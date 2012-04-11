//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Золото предков

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Золото предков
www.1tvnet.ru

С сокровищами Трои сравнивают клад, найденный в конце марта в особняке Нарышкиных в Петербурге. Предположительно в России спрятано не меньше кладов, чем во всём Новом Свете. Но обладатели найденных ценностей молчат, потому что государство пока не создало прецедентов поощрения нашедшего, которому может причитаться половина стоимости клада. Участники антикварного рынка предполагают, что число находок будет расти вместе с развитием поискового оборудования.

22 марта при ремонтных работах в особняке на улице Чайковского в Петербурге нашли потайную комнату: 6 кв. м, доверху набитых столовым серебром, – всего 40 мешков, несколько тысяч предметов. Стоимость находки может оказаться колоссальной: таких полных сервизов с самоварами и супницами с гербом Нарышкиных в Петербурге уже не осталось. На упаковку ушли газеты аж за половину 1917 года – это и есть дата закладки тайника.

Несмотря на то что рабочие сразу сообщили о находке начальству, полиция узнала о ней  лишь два дня спустя. Её представители обещают расследовать, почему так получилось и не украли ли чего. Хотя власти должны быть озабочены и иным аспектом: де-юре за находку придётся выплатить компенсацию – до половины её стоимости. Но пока в бюджете не заложено никаких сумм на выплаты кладоискателям и не продумана процедура оценки.

– Половина стоимости клада полагалась бы нашедшему реставратору, если бы он имел договорённость с собственником земли или особняка на поиск клада, – говорит адвокат Николай Артамонов. – Собственник земли у нас чаще всего – государство. Нашедший, конечно, ничего серьёзного не получит. Но, согласно Гражданскому кодексу, прямые потомки Нарышкиных могут претендовать на всё серебро. Не исключено, что появятся всевозможные проходимцы с поддельными документами.

За последние 20 лет ни один россиянин не признался в том, что нашёл столь крупный клад. Между тем нумизматический рынок потряхивает по десять раз в год.

– Если золотой червонец времён Витте вдруг падает в цене в три раза и присутствует в любой антикварной лавке в Петербурге, значит, кто-то нашёл клад, – говорит Андрей Горелов, администратор нумизматического магазина в Петербурге. – Аналогично серебряный полурубль чеканки 1827–1831 годов – это большая редкость. И вдруг два-три магазина в городе устраивают их распродажу, словно это залежалый товар. Объяснение то же – кому-то повезло. Для нумизмата кладоискатели – это палка о двух концах. Они могут обрушить цену на имеющийся товар, поскольку цена зависит от редкости, например монеты. Но многие поддерживают связи среди кладоискателей, потому что видят: количество «вбросов» на рынок возрастает, а значит, старателям всё чаще везёт.

Бывает, в салон приносят золотой сервиз на 34 персоны без единой пометки музея, салона или ломбарда (заёмщики обычно делают засечки острым предметом). И невозможно поверить, чтобы он простоял у кого-то в серванте всю советскую власть и не попадал в каталоги.

– Две трети вещей в антикварных салонах найдены кладоискателями, – считает искусствовед Павел Серпухов. – Рынок роскоши в России существует уже 20 лет, перед кризисом он доходил до 7 миллиардов долларов в год. Бывает, что по документам частное лицо выставляет настенные часы Фаберже, на которые одного золота ушло полтора кило. Якобы они у него от дедушки. Но все эти бабушкины запасы ушли в первые пять лет существования рынка.

Сами кладоискатели любят прибедняться. Мол, для них прогулки с металлоискателем – это просто хобби, а находки не имеют особой ценности: ложки, медные монетки, солдатские каски, стреляные гильзы. Они замечают, что и золотые деньги в царской России начали чеканить только за 20 лет до прихода большевиков. На самом деле иностранные золотые монеты имели хождение всегда, а в ходе реформы Сергея Витте отчеканили 15 млн. золотом.  Количество вещей из благородных металлов на руках у россиян было сопоставимо со всеми странами Европы, вместе взятыми. По оценкам некоторых историков, после февраля 1917 года 90% имеющихся у населения ценностей спрятали. Если это правда, то клады составляют пару годовых ВВП России.

Показательно, что все последние крупные находки, о которых заявлялось, сделаны на территории самого нашедшего, а значит, ему не надо ни с кем делиться. В Тверской области найдено почти 15 тыс. медных монет на садовом участке. В Иркутской области обнаружен клад из двухсот гривенников Сибирской республики 1919 года. И никакого золота! Для сравнения, в 1985 г. в одном только Петербурге дважды находили баснословное богатство. На чердаке дома на 2-й Красноармейской улице обнаружена потайная комнатушка, где бывший полицейский чиновник  спрятал более тысячи старинных предметов. А в Гостином Дворе в помещении бывшей ювелирной лавки нашли 115 килограммов золота в 8 слитках.

Неудивительно, что советские власти относились к поиску кладов серьёзно, а при МВД существовал отдел, собиравший о них информацию. КГБ провёл целую операцию, чтобы через любовницу бывшего директора Русско-Азиатского банка узнать, где банкир прикопал золотые активы. Сегодня, например, берег Байкала, куда якобы свалился вагон с «золотом Колчака», по сантиметру прочёсан и государственными, и частными экспедициями – безрезультатно. На территории России так и не найдены сокровища Чингисхана, схрон Унгерна фон Штернберга, тайник Бориса Годунова и т.д. Есть люди, которые ищут их всю жизнь.

Сегодняшний бум кладоискательства вызван появлением приборов, способных фиксировать металл на глубине 14 метров. Чтобы металлоискатель не пищал на каждую пивную пробку или гильзу столетней давности, его можно настроить на золото, серебро или бронзу. Это уже не блуждания с лопатой и архивной картой. Сегодня, по оценкам участников рынка, на руках у россиян до 50 тыс. современных металлоискателей, средняя цена которых составляет от 30 до 60 тыс. рублей. Продажи приборов с 2005 г. выросли в четыре раза, а мировые кладоискательские клубы просят облегчить таможенные правила на ввоз в страну личной техники. Россию ежегодно посещают 3 тыс. иностранных кладоискателей – и это первый показатель в мире. 

– Это целая армия, и нет никаких сомнений, что их находки очень значительны, – говорит Павел Серпухов. – Почему в Хельсинки цены на антикварные вещи и нумизматику значительно ниже, чем в Германии? В  Хельсинки проще всего вывезти найденные в России ценности и продать своим же соотечественникам. Если бы нашедшему клад честно платили 25% реальной стоимости, мы бы чаще слышали о находках.  

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//В мире

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Подозреваемый по делу о крушении пассажирского самолета Boeing малайзийской авиакомпании Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

//Новости партнеров

//Общество

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов в четверг, 12 сентября, попал в дорожно-транспортно происшествие на своем автомобиле Porsche по пути в подмосковную Барвиху. Никас Сафронов, по предварительным данным, не пострадал.

//Экономика

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина перспектив российской экономики. Кудрин высказал сомнение по прогнозам МЭР по росту ВВП.

//Новости СМИ2

//Культура

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес еще одну операцию. Супруга Мамонова Ольга рассказала, что Петр после операции на сердце находится в реанимации. По ее словам, он "выглядит хорошо".

//В мире

Заявление Минобороны России

Заявление Минобороны России

Ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности.

//В мире

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что Владимир Зеленский страдает редким психическим расстройством. По ее словам, у президента Украины - раздвоение личности.

//В мире

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе в районе населенного пункта Троицкое. В результате драки пострадали пятеро военнослужащих. Пострадавшие силовики получили тяжкие телесные повреждения.

//Общество

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

6-летний Святослав Юшков из Карелии, получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти своего деда при пожаре. Мальчика госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, врачи боролись за жизнь ребенка, но он умер.

//Общество

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка, собаку которого сбил автомобиль в Томске. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

//Новости партнеров

//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании по ее инициативе. Уоррен рассказал, как он влюбился в актрису на первой встрече.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты. Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье Барановская кружилась в центре Москвы.

//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

//В мире

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зловещие совпадения
2

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
3

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры