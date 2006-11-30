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Концерт для клавишных с кнопками

Как настройщик пианино устроил мир в семье

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Концерт для клавишных с кнопками
Коллаж Р. ХАПИЛИНА

Немузыкальная месть

Этому варварскому приему двенадцатилетнюю Светку Гаврилову научили девчонки из музыкальной школы. Как украсить звучание горячо нелюбимого пианино? Очень просто. Нужно повтыкать кнопки в деревянные молоточки, которые извлекают звук из туго натянутых струн под зеркальной крышкой. Тогда этот клавишный инструмент зазвучит, как средневековый клавесин, с этакими металлическими обертонами. Правда, и расстраивается он от этой операции вдрызг и очень быстро - буквально за несколько дней... Впрочем, все по порядку.

Мать с отцом развелись, когда Светке и трех лет не стукнуло. Отец был махровый подкаблучник. Но веревки из него вила не жена Наталья, а его родная мама. Характерами сноха со свекровью сразу же сшиблись так, что только иск­ры взаимной злобы полетели! И когда встал вопрос: «Я или она!» (а вопрос этот поставили ребром сразу обе женщины), подкаблучник, помучившись немного, взял сторону матери. Гордая Наталья ушла, забрав дочку и раз и навсегда запретив бывшему мужу появляться на горизонте. Он потом много лет пил, просил прощения, но прощен не был.

...И за что в свое время мама так влюбилась в папу? За то, что он был извест­ным на весь район музыкантом, дейст­вительно редкого дара аккордеонистом. Ни одного праздника в окрестностях не проходило, чтобы на почетном месте не сидел Светкин папа - в роли игруна и тамады. И мама Наташа вбила себе в голову, что дочь непременно должна была унаследовать от папы музыкальные таланты. А значит, нужно отдать ребенка в школу по классу фортепиано. Домой было куплено шикарное германское пианино фирмы «Вейнбах».

Светка рыдала, сбегала с занятий, устраивала дома истерики - так страстно она ненавидела и школу эту, и «Вейнбах», чтоб ему провалиться!.. Но Наталья была непреклонна: учись, дочь, потом сама же меня благодарить будешь! В общем, кнопки для пианино - это была такая изощренная дочкина месть...

Нажил врага в будущей дочке

Само собой, кнопки использовались только тогда, когда мамы не было дома. Пианино скоро расстроилось так, что даже напрочь не имеющая слуха Наталья это уловила. Порыскав по газетным объявлениям, она не без труда, но нашла-таки настройщика и пригласила его. Привести инструмент в чувство.

Вячеслав осмотрел инст­румент, пригляделся к Светке и сразу понял, в чем тут дело. Но промолчал. Смекнул, что, если кнопочная история засим не закончится, он станет в этом доме частым гостем. А быть таковым ему очень хотелось! После настройки пианино Вячеслав был милостиво приглашен хозяйкой на чаепитие. И в разговоре выразил желание давать Светке частные уроки - в дополнение к занятиям в «музыкалке». Денег он запросил немного (да и то только для виду), так что хозяйка с радостью согласилась.

Пианино с тупой упорностью, не понятной Наталье, расстраивалось не реже раза в месяц. В конце концов Вячеслав, который уже стал в доме своим человеком, а для Наташи - Славой, однажды не выдержал:

- Наташенька, это ведь Светкиных рук дело. Только ты ее не ругай! Ну нет у ребенка слуха, ничего не поделаешь! Потому она и курочит ни в чем не повинный инструмент. Просто долго так продолжаться не может, еще полгода-год - и пианино можно будет выбрасывать на помойку...

Наталья обалдела. Как же так?! Столько сил, нервов, времени, денег потрачено, и все зря?! И эта дрянь портит обыкновенными кнопками дорогущий «Вейнбах»! Вечером она устроила дочери такой бурный концерт, что слушателями его поневоле стали соседи всех прилегающих домов. Кнопки были гневно вышвырнуты в окно, перепуганному и зареванному ребенку было сказано: еще раз увижу в доме эту канцелярскую гадость - заставлю съесть! А пианисткой ты у меня все равно станешь, кровожадно пообещала мать.

