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Пилюля…

Решение проблемы лекарственного обеспечения нужно искать не в криминальной, а в политической плоскости

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ПАСТУХОВ ]

Пилюля…
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Узкое, сугубо криминальное прочтение постановщиками «фармацевтической темы» сильно обедняет картину и уводит зрителя далеко в сторону от реальных проблем в сфере лекарственного обеспечения. Этот детектив в стиле «фэнтези» задумывался как бодрящий укол в «тыл» российского здравоохранения, но стал горькой пилюлей для всего общества.

Криминальный луч, которым сейчас просветили здравоохранение, хорошо выявляет «затемнения» во внутренних органах, но плохо освещает предмет в целом. Коррупция в России повсеместна, системна и в ближайшей перспективе непреодолима. Поэтому она здесь никогда и ничего не объясняет. Ее высокий уровень в здравоохранении обусловлен исключительно большими объемами распределяемых тут денег. Когда на образование и культуру начнут тратить сопоставимые средства, там тоже будет чем заняться прокуратуре. Однажды на презентации разоб­лачительной книги видного в прошлом партийного идеолога один почтенный профессор сказал: «Вы правы, коллега, вульгарный марк­сизм ужасен. Но вульгарный антимарксизм еще более омерзителен!»

Михаил Зурабов - это «Гайдар нашего времени». К тому моменту, когда он возглавил министерство, здание российского здравоохранения сильно подгнило, но еще не рухнуло. Многим кажется поэтому, что он сгубил цветущее «древо». Но к началу 2005 года национальная система лекарственного обеспечения населения уже была полностью дезорганизована, и восстановить ее на прежних принципах не было никакой возможности. В то время как жизнь в стране на протяжении пятнадцати лет стремительно менялась, организация здравоохранения оставалась практически неизменной и в конце концов вошла в полное противоречие с новым постсоветским общественным бытом, насквозь пропитанным денежными отношениями.

Понимали это многие и до Зурабова, но посягнуть на иррациональное наследие советской эпохи боялись, никто не хотел становиться политическим самоубийцей. Пауза затянулась, и как бы там ни было, рискнув, Зурабов проявил смелость, которой часто не достает его оппонентам. По крайней мере, он распознал проб­лему, хотя и не осознал ее. Его главный антагонист Рошаль не увидел и самой проблемы...

Реформа лекарственного обеспечения была необходима и даже неизбежна. Но она была абсолютно не подготовлена, а самое главное - и не могла быть подготовлена в столь сжатые сроки. Как и Гайдар, Зурабов бросил в воду «экономического младенца» в надежде на авось и рыночные инстинкты. Не поплыл...

Спешка и, как следствие, принятие «эрзац-решений» вместо действительных решений - вот истинная ахиллесова пята затеянных министерством здравоохранения реформ.

Сегодня пролито много крокодиловых слез по поводу отсутствия конкурса между фармацевтическими компаниями за право реализовать проект «дополнительного лекарственного обеспечения». Но «кусок», который бросили фармацевтическому рынку, оказался таким огромным, что не в каждую глотку мог влезть. В России тьма фирм, торгующих таблетками, но лишь единицы имеют статус «национальных дистрибьюторов», то есть могут покупать лекарства непосредственно у производителей и доставлять их в любую точку страны. Да, в наиболее «продвинутых» территориях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, где с подачи местных властей была создана развитая инфраструктура регионального лекарст­венного обеспечения, вторжение «варягов» было встречено в штыки. Но в остальных местах просто некому было работать, требовались огромные инвестиции. Так что «генералов таблеток» пришлось чуть ли не силком тащить поначалу в программу. Какой тут мог быть конкурс за право участия, если это участие рассматривалось как почетная обязанность...

Такая же история с ценами. Где они будут выше: в современном супермаркете или в ларьке на блошином рынке? Ответ очевиден. В ларьке все всегда будет дешевле, чем в системе супермаркетов, но ларек не торгует на миллиард долларов! Он просто лопнет от таких объемов. Да никто в здравом уме и не отпустит товар в ларек в кредит на 360 дней. А ведь система льготного лекарст­венного обеспечения сегодня выживает только за счет предоставляемых производителями невиданных кредитов.

Реформе изначально были заданы такой темп и такое направление, при которых избежать нынешних издержек было практически невозможно.

Именно конъюнктурные, а вовсе не корыстные интересы, как кажется многим, подтолк­нули Зурабова к тому, чтобы войти неподготовленным в январе прошлого года в «лекарст­венный штопор». Неповоротливость, архаичность, прожорливость существующей системы сделали программу лекарственного обеспечения «золотой». А что кто-то нагрел на этом руки, так это копейки в сравнении с «естественными издерж­ками»...

С самого начала существовали как минимум две проб­лемы, без решения которых вся затея превращалась в авантюру: эффективный конт­роль за выпиской рецептов и оптимизация товаропроводящей сети.

