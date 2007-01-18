Один разгневанный мужчина
Никита Михалков накануне Съезда кинематографистов дал интервью «Аргументам неделi»
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]
- Сначала давайте все-таки о главном, о творчестве: как поживают ваши фильмы, в частности картина про 12 разгневанных мужчин?
В феврале собираюсь снимать зимние эпизоды, и, Господь даст, с мая уходим в сплошной съемочный период, с весны до глубокой осени. Должны сделать где-то две трети картины.
Я предложил нашим коллегам из бывшего СССР – давайте сложимся в один котел и будем вместе использовать наши возможности. Но под красивую демагогию о дружбе народов они оставили у себя все, даже долю не вернув России. А «дружба народов» стала активно воспроизводиться на этих 23 тыс. кв. м. Четырех человек вообще убили за эти годы.
Я такой пример приведу. Первый мой приказ был об увеличении моей зарплаты вдвое. Второй – о передаче этой зарплаты в Дом ветеранов кино, в «Матвеевское». Так опубликовали только первый! Вот так вот.
«Никита Михалков - один из самых талантливых людей в отечественном кинематографе, как режиссер он обладает безусловным даром работы с актерами, пониманием актерской профессии, хотя зачастую этого понимания людей и чутья людей ему не хватает в жизни. И что касается недоверия, выраженного руководству Союза кинематографистов, то это - естественное брожение, которое есть в творческой среде, естественная взаимная подозрительность, в том числе и по отношению к руководителям Союза, да и по отношению друг к другу. Это довольно трудно преодолеть, если уже такой синдром вызван; поэтому то, что люди боятся, скажем, за судьбу Дома кинематографистов, за будущее своей профессии, даже не столько профессии, сколько своей жизни, - это я понимаю. С другой стороны, я понимаю также и то, что предложенный Михалковым вариант строительства на месте нынешнего Дома кинематографистов большого бизнес-центра с точки зрения бизнеса - безусловно, единственно правильный выход. Но поскольку уверенности в том, что это будет именно так, ни у кого нет, то многие предпочитают сохранить все как есть, то есть оставить здание в очень тяжелом положении, чем рисковать его потерять». Иван ОХЛОБЫСТИН, священник (актер, сценарист, режиссер): «Я, Иван Охлобыстин, многогрешный, доверяю Никите Сергеевичу по причине своего истинного, сердечного, ничем не мотивированного пристрастия. Он человек очень достойный и для Союза сделал много. Я вообще не сторонник революционных изменений. Мне кажется, что для больших организаций более органичным типом реорганизации является эволюция, а не революция. Поэтому предпринимать какие-то резкие поступки нецелесообразно. Но лично я Никите Сергеевичу доверяю. И голосовать буду за него. Он - хороший режиссер, он очень неплохой организатор, мягко говоря, неплохой. Он хорошо разбирается в структуре кинопроизводства, и он та фигура, которая адекватно смотрится на посту председателя Союза. Я по природе своей монархист, в неболезненном понимании этого слова, как и многие люди. Нам легче один раз навести мосты, создать какие-то каналы, понять, с кем и как договариваться, нежели существовать в беспрерывной смене руководства. Как подсказывает мне опыт, начиная с 80-х годов смена всего и вся ни к чему хорошему не привела. Что касается выражения доверия или недоверия к Михалкову - я ему высказал свое доверие, а я отношусь к той породе, которая дважды доверие кому-то не выражает на один и тот же пост. Вот я один раз выразил, и оно будет, пока он не умрет, это - вопрос чести». Николай БУРЛЯЕВ, актер, режиссер: «Я очень удивился, когда Михалков принял на себя крест руководства Союзом кинематографистов России. Он подобрал Союз обворованный, нищий. И он, человек самодостаточный, творческий, именитый, взялся чистить авгиевы конюшни нашего Союза. Михалков сохранил его и удержал от полного распада, Союз ожил, даже несколько очистился, и вот теперь группа кинематографистов требует: «распни» того, на ком сейчас этот Союз держится. Если мы обратимся к фактам, то в кинематографическом мире на Западе уже более 30 лет известно лишь три русских имени - это Тарковский, Бондарчук и Никита Михалков. И именно с авторитетом Михалкова, терпимостью Михалкова мы прожили все эти годы. Он терпел. Потому что он всех любит, уважает и хочет общей гармонии. И вот сейчас требуют его крови. Что они требуют? Сохранить дом, который уже давно дышит на ладан, и только потому, что там-де Ленин выступал, оттуда выносили Пырьева и так далее. Семья Михалковых всегда была под градом стрел и под прессом ревности и зависти. Огромной зависти. Так было раньше и так есть теперь. Если они добьются того, что Михалков плюнет и скажет: «Да пропади