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Марш к Великой Победе

В Самарской области готовятся провести Парад памяти, который воссоздаст события 70-летней давности

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

Марш к Великой Победе

В этом году в Самарской области отмечают 70-летие военного парада, который прошёл 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР. В самое тяжёлое время войны подобные парады состоялись также в Москве и Воронеже. Однако самым массовым и продолжительным, а также единственным с авиационной составляющей оказался парад на берегах Волги. По главной площади Куйбышева прошли 22 тысячи советских воинов и 178 тысяч рабочих городских предприятий. Столь внушительная демонстрация мощи и возможностей Красной армии не позволила Японии открыть второй фронт на востоке и оказала серьёзное политическое влияние на ход оборонительных боёв под Москвой.

Выстоять и победить

В те тревожные дни, когда немецкие танки вышли на Можайский оборонительный рубеж, город на Волге выполнял функции второй столицы страны. Сюда 15 октября по постановлению ГКО были эвакуированы правительство СССР во главе с Молотовым, Президиум Верховного Совета, иностранные дипмиссии, десятки предприятий, выпускающих оборонную продукцию. С этого времени тыловой Куйбышев получил особый государственный статус и стратегическое значение.

Подготовка к масштабному политическому событию проводилась в сжатые сроки и в глубокой тайне. Жители города и участники парада узнали о проведении шествия накануне. Притом что боевых частей в области в то время не было. Участниками парада стали дивизии из Забайкалья и Дальнего Востока, направляющиеся на фронт через Куйбышев. Однако ядром стрелковых частей, прошедших парадным строем по главной площади города, стали бойцы формирующейся на берегах Волги 60-й армии под командованием генерал-лейтенанта Максима Пуркаева, впоследствии за боевые заслуги переименованной в 3-ю Ударную армию Белорусского фронта. Судьба распорядилась так, что знамя именно этой армии в честь Великой Победы было водружено на куполе рейхстага. Но впереди было ещё четыре долгих года тяжёлой войны.

А тогда утро 7 ноября 1941 года в Куйбышеве выдалось морозным и пасмурным. На трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, председатель комиссии партконтроля Андрей Андреев, глава профсоюзов Николай Шверник, председатель Госплана Николай Вознесенский и другие советские руководители. На торжестве присутствовали члены дипломатического корпуса, английская военная миссия, военные атташе и иностранные журналисты.

Парад верхом на коне принимал первый маршал СССР Климент Ворошилов. После рапорта Пуркаева легендарный парад открыли пешие колонны. Затем на площадь вышли танки – от лёгких Т-38 до тяжёлых КВ и самых современных Т-34. Апофеозом парада стала его воздушная часть. В небо над Куйбышевым поднялось около 600 самолётов самых современных на то время моделей, присланных из авиачастей всего Поволжья. Самолёты дважды прошли над площадью в три эшелона, поразив своей мощью участников и особенно гостей, которых гитлеровская пропаганда заверяла в полном уничтожении советской авиации. Кстати, воздушный парад в небе над Волгой стал первым и единственным в СССР за всю долгую войну с фашизмом.

Сам военный парад продолжался почти два часа, а затем по площади прошли колонны трудящихся города, численность которых превысила 178 тысяч человек – почти половина всего взрослого населения Куйбышева. По количеству войск куйбышевский парад 41-го вполне можно приравнять к войсковой операции, в которой участвовали 22 тысячи человек. Таким эффектным образом всему миру показали, какими военными резервами обладал тогда Советский Союз. Не случайно ведь парад назвали первой победой в войне. А его результатом стал отказ Японии и Турции от планов нападения на СССР.

Никто не забыт

Правительство Самарской области решило достойно отметить 70-летие военного парада в Куйбышеве. Совместно с региональным представительством «Единой России» региональные власти обратились к участникам парада 41-го года помочь в воссоздании событий тех дней. Губернатор Самарской области Владимир Артяков провёл за чашкой чая встречу с ветеранами войны. Он отметил, что имена участников парада 1941 года вписаны в историю Великой Отечественной войны «золотыми» буквами. «Это был один из самых величественных парадов за всю историю страны, – отметил глава региона. – Наш священный долг – помнить о том, что вы спасли нашу страну от завоевателей. Кто-то из вас сразу после военного парада отправился на линию фронта. Кто-то остался на заводах и полях, чтобы обеспечить армию техникой и продовольствием. Но каждый из вас своим мужеством, трудом и самоотверженностью приближал день Победы!»

Он вручил 12 ветеранам памятные знаки «В память Военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». В свою очередь ветераны высоко оценили решение областных властей о реконструкции парада в Самаре и тот факт, что все памятные знаки будут вручены всем участникам парада 1941 года, а также всем ветеранам, проживающим в Самарской области.

Секретарь регполитсовета «Единой России» Александр Фетисов на встрече с ветеранами подчеркнул, что памятная акция 7 ноября не является политическим действом: «Важно сплотить разных людей и организации, чтобы вместе провести такое масштабное мероприятие. Это дань уважения людям, которые проливали свою кровь за Родину и наше будущее, и важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения. Уверен, что в каждом из нас, рождённых в Куйбышеве, в Самаре живёт гордость за то, что мы –жители «второй столицы». И события 70-летней давности демонстрируют, какой вклад наш город внёс в дело Победы над фашистской Германией».

