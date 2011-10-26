Медицинский беспредел

К тому, что в России в последние 20 лет десятками исчезают научно-исследовательские институты, россияне давно привыкли. Набор причин, как правило, типичен: нет финансирования, нет научных кадров, руководство так и не приспособилось к рынку… И на этом фоне изумление и возмущение вызывает ситуация, когда «дамоклов меч» нависает над государственным (!) учреждением, которое силами немногочисленных энтузиастов было возрождено после «лихих девяностых» и сейчас готово активно выполнять крайне значимые для страны задачи. Именно в таком положении оказался один из старейших НИИ России – Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ). Его учредитель (Росздравнадзор) сейчас проводит по отношению к нему крайне странную политику. Которая может привести – ни много ни мало – к развалу сложившейся и отработанной системы контроля за качеством медицинского оборудования в России.

На войне как на войне

Институт медицинской техники имеет богатую историю. Он был организован в 1951 г. по личному распоряжению И.В. Сталина. Значение НИИ для государства трудно переоценить: там разрабатывались стандарты и ГОСТы для медицинского оборудования, работал Комитет по новой медицинской технике. Однако, к сожалению, перипетий постперестроечного времени учреждению избежать не удалось. Финансирование резко сократилось, оборудование для проведения испытаний подолгу не обновлялось, а тогдашнее руководство института вошло в тесный контакт с предприимчивыми коммерсантами, которые также занялись испытаниями медицинской техники. В результате от некогда гремевшего на всю страну НИИ в реальности осталось лишь громкое имя, под которым вершила свои дела та самая контора (НПО «Экран»). У испытателей не осталось даже здания: новые хозяева ухитрились оформить государственные (!) строения и землю, на которой расположен институт… в частную собственность. В итоге к концу 2000-х институт находился в критическом положении. И в этот момент руководство Росздравнадзора (и именно тогдашний его глава Николай Юргель) решает «бросить на прорыв» Юрия ЛАРИОНОВА – доктора медицинских наук, бывшего заместителя директора Департамента государственной политики в сфере предоставления социальных услуг населению Минздравсоцразвития, человека с богатым опытом в сфере управления здравоохранением. В 2008 г. Ларионов становится генеральным директором ВНИИИМТ и начинает кропотливую работу, итогом которой стало возвращение института из небытия.

Сказанное выше – не просто красивая фраза. Работа новой команды во ВНИИИМТ началась с того, что вновь назначенного директора… не пустили на порог: как уже говорилось, здание было объявлено частной собственностью. Более того, новые хозяева начали требовать с института арендную плату за пользование помещениями! Не видя иного выхода, руководство разместилось в здании одного из институтов Росздравнадзора на Щукинской улице (в соседнем административном округе), и в течение 10 месяцев рядовые сотрудники ездили на планёрки на другой конец Москвы. В это же время началась жестокая борьба за новый дом для института – здание на Каширском шоссе. Как выяснила новая дирекция, формально строение находилось в оперативном управлении ВНИИИМТ, но в реальности в течение 10 лет было объектом рейдерских войн и судебных распрей.

Невероятными усилиями здание на Каширке удалось вернуть институту, и в январе 2009 г. сотрудники вошли в помещения, где им отныне предстояло работать. Если учесть, что до испытателей в здании в разное время размещались 90 организаций (от офисных контор до предприятия по производству жалюзи), нетрудно себе представить, в каком состоянии оно находилось. С начала 70-х эти стены не видели ремонта, вентиляционная система в здании была демонтирована, а коммуникации окончательно прогнили (подтверждением этих слов могут послужить сотни фотографий и акт Росимущества, составленный сразу после возврата здания). Остаётся добавить, что Росздравнадзор не дал на ремонт ни копейки: финансировать работы пришлось за счёт выполнения заказов, количество которых в кризис резко снизилось. Сотрудники в этот период получали смешные зарплаты по – 5–7 тыс. рублей, но институт тем не менее не бросили. Оборудование приходилось собирать из кучи железного лома – именно в таком виде оно было передано прежними руководителями. Кроме того, пришлось с нуля восстанавливать все первичные документы, в том числе и бухгалтерские.

Словом, работа была проделана воистину колоссальная.

Сделал? Свободен!

К 2011 г. у команды ВНИИИМТ появилась возможность с уверенностью сказать, что институт выжил. Причём удалось не только избежать банкротства, что было реально как никогда. Во ВНИИИМТ полностью восстановилась научная деятельность, зарплаты немного, но поднялись, были получены лицензии Ростехрегулирования, Росздравнадзора, все сотрудники по-новому аккредитованы. Казалось, что именно теперь институт сможет развернуть свою работу на полную мощность. Тем более что у учреждения наработан богатейший опыт проверки медицинского оборудования, который был широко востребован в ходе реализации нацпроекта «Здоровье». Тогда институтом была введена в действие система мониторинга закупленного регионами медоборудования, показавшая свою эффективность. Однако реализовать планы не удалось. В Росздравнадзор пришло новое руководство во главе с Е.А. Тельновой, которая начала открыто демонстрировать, что руководство института лишь раздражает новых управленцев, а развитие института ей видится по-новому – по крайней мере без тех, кто возрождал ВНИИИМТ в трудное время.

Дальнейшее развитие событий напоминает детектив плохого автора. Давнюю идею организовать на базе института Центр медицинской технической экспертизы (что помогло бы решить массу проблем!) чиновники отмели, что называется, с порога. В институт, одна за одной, зачастили проверки их общая продолжительность с начала 2010 г. составила 86 дней. При этом проверяющие предъявляли крайне странные претензии. В частности, руководителям ставили в вину отсутствие ремонта, устаревшее оборудование – иными словами, всё то, чем НИИ должен был обеспечивать Росздравнадзор. Итоги последней проверки отказались подписывать 12 начальников лабораторий, признав выводы необъективными и не соответствующими действительности.

Дальше – больше. Е.А. Тельнова своим приказом останавливает работу ВНИИИМТ по мониторингу медицинской техники, поставленной в лечебно-профилактические учреждения страны в рамках нацпроекта «Здоровье». Напомним, что бюджетных денег как не было, так и нет. В итоге всё то, что удалось огромными усилиями выстроить в последние несколько лет, оказывается на грани краха.

От всего пережитого руководитель института Юрий Кириллович Ларионов попадает в больницу с инфарктом миокарда, где находится и по сей день. И тут Росздравнадзор наносит финальный удар – без ведома нынешнего руководителя назначает первым заместителем директора ВНИИИМТ никому не знакомого «специалиста», который уже на второй день (!) получает право первой подписи на всех документах. По словам сотрудников института, в ситуации новый начальник не разбирается – зато, видимо, полностью устраивает чиновников Росздравнадзора (и лично Е.А. Тельнову).

Как видим, сейчас ситуация находится, что называется, за гранью добра и зла. Работа уникального научного учреждения, выполняющего первоочередную государственную задачу, оказалась в прямом смысле слова на волоске от гибели. Однако чиновников-«специалистов» это совершенно не волнует. Юрий Кириллович Ларионов, находясь в больнице после перенесённой на днях операции, по-прежнему переживает за судьбу института, который был воссоздан им с полного нуля, и отношение к нему и его детищу со стороны Росздравнадзора иначе как циничным не назовёшь. Остаётся надеяться на благоразумие Минздравсоцразвития, где, дай бог, найдутся здравомыслящие люди, способные остановить развитие этой кошмарной ситуации.