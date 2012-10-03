Чего ждёт верховный?

Военное ведомство постоянно подкидывает новые поводы для скандалов. Учения «Кавказ-2012», которые выдавались за стратегические, оказались лишь дивизионными. В Санкт-Петербурге без наркоза «режут» военные госпитали и врачей. Широко разрекламированные инициативы по реформе военного образования оказываются нарушением Конституции. Такое впечатление, что в главном здании Минобороны сидят либо предатели, либо идиоты.

Почему команду министра обороны называют «разрушители в юбках»? Кто конкретно отвечает за назначение дилетантов на очень ответственные посты в военном ведомстве? Кого назначат новым министром обороны? На эти и другие вопросы «АН» ответил председатель Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР) и Комиссии Общественной палаты по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов полковник запаса Александр КАНЬШИН.

Приезжева – классический диагноз дилетантизма

– Александр Николаевич, не могу не спросить о последних скандалах в военном образовании. Минобрнауки отменило попытки Екатерины Приезжевой выдавать выпускникам военных вузов не государственные, а ведомственные дипломы о высшем образовании. О чём вообще она думала, когда принимала такое решение?

– Хочу сразу оговориться, добросовестных, честных и ответственных людей в Минобороны работает немало. Делается много важного и необходимого для приведения армии к современным требованиям. Но мы сегодня говорим о проблемах. О том, что, к сожалению, известная формула Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» характерна для стиля работы значительного числа минобороновских чиновников, в том числе и для Приезжевой.

Она во многом дилетант. Сначала она занималась социальной сферой, ничего не добилась и ушла громить – руководить Военторгом. И будучи человеком несведущим, но смелым, она, совершенно не разбираясь в предмете руководства, берётся и активно работает над тем, в чём ничего не понимает.

Сейчас вообще большинством вопросов в военном ведомстве занимаются дилетанты. И проблемами строительства и расквартирования войск, обеспечения жильём военнослужащих, морально-психологической подготовкой, санаторно-курортным обеспечением и образованием.

– Военное образование – штука специфическая. Как им может руководить, а тем более его реформировать дилетант?

– Вы правы, военное образование кардинально отличается от гражданского. Становление настоящего офицера начинается с воспитания. С суворовских училищ, высших военных училищ, где закладывали чувство долга, честь, готовность отдать жизнь за Родину, за подчинённых. Если этого не заложить, то сколько денег офицеру ни давай – его уже не воспитаешь. Необдуманное и совершенно не адаптированное к российским условиям копирование чужого опыта может привести к тому, что мы подготовим не офицера-патриота, а хорошего наёмника, который готов воевать за того, кто больше заплатит.

Приезжева на заседании Общественной палаты не смогла ответить, есть ли научное обо­снование реформы военного образования. Но и начальник Генштаба, генерал армии Николай Макаров, тоже не смог нам ответить на этот вопрос. То есть и департамент образования, и Генштаб находятся в рамках, которые им задало политическое руководство страны. «Приезжевы», а их на этом посту сменилось несколько, – всего лишь исполнители установок министра обороны и двух Верховных Главнокомандующих последнего десятилетия – Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

– Последний особенно отметился. Одной рукой он подписал указ о создании нового рода войск – космической обороны, а второй – уничтожил академию ВКО…

– Мы в Палате говорили об этом. Создаётся новый род Вооружённых сил, но где брать кадры – никто не знает. С Медведевым я дважды встречался лично. В первый раз я ему предложил создать при Верховном Главнокомандующем Главный военный совет с правом совещательного голоса. Это была бы площадка для выражения своего мнения военными профессионалами: действующими и бывшими командующими видами и родами войск. Они открыто высказывали бы своё мнение, а решение и всю ответственность за их принятие или непринятие брал бы на себя сам президент. Бумаги ушли в его канцелярию. В ответ тишина. После событий в Южной Осетии я Медведеву опять напомнил об этом и лично в руки передал проект создания военного совета. Вновь нет ответа. Возможно, ему просто не дали его создать. Президент страны тоже не всегда свободен в своих решениях. Слишком много гражданских советников и лоббистов вокруг. А роль военачальников как личностей принижена.

Разрушители в юбках

– Говорим, говорим, говорим. А людей с одного проваленного участка работы на другой кидают. Что за бардак в Минобороны?

– В военном ведомстве всеми овладело чувство безответственности. Делай что хочешь – тебе за это ничего не будет. И не только в области военного образования. Огромное количество проблем в сфере закупок вооружений, строительства, подбора кадров. Дилетантов назначили, чтобы они разрушили старую систему, но новую-то они построить не могут. Не обучены-с. И виноват во всём не только Анатолий Сердюков. Сфера военного строительства – епархия Главковерха-Президента. И то, что Минобороны отдали всё на откуп, – это, конечно же, неверно. В результате складывается впечатление, что Вооружённые силы выпали из общей системы военного строительства, стали самостоятельной, бесконтрольной «вотчиной». Обратите внимание, с какой скоростью на Арбатской площади меняются руководители департаментов, начальники управлений… Например, Главное управление по работе с личным составом. Начальники там меняются каждый год. И все – временно исполняющие обязанности. Или их сажают, или снимают за махинации. За последние годы никого не уволили с почётом на пенсию. И это Главное управление, которое занимается воспитанием солдат и офицеров! А чехарда с командующими видами и родами войск, постоянные ротации на постах начальников Главных управлений Генштаба. И Верховный, и те, кто ему приносит на подпись указы о снятии-назначении военачальников, должны задуматься о причинах такой чехарды.

– Но есть Главное управление кадров во главе с Горемыкиным, которое готовит на подпись указы президента. Они-то куда смотрят?

– Виктор Горемыкин ещё летом был генерал-лейтенантом, теперь дали генерал-полковника. Но он также всего лишь исполнитель. Всё остальное – огромные деньги, все права карать-миловать отдали лично Сердюкову. Кто сейчас из замов министра отвечает за строительство жилья? Никто. Начальница департамента жилищного обеспечения – дилетант из налоговой. Офицерам-лётчикам выделяют жильё за 200 км от аэродрома. Они по тревоге сколько ехать будут? Мы говорили Макарову, что никаких частей постоянной готовности при таком подходе быть не может. Офицеры просто до части не доедут. И никакой реакции.

– Путин обещал: всех военных, кому положено дать квартиры, обеспечат ими до начала 2013 года. Успеют?

– Нет, конечно. Опять будут заверения, обман, перенос сроков. А президент и его администрация спросить жёстко не могут.

– Бывшая начальница ДЖО, сорвавшая предыдущее обещание, ушла из Минобороны с «золотым парашютом» – получила прекрасную квартиру в Москве и почти десять миллионов в качестве премии. Не под суд пошла, а в новую жилплощадь…

– Вседозволенность, безнаказанность полная. Даже результаты проверки Счётной палаты Сердюкову сходят с рук. Главная военная прокуратура хватает за шиворот генералов, которых рекомендовал на должность министр, а с их начальника как с гуся вода. Такой коррупции в Минобороны, как при нынешнем министре, не было никогда в истории нашего государства.

Государство и общество через свои налоги дали огромные деньги на воспитание и содержание Российской армии. Но при сегодняшней ситуации, я боюсь, мы наплодим совершенно безвольных, безответственных, но сытых молодых офицеров. Они не только в Чечню, даже в дальние военные округа не поедут.

Мы всё-таки предложим Путину поднять неожиданно одну бригаду постоянной готовности под общественным контролем. И показать – как она будет действовать.

– И вы думаете, что обойдётся без показухи?

– Мне, и не только мне, тоже кажется, что дилетанты без показухи не могут. Сердюков на посту пять с половиной лет. Нужно давать результат. А что давать, если никакого результата, кроме отрицательного, разрушительного, нет? Объективности ради – тогда нужен был именно гражданский человек на посту министра, который бы разрубил все коррупционные связи. Сердюков разрушил эти связи, заменил почти всех военачальников, но теперь надо созидать, строить новое. А как созидатель – он себя проявил слабо. Уже сформировался как личность, которая только разрушает. А гражданские, особенно приведённые им женщины, возглавившие департаменты и управления, ведут себя расхлябанно, разнузданно по отношению к офицерам.

Люди видят пренебрежительное отношение министра и его окружения к ним, и такое же пренебрежение Сердюков и его команда получают в ответ. Пока офицерский корпус задавлен, но случись что-то серьёзное, то я не думаю, что за министром обороны пойдут.

Когда министром обороны был Сергей Иванов, а начальником Генштаба Юрий Балуевский – они привносили в офицерскую среду военный этикет, традиции. Это было крайне важно, а сейчас всё разрушается.

Царь горы

– Сможет ли новый министр разгрести последствия военной реформы Сердюкова и его «налогового гарема»? Какие кандидатуры вы видите на этот пост?

– У нас всегда есть кандидаты. Но кого бы сейчас ни поставили, мне будет жаль этого человека. Система разрушена практически до основания. Восстанавливать её придётся годами, десятилетиями. Если же я назову возможные кандидатуры на Генштаб, считайте, что их карьера закончена. На министра: неплохие кандидатуры Сергей Шойгу или Сергей Степашин – возраст не помеха. Они не чужие, знают военную организацию, умеют сплачивать коллективы.

– Александр Николаевич, я пытаюсь добиться ответа, куда уходят миллиарды рублей от продажи недвижимости Минобороны. Может, Общественная палата что-то знает?

– Минобороны осторожно говорит о том, что на социальные нужды. Но информация очень скудная. Или доходов нет. Или стремятся не сказать лишнего. Давайте сделаем совместный с «АН» запрос и потребуем отчёта. Если получим, конечно, этот ответ. Чиновники предпочитают не разглашать свои грехи. Даже Генпрокуратура молчит, не отвечает на наши запросы по высоким чиновникам. Нет даже формальной отписки: «Проверка проведена, факты не подтвердились».