Карго-культ российского минфина

Некоторые африканские племена, видя, как белые люди прилетают на самолетах и привозят на них богатства, решили, что источником силы белых людей являются самолеты. И стали строить из тростника копии самолетов и аэропортовых сооружений, иногда удивительно точные и подробные. Чтобы через обладание этими волшебными вещами приобрести связанную с ними силу.

Многие формы карго-культа характерны и для деградирующих элементов более развитых обществ, включая наше. В конце концов, пресловутое «низкопоклонство перед Западом» тоже можно рассматривать как форму такого культа.

Поразительно, но его проявления особенно заметны даже в действиях профессиональных сообществ – например Минфина.

Уже много лет аналитики бьются над причиной почти маниакального стремления Минфина к наращиванию госдолга в ситуации, когда для этого нет никаких видимых причин. В этом году бюджет России уверенно профицитен. За январь-август профицит равен 2,3% ВВП – 759,0 млрд. рублей. То есть доходы превышают бюджетные проектировки, а неиспользуемые средства на счетах бюджета превысили 5,7 трлн. руб. – более половины всех запланированных на год расходов.

Напомню: все это происходит в стране, где из-за «нехватки бюджетных средств» умирают дети.

Казалось бы, зачем в этих условиях наращивать государственный долг? Но только за восемь месяцев этого года чистый прирост внутренних займов превысил 761 млрд. рублей! Одновременно с этим на 807,2 млрд. руб. приросли бюджетные средства на банковских депозитах. Получается – государство одалживается, чтобы тут же направить взятое на поддержку банковской системы. Которой, напомним, ничего не угрожает и которая испытывает скорее избыток средств, чем их нехватку.

Вакханалия внутренних займов продолжится, если верить проектам бюджета, и в ближайшие годы.

Объяснения такой политики заключаются в том, что бюджет поддерживает за счет денег налогоплательщиков финансовую инфраструктуру. То есть возможность в случае экстренной необходимости привлечь значительно большие средства. Вопросы о том, какая может быть «экстренная необходимость» в займах с 5,7 трлн. руб. в кармане, годами остаются без ответа.

Это естественно: ответа не существует в природе. Кроме того, для поддержания «финансовой инфраструктуры» достаточно технических операций, масштабы которых по меркам бюджета незначительны.

Объяснения, что при помощи внутренних займов бюджет изымает с внутреннего рынка избыток ликвидности и таким образом борется с инфляцией, также производят впечатление дешевой отговорки. Ведь рост цен в России вызывается произволом монополий, практически не зависящим от избытка или нехватки денег. А изъятие с рынка ликвидности гораздо проще проводить мерами банковского регулирования, а не за счет налогоплательщиков. Ибо оплата процентов по займам ведется за наш с вами счет – и это самая быстрорастущая статья расходов бюджета.

Кроме того, избыток ликвидности в стране, экономика которой буквально задыхается от нехватки средств, сам по себе является признаком глубочайшего неблагополучия. Его в любом случае не стоит поддерживать.

В результате возникают разного рода коррупционные подозрения, подкрепляемые непрозрачностью операций с госдолгом. Ведь где непрозрачность – там коррупция. Да и трудно представить, чтобы профессиональные люди долгое время проводили нерациональную политику без всякой выгоды для себя, но крайне выгодную банкам. Некоторые из этих банков, похоже, могут покупать госбумаги на средства, которые государство же у них разместило – как во время залоговых аукционов.

Конечно, в глубоко коррумпированном государстве и восход солнца, и смену времен года привычно объяснять влиянием коррупционных интересов.

Но объяснение может быть и значительно проще. Возможно, никто ничего не хочет украсть. Минфин лишь копирует долговую политику США, строя из доступного ему финансового тростника подробные копии самолетов и аэродромов белых людей.