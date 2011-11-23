Молодой голос кантеле

Государственному национальному ансамблю песни и танца Карелии «Кантеле» в этом году исполняется 75 лет. Народное искусство карелов, финнов, вепсов обрело новое дыхание в программах известного коллектива. Секреты успешного долголетия «НА» выведал у Лилии Алексеевны СТЕПАНОВОЙ – заслуженного работника культуры России и Карелии, директора ансамбля «Кантеле».

- В 30-е годы прошлого века в Карелии появился потрясающий русский человек – Виктор Пантелеймонович Гудков. Никакого отношения к коренным народам Карелии он не имел – был уроженцем Воронежа. Работал журналистом в Мурманской области, побывал во многих уголках Карелии и влюбился в красоту нашей природы, в эпос «Калевала». Но больше всего Гудкова, а он к тому же был фольклористом и музыкантом, потряс древний пятиструнный щипковый инструмент карел и финнов – кантеле. И поскольку Виктор Пантелеймонович был человеком разносторонним и увлеченным, то если уж писал стихи – то выпускал сборник, если увлекался театром – то сочинял пьесу. Он находил молодых людей из разных уголков Карелии, учил нотной грамоте, подбирал репертуар. Потом появились вокалисты, владеющие языком. Исполняли традиционные песни. Возникла танцевальная группа. Так к 1936 году сформировался коллектив.

– Можно представить себе музыкальные возможности этого старинного народного инструмента, если даже не карел был так покорен его звуками!

– Кантеле вообще объединил все традиционные культуры нашего региона, где издавна проживают и финны, и карелы – северные и южные, и вепсы, и русские. Совершенно особенные русские обитают в карельском Поморье. А жителей Заонежья порой не понять без перевода – такой сложный русский диалект. Замечу, что возглавляли ансамбль «Кантеле» на протяжении его долгой истории люди разных национальностей: татарин, таджик, ингерманландский финн, еврей... В 40-е и 50-е годы в репертуаре преобладали произведения не традиционные национальные, а социалистические пропагандистские. И лишь в 90-е годы мы вернулись к этническим корням. Если бы этого не случилось, превратились бы в заурядный шоу-коллектив и не представляли сегодня никакого интереса. А теперь мы даже фолк-фестивали в Карелии проводим с неизменным успехом.

– Как коллективу «Кантеле» удалось пережить трудные 90-е?

– Был реальный шанс скатиться до выступлений на свадьбах, корпоративах. Но мы удержались от этого соблазна. Выжить тогда помогла фанатичная влюбленность в свою профессию, в дело, которым занимаемся. Тогда было очень тяжело, но сейчас мы испытываем глубокое моральное удовлетворение. «Кантеле» наглядно демонстрирует, как богата Россия прекрасными национальными традициями. Часто бываем с гастролями в соседней Финляндии. И финны принимают нас с радостью, ведь мы намного лучше, чем они, сумели сохранить народное искусство.

– Большинству артистов ансамбля меньше тридцати. Где находите молодых исполнителей, как готовите их?

– В Петрозаводской консерватории есть факультет этномузыки, отделение народных инструментов. Сегодня в составе ансамбля семь аспирантов. Кстати, преподает в консерватории руководитель нашего ансамбля кантелистов – заслуженная артистка Карелии Ирина Шишканова, оркестр состоит из ее учеников. Особая тема – вокалисты. В «Кантеле» поют выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. А игре на кантеле мы обучаем сами – у нас есть молодежная студия, которой в этом году исполнилось десять лет. Некоторые из танцовщиков закончили петрозаводский колледж культуры, есть выпускники череповецкого колледжа искусств. Кое-кто окончил башкирское хореографическое училище.

– Все ли участники вашего коллектива знают карельский?

– Среди артистов «Кантеле» есть и карелы, и вепсы, и русские. Расскажу такой случай. Была у нас вокалистка Надежда Выдрина, коренная карелка. Однажды после исполнения программы известный этнограф, моя однофамилица Степанова, раскритиковала ее язык. «А вот у этой певицы язык очень хорош!» – и указала на Ирину Карпову, которая к карелам никакого отношения не имела. Хорошее знание языка требуется только вокалистам. И мы серьезно занимаемся языками и диалектами, для этого работают наши педагоги, обучают артистов карельскому, вепсскому языкам.

– Лилия Алексеевна, вы ведь родом не из Карелии?

– Действительно, хотя Фамилия Степановы – одна из самых распространенных в Карелии. А я родилась в Сибири, куда были выселены мои родители-карелы. В детстве танцевала народные танцы, занималась в народном ансамбле. Благодаря этому поняла, к какому народу принадлежу. У моего деда было шестеро братьев – великие труженики, они занимались заготовкой и сплавом леса, охотой, выращивали овес. В 40-е годы были выселены в Сибирь. Бабушка моя Варвара Филипповна Степанова была вопленицей (плакальщицей, исполнительницей традиционных причитаний на свадьбах, похоронах и т.д. – Прим. ред.), она почти не говорила по-русски. Помню ее в традиционной национальной одежде. Помню, как она готовила рыбу по-карельски. Если были в Кижах, то, наверное, знаете три принципа, которыми руководствовались создатели этого шедевра: красота, функциональность и качество. Так примерно и жили все здесь, на Севере. Так же старается работать и наш национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».