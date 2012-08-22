С засухой за спиной

Губернатор обзванивает глав сельских районов:

– Ну как с урожаем?

– Хреново...

– Да ты не приукрашивай, говори как есть...

Всё чаще говорят про неурожай пшеницы, ячменя, кукурузы. Точнее, про потери, что несут аграрии всего мира. Про рост цен на продовольствие. Про компенсации Минсельхоза России производителям зерновых. Вот уже дорожает мясо – скотину кормить нечем. И во всём винят очередную по счёту засуху. А на самом деле мы стали свидетелями, участниками и, возможно, вот-вот станем потерпевшими от мирового климатического катаклизма. Если, конечно, природа не вернёт свою благосклонность, не расставит тепло и холод по привычным местам. Но верится в это слабо. Потому что любые погодные аномалии оставляют земледельцам сначала незаметные, а потом всё более явные следы.

Сломался климат-контроль?

Горит Сибирь, побиваются температурные рекорды. Климат, мягко говоря, проверяет человечество на прочность. Или человечество так «достало» мать-планету, что она жёстко ставит нас на место? Мы не так уж одиноки в борьбе со стихией. Торнадо там, наводнение здесь. В США обмелела Миссисипи, главная водная транспортная артерия страны. Остановилось судоходство, около сотни барж уже сидят на мели. В засуху 1988 года эта ситуация нанесла речникам-транспортникам 1 млрд. долл. убытков. Сегодня «красный свет» на Миссисипи будет стоить 300 млн. долл. в сутки. У нас похожая картина на сибирских Енисее и Оби. На далёком от России острове, почти на экваторе, отключают электроэнергию – на курортах, повсюду. Причина – в сезон дождей, южных муссонов, в центральных районах страны нет дождя. И гидроэнергетика Шри-Ланки оказалась на голодном пайке, водохранилища опустели. Для страны кокосов и чая это то же самое, что для нас жуткая жара в Заполярье.

Озимые под мухой

Пришло время поинтересоваться, как обстоят дела с урожаем в селе Красное Польцо Пензенской области. Уж тут-то всё должно быть в ажуре. Кошмарную засуху 2010 года там прошли с минимумом потерь, на зависть всем. Здесь растениеводческим хозяйством руководит Анатолий Шугуров,известный борец с любой химией на поле и последовательный сторонник безотвальной обработки земли. От плуга, удобрений и пестицидов в ТнВ «Пугачёвское» отказались почти три десятилетия назад. И всё это время стабильно показывали рекордные урожаи зерновых, невиданную 300%-ную рентабельность, великолепное качество пшеницы. А тут разговариваю и не узнаю Анатолия Ивановича – голос какой-то подсевший, усталый, несмотря на раннее утро:

– Происходят невероятные дела. Самая непонятная история за все годы. Природа на нас так ополчилась, что ни одна технология не помогает. Остаётся одно – применять химию.

Неужели дрогнул сам Шугуров, которого «АН» неоднократно приводили в пример всем хлеборобам России? Неужели зря к нему ездили за опытом экологического бережливого земледелия и наши аграрии, и фермеры с европейского и американского континентов? А учёные-почвенники – что, рано восторгались превращением заросших бурьяном суглинков в плодородную землю-кормилицу? Мы же сами неоднократно утверждали – при технологиях, применяемых в «Пугачёвском», засуха не страшна. А тут все технологии псу под хвост? И воспрянут сторонники плуга и химии: «Достала и Шугурова засуха!» На мои охи Анатолий Иванович стал отвечать по-крестьянски обстоятельно:

– Растения вышли из зимы очень слабыми, потом навалилась апрельско-майская засуха. Но даже в этих условиях рассчитывали на 20 центнеров с гектара, а по факту вышло 11–12. Вот такой озимый хлеб получаем. Зерно оказалось не слишком пригодным и для семенных целей. У болезненных растений и зерно без энергии. Что природа замыслила, то и сделала.