оно все пропадом! Мне это не нужно, я для вас ведь старался», - и уйдет гордой поступью, как он уже не раз делал в жизни, я не буду удивлен. Но тогда прощай Союз - этот Союз покинут достойные люди, и он будет полностью разрушен...» Алексей БАЛАБАНОВ, режиссер: «Я вообще-то даже не член Союза кинематографистов и в Дом кино почти не хожу. Зачем это мне? Кино бы успеть снять. Но Никиту Михалкова я глубоко уважаю и не сомневаюсь, что ничего плохого ни для кинематографа, ни для Союза кинематографистов он сделать не может. Просто не в состоянии! Надо послушать внимательно, что он предлагает. Наверняка что-нибудь дельное и хорошее, я так думаю...» Евгений МИРОНОВ, актер: «Михалков - хороший организатор, мировой бренд. И для России очень важно иметь человека, которого знают и уважают во всем мире. С другой стороны, я очень хорошо понимаю наших старых кинематографистов, которые прекрасно представляют - когда что-либо ремонтируется, возвращается 10 процентов из этого ремонта. Все остальное уходит инвесторам. Это очень сложное дело, деликатнейшее. Поэтому они никому не доверяют. Это так власти приучили - мы привыкли, что нас обязательно обманут. А ремонт - это возможность обмана, это знает каждый. На этом одни зарабатывают деньги, а другие лишаются своей собственности. Поэтому я понимаю и ту и другую стороны, и нужно найти компромисс. Конечно, Центральный дом Союза кинематографистов страны должен быть модернизирован, современно оснащен. Кто был на Каннском фестивале и видел зал фестивального дворца, поймет, насколько мы отстали не только в качестве, но и в элементарном уровне аппаратуры, техники... Михалкову досталась самая тяжелая ноша, он стал председателем Союза в то время, когда не было ни государства, ни власти... абсолютное распутье... Но Союз-то есть! И в этом его заслуга, и не только - мы фестиваль не потеряли, потому что именно он настоял на том, чтобы Московский международный фестиваль был сохранен и был ежегодным!» Андрей СМИРНОВ, режиссер: «Я сам был исполняющим обязанности первого секретаря Союза и уверен, что нельзя не уважать мнение своих избирателей. Мне кажется, Михалков находится в очень тяжелой ситуации. Я сочувствую ему, но мне кажется, отношения избирателей и тех, кого они избрали, зашли в тупик. Когда собрание, на котором 500 человек при подавляющем большинстве голосов, выражает недовольство тем, кого они избрали, то как тут можно поддержать тех, кому они выразили недоверие, в какой форме? Что сказать? Что собрание - жулики или что на него надавили, какие привести доводы? Там есть ряд людей, которые просто ненавидят Никиту, но много и тех, кто его поддерживает. И в этой ситуации они занимают далеко не лояльную позицию. Это тревожный симптом. Совершенно очевидно, что большинство московских кинематографистов против того, чтобы Дом кино разрушали. Поэтому ситуация тупиковая».
«Никита Михалков - один из самых талантливых людей в отечественном кинематографе, как режиссер он обладает безусловным даром работы с актерами, пониманием актерской профессии, хотя зачастую этого понимания людей и чутья людей ему не хватает в жизни. И что касается недоверия, выраженного руководству Союза кинематографистов, то это - естественное брожение, которое есть в творческой среде, естественная взаимная подозрительность, в том числе и по отношению к руководителям Союза, да и по отношению друг к другу.
Это довольно трудно преодолеть, если уже такой синдром вызван; поэтому то, что люди боятся, скажем, за судьбу Дома кинематографистов, за будущее своей профессии, даже не столько профессии, сколько своей жизни, - это я понимаю. С другой стороны, я понимаю также и то, что предложенный Михалковым вариант строительства на месте нынешнего Дома кинематографистов большого бизнес-центра с точки зрения бизнеса - безусловно, единственно правильный выход. Но поскольку уверенности в том, что это будет именно так, ни у кого нет, то многие предпочитают сохранить все как есть, то есть оставить здание в очень тяжелом положении, чем рисковать его потерять».
Иван ОХЛОБЫСТИН, священник (актер, сценарист, режиссер):
«Я, Иван Охлобыстин, многогрешный, доверяю Никите Сергеевичу по причине своего истинного, сердечного, ничем не мотивированного пристрастия. Он человек очень достойный и для Союза сделал много. Я вообще не сторонник революционных изменений. Мне кажется, что для больших организаций более органичным типом реорганизации является эволюция, а не революция. Поэтому предпринимать какие-то резкие поступки нецелесообразно. Но лично я Никите Сергеевичу доверяю. И голосовать буду за него. Он - хороший режиссер, он очень неплохой организатор, мягко говоря, неплохой. Он хорошо разбирается в структуре кинопроизводства, и он та фигура, которая адекватно смотрится на посту председателя Союза.