Вячеслав не знал после этого, как смотреть Светке в глаза. Ведь это он ее предал, раскрыл их общий страшный секрет. Но отношения у него с Натальей развивались самым благоприятным образом, и его визиты не зависели уже от потребности настраивать пианино.

- Что ж ты наделала, Наташка!.. - вполголоса говорил он любимой женщине вечером в спальне. - Я ведь не пианино спасти хотел, а Светку - от бессмысленных мучений. Хотел, чтобы ты оставила ребенку нормальное детство, а не клавишные муки. Теперь вот нажил себе врага... - и неожиданно для самого себя добавил: - В будущей дочке...

Символ семейной гармонии

Светка бычилась на Вячеслава целый год, вплоть до самой их с Натальей свадьбы. Не помогали ни подарки, ни походы в кино или в интернет-кафе, где ребенок самозабвенно играл не обрыдлые этюды Ференца Листа, а в обычные компьютерные игры... Словом, любые попытки добиться прощения хотя и принимались, но с показной прохладцей. Светка однажды подслушала, как Вячеслав в который раз безнадежно втолковывал маме: не мучай ребенка, не получится из нее знаменитой русской пианистки, как ты не можешь этого понять?!.. Но ребенок не мог Вячеславу простить, что он все-таки не способен переубедить упрямую маму. И потому мучениям пианинным не видно было конца.

Поженились Наталья и Вячеслав в мае. И тут же уехали в отпуск на юг, под Туапсе. Светка за три пляжные недели превратилась в негритенка, отъелась фруктами, вымахала сантиметров на семь. И была, видимо, счастлива - без пианино. Не менее счастливы были и взрослые - они любили друг друга. А ничто так не украшает любовь, как теплое море, чистый воздух и чудные декорации черноморской природы с седыми головами мудрых кавказских гор. Именно в эти дни Вячеславу и удалось сломить Натальину гордыню - она отказалась наконец от своей упертой идеи сделать из дочери пианистку. Светка, помнится, дрыхла в номере без задних ног, молодожены сидели на гостиничном балконе, пили вино и вполголоса разговаривали. Солировал Вячеслав:

- Ну есть же у нас в семье музыкант, разве тебе этого мало? Я всегда тебе и сыграю, и спою. Отпусти ты Светку, пусть ребенок занимается тем, к чему душа лежит. В конце концов, она теперь и моя дочь, я имею право на голос в семейном хоре...

И тут случилось чудо: Наталья согласилась! Ведь аргумент был мощный и убедительный - Вячеслав и в самом деле был классным пианистом. Ну хорошо, пусть будет по-твоему, сказала Наталья.

- У меня к тебе еще одна просьба, - муж наклонился и шепотом, на ухо изложил свой план.

Наталья выслушала его, широко открыв глаза, потом озорно хихикнула:

- Вот смеху-то будет! Светка помрет от счастья!

...Уже в поезде дочь помрачнела. В квартиру вошла совсем уж невеселой, а при виде «Вейнбаха» ее аж перекосило. Да тут еще родители, разобрав чемоданы, с какой-то непонятной подковыркой попросили ее сыграть что-нибудь для души. Светка уселась за пианино, едва не плача. Тут мама возьми да и положи на крышку... коробку кнопок!

- Играй, дочь. Я тоже хочу послушать, как звучит твой клавесин. Дай уж нам с папой настоящий концерт - последний. Больше тебя никто не заставит сидеть за пианино, если сама не захочешь.

Никогда Светка так вдохновенно не играла, как в тот памятный вечер. И Вячеслава впервые назвала папой. Потому что простила.

А кнопки после этого, конечно, сняли. И положили в сервант - на видное место. Как зримый символ семейной гармонии.

 

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