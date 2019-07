Хмурая осень – веселью не помеха

Folkday анонсировался как «последний опен-эйр лета». Правда, московская погода внесла свои коррективы в планы организаторов: лето закончилось, не дожидаясь фестиваля. Но празднику осенний дождик не помеха!

К пяти часам воскресного вечера, когда первые исполнители поднялись на сцену столичного Парка культуры им. Горького, дождь продолжался уже более полусуток. Обстановка явно не располагала к многочасовому песенному марафону: ливень вкупе с порывистым ветром и, мягко говоря, нелетней температурой, казалось бы, не способствовали времяпрепровождению на свежем воздухе. Но поклонники фолк-рока – народ непугливый. Поодиночке, парами и группами они постепенно стекались к Зеленому театру. А разномастные плащи и яркие зонтики лишь создавали особую атмосферу единения.

Мы вместе

Заявленный состав участников фестиваля также способствовал сплочению. Причем не только поклонников различных музыкальных стилей, но и национальностей. В концерте приняли участие грузинская группа Soulmama, певица из Белоруссии Алеся Алисиевич и целый ряд русских исполнителей, тяготеющих к фольклору, включая ветеранов российской рок-сцены коллектив «Калинов мост» и организаторов фестиваля группу «Мельница».

Африканский соул с грузинской душой, русский рок с социальными интонациями, кельтские напевы и малороссийские частушки с запевками – все это, как оказалось, очень органично звучит на одной сцене. И публикой воспринимается одинаково благосклонно: на Folkday, конечно, были фронтмэны – те, на кого пришли зрители, – но не было аутсайдеров. Каждого выступающего аудитория встречала и провожала аплодисментами. Зонтики, правда, мешали хлопать с полной отдачей, однако проявлению искренних эмоций дождь помехой не стал.

Народные забавы

За зрительным залом наблюдать было не менее интересно, чем за происходящим на сцене. Что нужно сделать, чтобы не замерзнуть, когда на улице чуть больше плюс 10 при 90%‑ной влажности? Конечно же, двигаться! Причем для каждого музыкального направления находчивая публика припасла особый танец. Под печальные и неторопливые в большинстве своем песни Дмитрия Ревякина (группа «Калинов мост») молодежь играла в «Ручеек». Русский фольклор в исполнении группы «После 11» вдохновил собравшихся на вождение хороводов. А одна из солисток «Ивана Купалы» и вовсе призвала аудиторию исполнить незаслуженно забытую в наши дни кадриль! И этот далеко не самый простой танец в дождливый осенний день пошел на ура: в водоворот пляски была вовлечена чуть ли не половина зрителей!

Show must go on

В итоге третий ежегодный фестиваль Folkday даже несколько затянулся: песенный марафон продолжался на час больше заявленного. Последними выступали главные вдохновители мероприятия – группа «Мельница». Прекратившийся было дождь ударил с новой силой. Но отпускать своих любимцев публика не спешила: в результате сет группы длился практически в два раза дольше, чем планировалось. Расходились люди неохотно. Брутальные почитатели «Калинова моста» в кожаных косухах провожали до метро трепетных «мельничных» барышень в юбках до пят. Фестивальный сезон закончился, но настроение осталось.