Экология мыслей

Десять лет в России работает Международный фонд социальных программ. Это некоммерческая организация, которая занимается социальными, культурными и образовательными проектами. История фонда неотделима от жизни его создательницы. Балерина Мариинки Наталья Пинская в 24 года получила тяжелейшую травму позвоночника. Закончить успешную карьеру в таком молодом возрасте было для нее ударом. Новую жизненную цель она нашла в благотворительности. И первыми, кто получил помощь ее фонда, стали люди с нарушениями опорно-двигательной системы.

- Наталья Александровна, расскажите об этих первых проектах.

- С 18 лет я с труппой Мариинского театра путешествовала по миру и видела, как в развитых странах относятся к людям с ограниченными возможностями. Их не называют инвалидами — это оскорбительно. Их считают такими же обыкновенными людьми, которые вместе со всеми ходят в детские сады, в школы, в вузы и на работу. Для них оборудованы улицы и дома. А что у нас? Представьте, как человек на коляске въезжает в ресторан или в театр. Какова будет реакция? Большинство обернется и уставится на него...

Мой фонд заработал в 2001-м. Я решила начать с программы, которая позволит таким людям пользоваться всеми возможностями окружающей среды. Ее девиз - «Они такие же, как мы — они должны быть среди нас!». Мы провели благотворительный вечер в столице и пустили деньги на обустройство обычной иркутской школы, чтобы там вместе со здоровыми ребятами могли заниматься детки с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сделали подъемники, пандусы, специальные туалеты. Учителей из Иркутска отправили на стажировку в Москву.

- Как восприняли школьники новых учеников?

- Удивительно, но конфликтов не было. Никто никого не дразнил. Наоборот, опекали. У ребят начало формироваться правильное отношение к тем, кого мы сегодня называем инвалидами. У кого-то длинный нос или оттопыренные уши, а кто-то хромает или передвигается на коляске. Ну и что? Сегодня в эту школу стоит очередь! Затем, по аналогии со школой, мы открыли детские садики в Иркутске, Чебоксарах и Тольятти.

В 2002-м в Тольятти заработал образовательный интернет-центр для детей. К настоящему моменту через него прошло 15 тысяч человек! Работая над этим проектом, я попыталась расширить понятие ограниченных возможностей. Посудите сами, одни ограничены из-за физического недуга, другие из-за недостатка средств, третьи - из-за того, что живут в отдаленном регионе. Но абсолютно все имеют право получить образование, посещать музеи, театры, выставки. Поэтому там занимаются не только дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Интернет-центр дает возможность дистанционного обучения по разным специальностям и приобщения к культуре через интернет всем, чьи возможности ограничены! Уникальные программы, в том числе для слабовидящих и слабослышащих детей, разработали специалисты Волжского университета имени В.Н. Татищева. На развитие этого интернет-центра и двух других — в Зеленограде и в Чебоксарах — мы получили грант корпорации «Microsoft».

Сейчас я стараюсь заниматься не только детьми. К сожалению, серьезно ограничены в возможностях пенсионеры и те люди, чей возраст приближается к пенсионному. По программе фонда «Третий возраст — жизнь только начинается!» мы создали в Москве центр, в котором они бесплатно обучаются компьютерной грамотности, учатся водить машину, ходят на танцы. При нем работает биржа труда и «центр доверия и поддержки», в котором можно получить помощь юриста, консультацию врача и т.д.

- На сайте фонда презентуется очень много экологических программ. Почему вдруг взялись за это направление?

- Я сопредседатель общероссийского движения «Зеленый век». Сегодня экологией прикрываются все, кому не лень: одни защищают корпоративные интересы, другие — участок у собственного дома, третьи — улицы от мусора... Если копнуть чуть глубже, что такое экология? Это чистота. В первую очередь, в мыслях. Если мы внутри себя эту чистоту наведем, экологических проблем станет гораздо меньше! Поэтому я пытаюсь сосредоточиться на программах, которые постепенно будут менять мироощущение людей. Не устраивать протестные акции, а показывать другое отношение к природе. В первую очередь, через сферу искусства.

Фонд социальных программ и фонд «Зеленая гвоздика» впервые сформулировали понятие экологического искусства. Вы знаете, что олимпиаду в Сочи предваряет культурная олимпиада: год кино, год театра, год музыки и год музеев. В 2010-м мы провели в Сочи фестиваль экологического кино. На центральной площади города расположились светящиеся надувные шатры, в которых показывали художественные и документальные фильмы о взаимоотношениях человека и природы. В том числе любимые нам «Человек-амфибия», «Не стреляйте в белых лебедей»... Конечно, это признанные шедевры культуры! Но мы сместили акцент с их культурной ценности на экологическую. Сейчас планируем провести фестиваль в других городах России.

В этом году, в октябре, устроили в Сочи «Театр экологической моды и танца Зеленый век планеты Земля». Это был потрясающий спектакль, в котором зрители увидели Золушку, Кармен, Шахеризаду, мадам Баттерфляй в платьях из живых цветов.

- А как платья из цветов повлияют на экологию?

- Мы обращаем внимание на красоту природы, ее изобилие и богатство. В этом спектакле заложен и более глубокий смысл: культурные мероприятия всегда должны предшествовать спортивным! Вспомните Грецию с ее соревнованиями ораторов и поэтов... Сначала воспитывается сознание, а потом уже все остальное. Тогда это «остальное» будет экологичным и нравственным. В частности, спортивные соревнования. Может быть, тогда спортсмены перестанут употреблять допинги и не окажутся врагами в борьбе за победу.

- Вам не кажется, что это звучит утопично?

- Я не оторванный от жизни романтик. И не хочу сказать, что в 2014-м все будет исключительно нравственно. Но мы должны сделать первый шаг, повернуться лицом к экологии. Я повторяю, начав с мыслей и взаимоотношений, и заканчивая действиями.

Сейчас фонд готовит масштабную программу «Спорт нашего двора». Идея в том, чтобы создавать в шаговой доступности во дворах городов крытые спортивные комплексы, оснащенные современными тренажерами, адаптированные для детей с ограниченными возможностями. Они должны привлекать детей как нечто грандиозное, интересное, новое. В этом году мы передадим два таких комплекса Сочи. Но их, конечно, должно быть больше, чем два на город. Поэтому ждем масштабной поддержки государства и местных властей.

- Наталья Александровна, благотворительные программы вызывают у многих людей недоверие. Вы часто с этим сталкиваетесь?

- Постоянно. Но, знаете, плохого не говорят только про того, кто ничего не делает. Я стараюсь работать максимально открыто. Когда только открыла фонд, пригласила к себе домой журналистов. Квартира у меня очень приличная — не хотелось, чтобы говорили потом, что я ее обустроила за счет благотворительности. Я считаю, что в общественную деятельность, как и в политическую, должны приходить люди уже состоявшиеся и материально, и духовно. Им есть, что отдавать. И они могут заниматься чем-то во имя идеи, а не пополнения карманов.

И еще ни в коем случае нельзя раздавать пустых обещаний. Вспомните любую предвыборную кампанию. Это же настоящий «Новый год» для избирателей! Политики, как Деды Морозы, обещают столько подарков! И люди каждые четыре года верят в чудо, хотя его не происходит. Мы в фонде стараемся не допускать такой «Новый год»: сначала делаем — а потом уже говорим. Чтобы вместо надежды на чудо, в человеческой жизни и вправду возникло что-то хорошее.