Ни одна самая богатая страна мира не может позволить себе предоставить исключительно усмотрению врачей выписку рецептов, оплачиваемых за счет бюджета или страховки. Везде обоснованность врачебного решения опосредованно, но жест­ко контролируется. Именно в таком жестком контроле был залог успеха «московской системы» лекарственного обеспечения, внедренной в практику задолго до «общенационального эксперимента». После его начала в стране произошел лавинообразный рост числа выписываемых врачами рецептов, поставивший государственное лекарственное обеспечение на грань банкротства. Попытки установить контроль задним числом оказались неэф­фективными, так как для этого необходимо поменять основы организации всего здравоохранения. Реформа лекарственного обеспечения, проводимая изолированно от реформы системы здравоохранения в целом, оказалась обречена на неудачу.

Нет ничего ужасного в том, что в реализации программы непосредственно участвует десяток компаний, а не тысяча. В США тот же десяток компаний обеспечивает лекарственное обеспечение более чем 200 миллионов граждан, имеющих страховку. Вопрос лишь в том, почему это обходится в России так дорого? А дорого это потому, что организация торговли, в том числе част­ной, находится у нас пока еще на средневековом, «мануфактурном» уровне. И поэтому тысяча компаний обошлась бы государству еще дороже, так как организация труда в большинстве из них вообще является сверстницей египетских пирамид.

Возвращаясь к Америке, следует заметить, что исполнителями программ лекарственного обеспечения там выступают огромные частные компании, представляющие собой странный симбиоз гигантского оптового склада и аптеки. Они покупают у производителей лекарст­ва «в бочках», расфасовывают тут же на складе «под рецепт» и отправляют пациенту заказ по почте. Все это сокращает расходы на треть, если не больше, и потому обходится государству дешевле. У нас одна организация отчетности стоит столько, сколько у них вся доставка лекарств...

«Революция, - писал Жуковский, - есть губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду». Дорогу к «лекарственному раю» России перегородили отсталость, гнилость всей инфраструктуры.
И одной политической решимости, чтобы перескочить через нее, оказалось мало. 

Рассказывают, что на все пессимистические прогнозы перед началом монетизации Михаил Юрьевич отвечал: «Деньгами задавим!» Скорее всего, это апокриф, но он очень точно отражает философию проводимой реформы лекарственного обеспечения. Только деньги в существующей системе оказались водой в решете... И если реформу постигнет летальный исход, то не потому, что в здравоохранении хорошо воруют, а потому, что в нем плохо управляют.

Впрочем, президент оставил дверь открытой, еще есть время дополнить смелость мудростью...

Улучшится ли снабжение льготников лекарствами, если уволить Зурабова?

Спросили мы граждан России у здания Правительства РФ

Андрей Решетников, 51 год, редактор издательства, г. Санкт-Петербург:

- А какая разница, кто управляет министерством - Зурабов или кто-то другой? Чиновник по своей природе думает не о населении, а о собственном благополучии. Лекарства для стариков и льготников для него - на последнем месте. В советское время на таких горе-работников хоть куда-то пожаловаться можно было, приструнить. А сегодня - жаловаться некому. Они чувствуют безнаказанность и вовсю этим пользуются...

Нина Наумова, 46 лет, технолог хлебозавода, г. Уфа:

- Этот Зурабов столько раз уже показал свою некомпетент­ность и бестолковость, что давно нужно было снять его с министерского поста. Сразу после скандала с законом о монетизации льгот, например. Меня в этом удивляет наш президент: он что, не видит, какая это бездарность - Зурабов? Ворюг вот накрыли в его ведомстве, как раз связанных с лекарствами, а с него - как с гуся вода! Мне кажется, поставь любого другого на место Зурабова - и положение само собой изменится к лучшему!

Борис Лискеров, 39 лет, финансовый директор, г. Омск:

- Сомневаюсь я, что что-то можно исправить, уволив одного министра. У нас не де­еспособное правительство, а какой-то колхоз, ей-богу! Не понимаю двух вещей. Во-первых, по каким критериям у нас люди становятся министрами? А во-вторых, почему они продолжают сидеть на месте, полностью провалив работу?! Мне о льготных лекарствах думать пока рано. И на обеспеченную старость я себе постараюсь заработать, пока здоров и силы есть. А стариков жалко - у них такой возможности уже нет.

Любовь Бабичева, 33 года, ревизор, г. Тула:

- Гнать его в шею! У меня отец - инвалид, пострадал на производстве. Живет только благодаря лекарствам, но на необходимое и целой пенсии не хватит. Государство взяло на себя обязательство помогать? Взяло! Значит, помогай! А то, как до дела доходит, - то одного льготного лекарства в аптеке нет, то другого, то - вообще ничего! Приходится покупать за полную цену. Если бы мы, дети, не помогали, давно бы уже отец лежал в могиле.

 

 

 

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