Последние два года к засухам добавились не слишком холодные, зато очень снежные зимы. Под снежной периной разогретая за лето земля не промёрзла на положенные ей полметра-метр, находилась в талом, по словам Шугурова, состоянии:

– Создались условия, благоприятные для вредителей. Во множестве расплодились мухи – гессенская и шведская, начали зверствовать. Раньше в наших краях случались небольшие очажки, заражённые этими насекомыми, но на них и внимания не обращали. Больше про этих мух от заезжих агрономов слышали. В прошлом году они появились, но мы значения этому не придали. Мухи откладывают яйца, затем появляются личинки, которые высасывают соки из молодых побегов, и стебли попросту переламываются. А ещё на талой земле растения не к сроку, раньше времени, выходят из покоя, тратят сахара. Были бы дожди апрельские и майские – ситуация не стала бы такой критической. А тут – ни одного дождя до 27 мая. Вот мы и имеем растения измождённые, слабые. Тут же пошёл сорнячок, ромашка, – земля не терпит пустоты. Яровые, конечно, поднимут среднюю урожайность, они под дождички попали. А вот озимые крепко подвели.

Соблазн переметнуться в стан «химиков» у Шугурова велик – по первому же звонку доставят инсектицидные препараты, способные извести зловредных мух, – работай! Надо же кормить людей, выдавать в кассе заработную плату. Но Анатолий Иванович верен себе:

– Мы нацелены на экологически чистое зерно. Будем рисковать, попробуем продержаться без химии ещё год. Столько лет работали, а тут сразу на химию переключаться? – Несолидно. Быть может, природа повернётся к нам лицом, земля промёрзнет, генерал мороз мух уничтожит. Хотя всё меняется. Вдруг мухи пришли к нам навечно?

Шугуров, конечно, рассчитывает на устойчивое финансовое положение «Пугачёвского». За сотню-другую километров в сторону есть хозяйство относительно благополучное – там снежный покров был потоньше, и до 30 центнеров с гектара получили. Но там вбухали в почву и огромное количество химии. Редкий случай, сегодня у них результаты покруче шугуровских. Но химия нынче в цене, садится на себестоимость продукции. А Шугуров, как и сотни тысяч аграриев, попал под климатические изменения. Если конкретно – то его поля достали мухи.

Исторический факт

Гессенская муха

Валентин Пикуль написал: «Остроумцы прошлых времён говорили: Пётр I прорубил окно в Европу, не догадываясь, что через это окно полезут в Россию всякие воры и негодяи. В это же легендарное окно залетела на Русь и гессенская муха – вредитель злаков, пожиравший побеги пшеницы. Эту муху распространили по миру солдаты из Гессена, которые вывезли её со своим фуражом. Гессенская муха ежегодно уничтожала на полях России посевы хлебов и была злостным врагом мужиков».

Уходить некуда

Древние майя больше тысячи лет назад побеждали засухи просто. Рядом со священным городом Чичен-Ица есть озеро, окружённое скалами. Жрецы собирали юных красавиц и приносили жертву богу дождя – сбрасывали их в воду с 40-метровой высоты. Но современной сельскохозяйственной науке негоже девиц в пропасть бросать. Её дело как в глобальном, «ооновском», масштабе, так и на «районном» уровне просчитать возможности возделывания в конкретном месте конкретных культур и сортов с учётом надвигающихся климатических изменений. Может быть, кое-где с пшеницы давно пора переходить на виноградарство, а не устраивать ежегодную битву за урожай? Или завозить семена, привыкшие к жаркому дыханию Сахары?

Плюс неизвестно, как победить извечный крестьянский консерватизм – директивные методы в рыночной экономике не «пашут», руководители одних хозяйств будут смотреть на более удачливых соседей, но сеять и обрабатывать землю будут по старинке, как привыкли. Но тут и государство должно власть употребить: перестройка в земледелии – дело затратное. Возможно, поэтому в крупных и успешных агрохолдингах на Белгородчине, в Липецкой области, республике Марий-Эл легко встретить во главе производств вчерашних выпускников сельскохозяйственных вузов. Реже – филологов и лингвистов (автор тому свидетель). Работа у них не кабинетная, в резиновых сапогах – в коровниках с многотысячным поголовьем. Но получается! Вероятно, им проще принять необычные технические приёмы: безотвальную обработку земли, открытое содержание молочного стада или, например, разведение страусов, – а что, обычный агробизнес.

Жрецам майя жертвоприношения до поры до времени помогали. Но в 987 году город Чичен-Ица по неизвестным причинам был оставлен людьми. Может, закончились красивые девушки, и бог дождя отвернулся от людей всерьёз и надолго? Но современному человечеству уходить некуда. Чтобы прокормиться, надо искать способы жить в гармонии с природой, а не плодить миллионы гектаров убитой химией и истощённой бездумной обработкой земли. Бесплодной земли.