А чтобы юные жители региона помнили и гордились историей своего края, во всех школах области прошёл единый Урок мужества, посвящённый Параду памяти. Школьники смогли пообщаться с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда. А в режиме видеоконференции юным самарцам объявили, что помимо существующего уже музея участников парада в Техническом лицее в канун 7 ноября будет открыт музей Парада памяти. А участник войны Рэм Максимов рассказал юным соотечественникам, что в системе военно-патриотического воспитания региона происходят позитивные перемены. Теперь в Самарской области работают уже 74 школьных музея боевой и трудовой славы и 48 военно-патриотических клубов. Не забыл ветеран и тружеников тыла, которые ковали Победу на заводах и колхозных полях. Он, в частности, рассказал школьникам, что в годы войны в области был создан мощный авиационный комплекс, который ежесуточно выпускал 30 боевых самолётов, в том числе знаменитые штурмовики Ил-2.

Всегда в строю

Одним из тех, кто ковал оружие Победы на авиационном заводе №18, был семнадцатилетний Владимир Чудайкин. После короткого курса ФЗУ он, деревенский парень, со своими сверстниками заменил взрослых у станков в цехе, над которым тогда ещё не было даже крыши.

– Работали по 12 – 14 часов в сутки, несмотря на жуткий холод и постоянное чувство голода, – вспоминает ветеран. – Наш цех собирал крылья для Ил-2, и никаких скидок на возраст никто не делал: за сутки надо было выкатить для фронта готовый к боевым полётам штурмовик. Норма была как закон, который не выполнить было нельзя. А утром 7 ноября нас подняли раньше обычного, выдали гимнастёрки, чёрные шинели и фуражки и прямым пешим ходом отправили на площадь Куйбышева. После долгого ожидания в рабочем строю, мы, продрогшие насквозь, прошли на параде, который запомнился мне на всю жизнь.

Как и все сверстники, Владимир Чудайкин, несмотря на бронь, рвался на фронт, но безуспешно. А в 1944 году ему удалось скрыть оборонную профессию и попасть наконец в танковую школу, а затем на фронт. Он три раза горел в танке, но выжил. А уже в Берлине совершил подвиг, за который был представлен к награде. Выписался из госпиталя и узнал, что за тот страшный бой награждён Звездой Героя Советского Союза. Вернувшись с войны, герой всю жизнь проработал на заводе «Металлург». Теперь Чудайкин вместе с другими ветеранами займёт почётное место на трибуне парада, на котором войска будут отдавать честь не руководству страны, а тем, кто спас страну в тяжёлые годы войны.

Рядом с героем принимать Парад памяти будет ещё одна участница далёких событий – Евгения Иванова. В то морозное утро 41-го в колонне школы связисток она прошла по городской площади.

– О том, что будем участвовать в параде, узнали уже на площади, – рассказывает 89-летняя ветеран. – Всё держалось в строгом секрете. Было пасмурно и очень зябко. К тому же мы попали в хвост войсковых колонн, несмотря на то, что были единственным женским взводом на всём параде. Больше всего запомнился Михаил Калинин, уж больно выделялась его знаменитая бородка. А сразу после парада взвод отправили в столовую – отпаивать горячим чаем. Мы тогда не сразу поняли, какое это было великое событие. Просто хотелось согреться.

На фронте Иванова вспоминала парад нечасто. Военные будни и нелёгкий ратный труд связиста на фронтовых дорогах не оставляли места воспоминаниям. Победа, которую сержант Иванова встретила в Белоруссии, вернула в памяти все подробности памятного военного парада 41-го: «Главное – быть полезным для Родины, для своего народа. Тогда и жизнь не зря будет прожита», – говорит Евгения Константиновна. На предложение занять почётное место на трибуне Парада памяти она по-военному коротко отвечает: «Всегда в строю!»

Другой участник парада военных лет – полковник запаса Николай Рассказов – считает тот памятный день одним из главных в своей жизни. Он рассказал организаторам Парада памяти из «Единой России», как именно, во всех деталях проходил военный парад в Куйбышеве. 

– Фонарей тогда в помине не было, а вместо асфальта лежала брусчатка, – вспоминает полковник. – На тренировке мне неожиданно повезло увидеть самого Ворошилова. Как положено, доложил о проведении строевых занятий. Маршал пожал мне руку и проследовал дальше. А товарищи потом шутили: маршал руку пожал – не смывайте, военным начальником станете. Так потом и случилось. Воевал на разных фронтах, а Победу встретил 12 мая 1945 года, когда добили вырвавшуюся из Польши немецкую группировку войск.

Ветеран в свои 90 лет считает, что главное его богатство – дети, внуки и правнуки. Они, кстати, очень ждут предстоящий Парад памяти, чтобы сказать всем, смотрите, это наш дед и прадед на почётной трибуне, и мы им гордимся!

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