Я по природе своей монархист, в неболезненном понимании этого слова, как и многие люди. Нам легче один раз навести мосты, создать какие-то каналы, понять, с кем и как договариваться, нежели существовать в беспрерывной смене руководства. Как подсказывает мне опыт, начиная с 80-х годов смена всего и вся ни к чему хорошему не привела.
Что касается выражения доверия или недоверия к Михалкову - я ему высказал свое доверие, а я отношусь к той породе, которая дважды доверие кому-то не выражает на один и тот же пост. Вот я один раз выразил, и оно будет, пока он не умрет, это - вопрос чести».
Николай БУРЛЯЕВ, актер, режиссер:
«Я очень удивился, когда Михалков принял на себя крест руководства Союзом кинематографистов России. Он подобрал Союз обворованный, нищий. И он, человек самодостаточный, творческий, именитый, взялся чистить авгиевы конюшни нашего Союза. Михалков сохранил его и удержал от полного распада, Союз ожил, даже несколько очистился, и вот теперь группа кинематографистов требует: «распни» того, на ком сейчас этот Союз держится. Если мы обратимся к фактам, то в кинематографическом мире на Западе уже более 30 лет известно лишь три русских имени - это Тарковский, Бондарчук и Никита Михалков. И именно с авторитетом Михалкова, терпимостью Михалкова мы прожили все эти годы. Он терпел. Потому что он всех любит, уважает и хочет общей гармонии.
И вот сейчас требуют его крови. Что они требуют? Сохранить дом, который уже давно дышит на ладан, и только потому, что там-де Ленин выступал, оттуда выносили Пырьева и так далее. Семья Михалковых всегда была под градом стрел и под прессом ревности и зависти. Огромной зависти. Так было раньше и так есть теперь. Если они добьются того, что Михалков плюнет и скажет: «Да пропади оно все пропадом! Мне это не нужно, я для вас ведь старался», - и уйдет гордой поступью, как он уже не раз делал в жизни, я не буду удивлен. Но тогда прощай Союз - этот Союз покинут достойные люди, и он будет полностью разрушен...»
Алексей БАЛАБАНОВ, режиссер:
«Я вообще-то даже не член Союза кинематографистов и в Дом кино почти не хожу. Зачем это мне? Кино бы успеть снять. Но Никиту Михалкова я глубоко уважаю и не сомневаюсь, что ничего плохого ни для кинематографа, ни для Союза кинематографистов он сделать не может. Просто не в состоянии! Надо послушать внимательно, что он предлагает. Наверняка что-нибудь дельное и хорошее, я так думаю...»
Евгений МИРОНОВ, актер:
«Михалков - хороший организатор, мировой бренд. И для России очень важно иметь человека, которого знают и уважают во всем мире. С другой стороны, я очень хорошо понимаю наших старых кинематографистов, которые прекрасно представляют - когда что-либо ремонтируется, возвращается 10 процентов из этого ремонта. Все остальное уходит инвесторам. Это очень сложное дело, деликатнейшее. Поэтому они никому не доверяют. Это так власти приучили - мы привыкли, что нас обязательно обманут. А ремонт - это возможность обмана, это знает каждый. На этом одни зарабатывают деньги, а другие лишаются своей собственности.
Поэтому я понимаю и ту и другую стороны, и нужно найти компромисс. Конечно, Центральный дом Союза кинематографистов страны должен быть модернизирован, современно оснащен. Кто был на Каннском фестивале и видел зал фестивального дворца, поймет, насколько мы отстали не только в качестве, но и в элементарном уровне аппаратуры, техники... Михалкову досталась самая тяжелая ноша, он стал председателем Союза в то время, когда не было ни государства, ни власти... абсолютное распутье... Но Союз-то есть! И в этом его заслуга, и не только - мы фестиваль не потеряли, потому что именно он настоял на том, чтобы Московский международный фестиваль был сохранен и был ежегодным!»
Андрей СМИРНОВ, режиссер:
«Я сам был исполняющим обязанности первого секретаря Союза и уверен, что нельзя не уважать мнение своих избирателей. Мне кажется, Михалков находится в очень тяжелой ситуации. Я сочувствую ему, но мне кажется, отношения избирателей и тех, кого они избрали, зашли в тупик. Когда собрание, на котором 500 человек при подавляющем большинстве голосов, выражает недовольство тем, кого они избрали, то как тут можно поддержать тех, кому они выразили недоверие, в какой форме? Что сказать? Что собрание - жулики или что на него надавили, какие привести доводы?
Там есть ряд людей, которые просто ненавидят Никиту, но много и тех, кто его поддерживает. И в этой ситуации они занимают далеко не лояльную позицию. Это тревожный симптом. Совершенно очевидно, что большинство московских кинематографистов против того, чтобы Дом кино разрушали. Поэтому ситуация тупиковая».
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