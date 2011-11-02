//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Экология мыслей

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Экология мыслей

Десять лет в России работает Международный фонд социальных программ. Это некоммерческая организация, которая занимается социальными, культурными и образовательными проектами. История фонда неотделима от жизни его создательницы. Балерина Мариинки Наталья Пинская в 24 года получила тяжелейшую травму позвоночника. Закончить успешную карьеру в таком молодом возрасте было для нее ударом. Новую жизненную цель она нашла в благотворительности. И первыми, кто получил помощь ее фонда, стали люди с нарушениями опорно-двигательной системы.

- Наталья Александровна, расскажите об этих первых проектах.

- С 18 лет я с труппой Мариинского театра путешествовала по миру и видела, как в развитых странах относятся к людям с ограниченными возможностями. Их не называют инвалидами — это оскорбительно. Их считают такими же обыкновенными людьми, которые вместе со всеми ходят в детские сады, в школы, в вузы и на работу. Для них оборудованы улицы и дома. А что у нас? Представьте, как человек на коляске въезжает в ресторан или в театр. Какова будет реакция? Большинство обернется и уставится на него...

Мой фонд заработал в 2001-м. Я решила начать с программы, которая позволит таким людям пользоваться всеми возможностями окружающей среды. Ее девиз - «Они такие же, как мы — они должны быть среди нас!». Мы провели благотворительный вечер в столице и пустили деньги на обустройство обычной иркутской школы, чтобы там вместе со здоровыми ребятами могли заниматься детки с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сделали подъемники, пандусы, специальные туалеты. Учителей из Иркутска отправили на стажировку в Москву.

- Как восприняли школьники новых учеников?

- Удивительно, но конфликтов не было. Никто никого не дразнил. Наоборот, опекали. У ребят  начало формироваться правильное отношение к тем, кого мы сегодня называем инвалидами. У кого-то длинный нос или оттопыренные уши, а кто-то хромает или передвигается на коляске. Ну и что? Сегодня в эту школу стоит очередь! Затем, по аналогии со школой, мы открыли детские садики в Иркутске, Чебоксарах и Тольятти.

В 2002-м в Тольятти заработал образовательный интернет-центр для детей. К  настоящему моменту через него прошло 15 тысяч человек! Работая над этим проектом, я попыталась расширить понятие ограниченных возможностей. Посудите сами, одни ограничены из-за физического недуга, другие из-за недостатка средств, третьи - из-за того, что живут в отдаленном регионе. Но абсолютно все имеют право получить образование, посещать музеи, театры, выставки. Поэтому там занимаются не только дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Интернет-центр дает возможность дистанционного обучения по разным специальностям и приобщения к культуре через интернет всем, чьи возможности ограничены! Уникальные программы, в том числе для слабовидящих и слабослышащих детей, разработали специалисты Волжского университета имени В.Н. Татищева. На развитие этого интернет-центра и двух других — в Зеленограде и в Чебоксарах — мы получили грант корпорации «Microsoft».

Сейчас я стараюсь заниматься не только детьми. К сожалению, серьезно ограничены в возможностях пенсионеры и те люди, чей возраст приближается к пенсионному. По программе фонда «Третий возраст — жизнь только начинается!» мы создали в Москве центр, в котором они бесплатно обучаются компьютерной грамотности, учатся водить машину, ходят на танцы. При нем работает биржа труда и «центр доверия и поддержки», в котором можно получить помощь юриста, консультацию врача и т.д.

- На сайте фонда презентуется очень много экологических программ. Почему вдруг взялись за это направление?

- Я сопредседатель общероссийского движения «Зеленый век». Сегодня экологией прикрываются все, кому не лень: одни защищают корпоративные интересы, другие — участок у собственного дома, третьи — улицы от мусора... Если копнуть чуть глубже, что такое экология? Это чистота. В первую очередь, в мыслях. Если мы внутри себя эту чистоту наведем, экологических проблем станет гораздо меньше! Поэтому я пытаюсь сосредоточиться на программах, которые постепенно будут менять мироощущение людей. Не устраивать протестные акции, а показывать другое отношение к природе. В первую очередь, через сферу искусства.

Фонд социальных программ и фонд «Зеленая гвоздика» впервые сформулировали понятие экологического искусства. Вы знаете, что олимпиаду в Сочи предваряет культурная олимпиада: год кино, год театра, год музыки и год музеев. В 2010-м мы провели в Сочи фестиваль экологического кино. На центральной площади города расположились светящиеся надувные шатры, в которых показывали художественные и документальные фильмы о взаимоотношениях человека и природы. В том числе любимые нам «Человек-амфибия», «Не стреляйте в белых лебедей»... Конечно, это признанные шедевры культуры! Но мы сместили акцент с их культурной ценности на экологическую. Сейчас планируем провести фестиваль в других городах России.

В этом году, в октябре, устроили в Сочи «Театр экологической моды и танца Зеленый век планеты Земля». Это был потрясающий спектакль, в котором зрители увидели Золушку, Кармен, Шахеризаду, мадам Баттерфляй в платьях из живых цветов.  

- А как платья из цветов повлияют на экологию?

- Мы обращаем внимание на красоту природы, ее изобилие и богатство. В этом спектакле заложен и более глубокий смысл: культурные мероприятия всегда должны предшествовать спортивным! Вспомните Грецию с ее соревнованиями ораторов и поэтов... Сначала воспитывается сознание, а потом уже все остальное. Тогда это «остальное» будет экологичным и нравственным. В частности, спортивные соревнования. Может быть, тогда спортсмены перестанут употреблять допинги и не окажутся врагами в борьбе за победу.

- Вам не кажется, что это звучит утопично?

- Я не оторванный от жизни романтик. И не хочу сказать, что в 2014-м все будет исключительно нравственно. Но мы должны сделать первый шаг, повернуться лицом к экологии. Я повторяю, начав с мыслей и взаимоотношений, и заканчивая действиями.

 Сейчас фонд готовит масштабную программу «Спорт нашего двора». Идея в том, чтобы создавать в шаговой доступности во дворах городов крытые спортивные комплексы, оснащенные современными тренажерами, адаптированные для детей с ограниченными возможностями. Они должны привлекать детей как нечто грандиозное, интересное, новое. В этом году мы передадим два таких комплекса Сочи. Но их, конечно, должно быть больше, чем два на город. Поэтому ждем масштабной поддержки государства и местных властей.

- Наталья Александровна, благотворительные программы вызывают у многих людей недоверие. Вы часто с этим сталкиваетесь?

- Постоянно. Но, знаете, плохого не говорят только про того, кто ничего не делает. Я стараюсь работать максимально открыто. Когда только открыла фонд, пригласила к себе домой журналистов. Квартира у меня очень приличная — не хотелось, чтобы говорили потом, что я ее обустроила за счет благотворительности. Я считаю, что в общественную деятельность, как и в политическую, должны приходить люди уже состоявшиеся и материально, и духовно. Им есть, что отдавать. И они могут заниматься чем-то во имя идеи, а не пополнения карманов.

И еще ни в коем случае нельзя раздавать пустых обещаний. Вспомните любую предвыборную кампанию. Это же настоящий «Новый год» для избирателей! Политики, как Деды Морозы, обещают столько подарков! И люди каждые четыре года верят в чудо, хотя его не происходит. Мы в фонде стараемся не допускать такой «Новый год»: сначала делаем — а потом уже говорим. Чтобы вместо надежды на чудо, в человеческой жизни и вправду возникло что-то хорошее. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

//Новости партнеров

//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//Новости партнеров

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
4

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
5

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры