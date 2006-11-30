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Мифы о России: у нашей страны особый путь

Совместный проект газеты «Аргументы неделi» и радиостанции «Эхо Москвы»

№ 30(30) от 30.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

А. КАРА-МУРЗА: Все государства и нации - особые. Каждому человеку кажется, что он особенный, - и это правильно. Но мифы об особом пути - уже нечто иное.

А. ПРОХАНОВ: У России особый путь. Он сформулирован лучшими представителями России всех времен. Так нация самоощущает себя в лице своих мыслителей и выразителей. Петровская модернизация чем кончилась? Была создана только тончайшая культурная пленка, которая имитировала Запад. Пушкин разве западник? Это абсолютно самодостаточное русское мироощущение! Каждый раз, когда нас втягивают в «западный вариант», как в ельцинские годы, - это кончается катастрофой.

К. ЛАРИНА: Все-таки важно развести понятия - особенность России как цивилизации и особенность выбранного пути.

А. КАРА-МУРЗА: Наша особость в том, что многие исторические задачи выполняются через насилие, тотальную централизацию. Именно такой режим оставляет после себя развалины. После чего все снова собираем через насилие. Как быть мировой гордостью, а не мировым пугалом? Вот Пушкин - та фигура, которая одновременно олицетворяет в себе и европеизм, и глубочайшую самобытность. Русская культура - бесспорно европей­ская. А вот российская государственность серьезно от европейской отличается. Мы до сих пор не можем согласовать эти пространства - империи и свободы. Задрав штаны, бежать на Запад, подражать всем сразу или никому вообще - глубочайшая глупость. Европа - симфония разных инструментов, крайне непохожих. Нелепо пытаться ей навязывать какое-то свое дурное соло или вообще шарахаться от этого. Но российская культура и государственность держат огромные пространства Евразии, и в этом смысле Россия действительно должна рассматриваться иначе, чем обычная среднеевропейская страна.

В. МЕДИНСКИЙ: Я недавно вернулся из Совета Европы в Брюсселе, и там один депутат сказал: «Побывал я в России и узнал, что, оказывается, из Москвы во Владивосток лететь 11 часов. Я думал - часа два». Настолько он не представляет наших масштабов.

А. УГЛАНОВ: То есть наш особый путь - это путь в Сибирь!

В. МЕДИНСКИЙ: Еще в письмах Вольтеру Екатерина Вторая всегда говорила: да, мы страна европейская, но есть нюансы, обусловленные территорией, климатом, историей, православием, централизацией. Потому у нас никогда не будет такой демократии, как в Голландии, и в других странах. Да и в Америке не будет так, как в Голландии.

А. ПРОХАНОВ: Русская культура абсолютно не европейская. Что, Достоевский - европейский писатель? Пушкин вообще непереводим на иностранные языки. Что нас отталкивает от Запада? Русское миросознание ощущает, что мир построен неправедно и идет в погибель. А Россия - это альтернатива миру, способная показать, как ему жить. Наш государственный централизм - единственная, по существу, форма, с помощью которой людей, живущих на наших просторах, можно соединить для общего дела. Потому, если рыночная экономика прикладывается к нам, мы погибаем. Страна, с точки зрения рынка, неприбыльна, в ней только отдельные зоны рентабельны. Все остальное подлежит уничтожению, что мы и видим. Поэтому у России абсолютно особый, мистический путь, выбранный даже не русскими, а человечеством - как альтернатива развития.

А. УГЛАНОВ: Об этом написаны огромные тома, где нет ответа.

А. КАРА-МУРЗА: Что такое вообще самобытность? Это возможность «самому быть», не подражая никому. Екатерина Вторая была не просто просвещенной, а либеральной императрицей. Она умела понимать Россию как пространство содружества различных этносов. Она не жалела времени на разговоры с обычными людьми с самых глухих россий­ских окраин.

В. МЕДИН­СКИЙ: Что реально определяет содержание всей нынешней мировой политики? Может быть, история ХХI века будет историей открытой и скрытой войны за контроль над энергоресурсами, над территориями, где есть нефть и газ. И в этом отношении в западных демократиях никакой демократии нет. В США? Да боже упасти! И то, что происходит сейчас, - это попытка установить у нас режим, который будет более лоялен к основным потребителям энергоресурсов: к Штатам, к Западной Европе. Поэтому наш особый путь - это контроль над нашими энергоресурсами, а суверенная демократия - способ осуществления этого народного контроля.

А. ПРОХАНОВ: Мы идем на Запад с 1985 года, с Горбачева. Эти 20 лет привели Россию к гигантской исторической катастрофе. А сама Европа констатирует крах европейского пути, ищет альтернативы. Россия должна сейчас еще раз сформулировать инакомыслие в контексте мира. Это надо оформить политически, культурно, мировоззренчески. Тогда у России будет свой путь в ХХI веке.

А. КАРА-МУРЗА: Для меня Европа - это пространство, где можно выбирать. Не какой-то начальник сказал, что уже все найдено и наши деды сделали за нас судьбоносный выбор. Мы не должны насиловать историю - пусть наши дети выбирают. Наша задача - удержать пространство выбора. Мне кажется, если мы начинаем размышлять, критиковать, искать варианты - мы все больше становимся европейцами.

А. ПРОХАНОВ: Если Европа пересматривает свой путь и ищет альтернативы - в этом смысле мы действительно европейцы. Но где Европа найдет этот путь? Они ищут в мистицизме Непала и Тибета, в буддистских монастырях и русском православном мистицизме.

В. МЕДИНСКИЙ: Россия является наследницей византий­ской Европы, административной и имперской. Но у нас есть уникальный шанс идти посередине: быть в русле общемировых тенденций, использовать лучшие достижения Европы и не заниматься бессмысленной самоизоляцией, как это было в СССР.

Аргументы слушателей

В ходе программы радиослушателям был задан вопрос: должна ли Россия идти своим собственным путем или ориентироваться на общемировые тенденции? Позвонили и ответили на него три тысячи человек. 38% слушателей выбрали «особый путь», а 62% считают, что Россия должна ориентироваться на общемировой опыт.

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