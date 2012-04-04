Княжеский офшор

В России – 90 тыс. памятников архитектуры. В том числе – жилые дома, особняки, корпуса предприятий. Многие – давно частная собственность! С точки зрения закона исторические строения не особенно отличаются от любых других. Их можно без ограничений продавать, арендовать и наследовать.

Для начала: в РФ полная неразбериха с собственниками архитектурного наследия. Свежий пример – в марте 2012 г. администрация Курска провела инвентаризацию старины. Каково было удивление чиновников, когда выяснилось – о владельцах 80% исторических зданий властям ничего не известно!

Помешать приватизации государство часто не в силах. Скажем, в Самаре годами тянулся спор вокруг двух корпусов Жигулёвского пивзавода – памятников промышленной архитектуры конца XIX века. Когда в начале 1990-х гг. завод приватизировали, здания не продали, а отдали в аренду ТОО «Жигулёвское пиво». Затем началось многолетнее перетягивание каната. Пивовары судились за право выкупить корпуса, власти Самарской области противодействовали. В итоге в марте 2012 г. областной арбитражный суд разрешил «Жигулёвскому пиву» приобрести здания за 120 млн. рублей.

На этом фоне не удивляет история с передачей десятков столичных памятников архитектуры в собственность малоизвестного офшора. В 2007 г. несколько ФГУПов поручились по сделкам банка «Московский капитал». После кризиса банк обанкротился, кредиторы потребовали долги с поручителей. В результате в частные руки перешли ни много ни мало: Рогожская ямская слобода, палаты XVII–XVIII веков и дом князей Долгоруковых середины XVIII века. К счастью, у Росимущества остался шанс вернуть старину, доказав в суде незаконность сделки. На деле ФГУПы не имели права поручаться за банк.

Вторая проблема – ответственность владельцев за сохранность зданий. Владеть памятником архитектуры – дело накладное. На бумаге все собственники берут на себя так называемые охранные обязательства: не делать перепланировок, реставрировать дома за свой счёт. На практике порой владельцам банально не хватает средств на реставрацию. Такое обновление часто в десятки раз дороже обычного ремонта. Чугунное литьё, сложные витражи и росписи – стоят состояния.

При этом местные чиновники чаще всего наотрез отказываются платить из казны за чужие здания. Например, разгорается скандал с исторической деревянной застройкой Енисейска. Хотя к 400-летнему юбилею город получил от федерального центра 3 млрд. руб., местные власти не захотели финансировать реставрацию частных домов. Во Владивостоке из-за нехватки средств ветшают жилые здания – «Дом на штыках» и «Серая лошадь». Мэрия, возможно, рада их отреставрировать. Но не имеет права, поскольку обе постройки – памятники федерального значения. Даже в Петербурге после длительных баталий власти согласились оплачивать только часть затрат на реставрацию исторических жилых домов с частными квартирами.

Третья проблема – бесконтрольность. Формально за порчу старины полагается уголовная статья. Если наследие региональное – штраф до 200 тыс. руб. или срок до двух лет. Если федеральное – до 500 тыс. руб. или до пяти лет. Также по закону за плохое обращение с памятником архитектуры государство может изъять его в свою собственность.

На деле таких прецедентов в РФ – раз-два и обчёлся. По закону же собственник должен обеспечить доступность культурного наследия. «На деле подъезды многоквартирных домов – памятников чаще всего закрыты. В исторические особняки, занятые офисами, попасть почти нереально», – рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор» Дмитрий Лисицын.

Даже если вандализм собственника налицо, привлечь его проблематично. «По закону, если нет жалоб, органы по охране памятников проверяют состояние здания только раз в пять лет. Если дом принадлежит коммерческой фирме, даже получив жалобу, проверку не начать без санкции прокуратуры», – говорит координатор юридической секции «Архнадзора» Наталия Румянцева.