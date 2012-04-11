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Историческая полуправда

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Историческая полуправда

Два года назад по инициативе президента Дмитрия Медведева была создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Как и опасались многие специалисты, теперь прошлое переписывают в патриотическом ключе. И не брезгуют теми же самыми фальсификациями. Словно в советские времена, в исторической науке формируется генеральная линия. В ней нет места «непрофессионалам» – как называют независимых исследователей.

Ложь и статистика

«1 сентября 1939 г. Германия начала войну против Польши... В составе СССР оказались земли Западной Украины и Западной Белоруссии» – так политкорректно описано начало Второй мировой войны в учебнике истории России под редакцией Александра Данилова, Людмилы Косулиной и Максима Брандта. По нему сегодня преподают предмет в школах Петербурга. «28 сентября 1939 г. в Москве заключён советско-германский договор «О дружбе и границе», ставший новым шагом на пути сближения сталинизма и нацизма». А так описывал события старый учебник под редакцией Михаила Зуева. И это сочли совершенно неприемлемым для интересов России.

«Советско-финляндская граница проходила всего в 32 км от Ленинграда, что создавало опасность быстрого захвата города в случае войны...» – это уже новый учебник. Хотя так объясняли нападение на Финляндию ещё в сталинские времена. По поводу захвата Прибалтики: «Сразу после разгрома Польши СССР добился договоров о взаимной помощи с прибалтийскими странами – Эстонией, Латвией, Литвой». Ни слова про Катынь и совместные парады с вермахтом. Историков можно понять: в 2009 г. глава МЧС Сергей Шойгу предложил ввести уголовную ответственность (до трех лет, между прочим) за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне. Министра поддержал Генпрокурор Юрий Чайка.

– Любая борьба с отрицанием ведёт к искажению, – говорит историк Ольга Соколова. – В новых учебниках перевирания фактов немного. Но они дают выхолощенное восприятие в целом. В главах о войне про союзников две строчки, про поставки вооружений по ленд-лизу – ни слова. Путину посвящено 20 страниц канонического текста – реформатор, спаситель, сохранитель. Про Чечню – только «наведение конституционного порядка». Про штурм Грозного, Хасавюртовский мир – ни слова. Ни один коррупционный скандал за 20 лет не описан. Создаётся канон трактовки истории в кино и литературе.

Борьба за выхолощенное прошлое началась в 2003 году. Тогда группа историков обратилась к президенту Путину: мол, школьный учебник Игоря Долуцкого наносит ущерб имиджу страны. В нём есть такие фразы: «началась полувековая оккупация Прибалтики Советским Союзом», «по данным Волкогонова, за 1941–1942 годы расстреляно за трусость и паникёрство 150 тысяч человек, это равняется 16 дивизиям». Автор задаёт детям вопрос: «Ты полагаешь, Сталин действовал правильно?»

– Меня обвинили в предвзятости и сняли с учебника гриф «рекомендовано» Министерства образования, – рассказывает Игорь Долуцкий. – Например, чиновников возмутил такой абзац: «Бобруйская группировка немцев 15 раз пыталась вырваться из окружения. В полный рост днём бросались немцы на прорыв. Метров с семисот по ним открывали огонь наша артиллерия, пулемёты. А они продолжали идти, переступая через трупы». Это почти дословная цитата из мемуаров маршала Рокоссовского, но ведь «бросаться в полный рост» теперь могут только героические советские солдаты, а не немцы.

Создание президентской комиссии по фальсификации истории вызвало недоверие у большинства специалистов. А европейские СМИ окрестили идею «оруэлловской». Зампред комиссии Исаак Калина известен внедрением в школах учебника Александра Филиппова. В нём о Сталине говорится как об эффективном менеджере, а репрессии называются «издержками».

Великий отечественный лубок

В 2007 г. президентским указом почётное звание «Город воинской славы» присвоено Ржеву – «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Казус заключается в том, что в 1941 г. город без боя сдали немцам, а те впоследствии обороняли его 17 месяцев. В новом школьном учебнике о Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой погибло около 1 млн. красноармейцев, нет ни слова. А документальный фильм «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», где оцениваются абсурдные приказы маршала, приведшие к огромным бессмысленным потерям, давно не появлялся в эфире.

Тем временем президент Медведев предложил хранить память о войне путём подготовки «максимального количества современных кинофильмов, документальных фильмов, изданием крупных, полноформатных исторических исследований». Пока это привело лишь к созданию огромного количества псевдопатриотического «мыла».

Общая проблема нашего нового военного кино – в него сразу и навсегда не веришь, – говорит сценарист Андрей Воробьёв. – Не веришь, когда холёный молодой актёр со средиземноморским загаром в шинели от кутюр соблазняет медсестёр, пьёт коньяк в лубочном блиндаже, а потом вдруг как-то буднично ложится на амбразуру вражеского дота, словно делает это каждый день. Или разведчики штурмуют немецкие окопы в духе Роберта Родригеса. Ни настоящих эмоций, ни сложных характеров, ни внутренней борьбы. Внедряется главная мысль – наши пацаны круче всех. Хотя военная история как раз и учит тому, насколько опасно так думать.

Вот и получается, что 9 Мая минувшего года по ТВ показали премьеру новой «Брестской крепости», где даже полунамёком не сказано, что немцы штурмовали её второй раз за полтора года. Что в первый раз они отобрали Брест у Польши и передали СССР по советско-германскому договору. Причём 2,5 тыс. поляков продержались в крепости дольше 7 тыс. советских пограничников. Не подлежит сомнению и то, что в штурме Брестской крепости в сентябре 1939 г. вермахт поддерживала 29-я танковая бригада Красной армии. А руководителя польской обороны Константина Плисовского расстреляли под Харьковом в 1940-м.

Похоже, власть сделала ставку на массовый и неразборчивый ура-патриотизм. Хотя сейчас не советские времена, по любому периоду полно документов. А значит, переписывание истории может не сплотить общество, а скорее – расколоть. Особенно если за неудобную правду снова начнут карать.

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