя и преобразования Столыпина – Вешателя, везде будет возникать эффект дежа­вю и будет казаться, что читаешь вчерашнюю газету. Сквозь всю русскую историю проходит знаменитое карамзинское: «Воруют!»

Вначале от этого открытия берет оторопь. Куда ни кинь, всюду клин. Ну все не как в Европе! Если европейское развитие брать за норму, то в России нормой жизни является аномалия. С европейской точки зрения мы – страна исторического «аномализма». Это всегда было источником «русского комплекса», который проявлял себя двояко. С одной стороны, мы находились в вечном плену концепции «догоняющего развития». Как Дон Кихот за ветряными мельницами, гонялась Россия за Европой. С другой стороны, не догнав, мы обижались. Обидевшись, становились в позу, и вслед за Александром III говорили: «Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу!» И таскали рыбу из своего пруда, пока он окончательно не загнивал и не начинал пузыриться революцией...

Но вот что интересно: как и у всякой медали, у этой нашей «закоренелости в общественных пороках» есть и обратная сторона. Если одно и то же было и сто, и двести, и триста лет назад, то почему Россия должна погибнуть от этих пороков именно сейчас? Что отличает день сегодняшний от брежневского застоя, нэповского угара, распутин­ской горячки, пореформенной «тащиловки», николаевского казнокрадства и эпиче­ских масштабов воровства петровской эпохи? По крайней мере, не размах коррупции и властного беспредела. Тут все в норме, то есть без перемен...

Тогда откуда такие упаднические настроения? Пушкин писал в ужасное время, когда восемь процентов «отката» по любому государственному заказу становились правилом, а шесть процентов рассматривались как любезность. Достоевский и Толстой творили, когда преступные состояния пухли на железнодорожных подрядах. О произволе власти в те времена и писать как-то неприлично. Но страна, хоть и обливаясь кровью, переползала с одной исторической ступени на другую, попутно выигрывая войны, открывая человечеству космос и запасаясь ядерным арсеналом. Видимо, дело сегодня не столько в наличии коррупции и произвола, сколько в отсутствии Пушкина и Толстого...

Завороженные Европой, мы убедили себя в том, что из нынешней ситуации есть только два выхода: либо «все», либо «ничего». Либо мы срочно перестроим Россию на европейский лад и враз изживем наши общественные хвори, либо Россия погибнет, рассыпавшись на части в результате какого-нибудь чудовищного националистического взрыва. И чем призрачней становится перспектива европейской «интеграции», тем сильнее тоска.

Но есть и третий, «азиатский», путь: были скифами, скифами и останемся. Сотни лет жила Россия в коррупции и беспределе и еще не одну сот­ню лет может так прожить и простудиться на европейских похоронах. Ну а реформы еще будут... Потому что должна же Россия быть сильной, чтобы отстоять свой «надел». Да только опыт показывает, что все успешные модернизации Россия проводила отнюдь не «по-европейски». В общем, как сказал Николай I : «Россия есть государство военное, и его предназначение быть грозою света»...

Так что есть место и в России для исторического оптимизма, как есть у нас и историческая перспектива. Только это «перспектива со слезами на глазах». Но, если не часто смотреть на Европу, глаза будут меньше слезиться...

Согласны вы, что скотство, хамство и воровство - естественные стороны жизни России?

Татьяна Донникова, 42 года, старший контролер, г. Иваново: