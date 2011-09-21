В Прибайкалье борются с беспартийными

В то время как все политические партии России готовятся к предстоящим выборам, иркутским партфункционерам-единороссам в регионах области эти выборы как кость в горле. Прошедший выборный сезон в органы местного самоуправления стал для них просто убийственным. Но почему? Попробуем разобраться на конкретной ситуации. И закономерность станет очевидной.

В марте 2010 г. член «Единой России», бывший мэр Братска Сергей Серебренников с треском проиграл выборы мэру Иркутска – кандидату от КПРФ Виктору Кондрашову, который получил свыше 62% голосов.

В мае 2010 г. после победы на внеочередных выборах пост мэра Братска и главы городской администрации занял Александр Серов, который баллотировался также от КПРФ. Братские коммунисты воспользовались протестным настроением населения и неуклюжими действиями региональной власти, пытавшейся протащить их бывшего мэра Сергея Серебренникова на пост главы Иркутска. Серов почти вдвое обыграл ближайшего конкурента. Правда, возглавить город ему не дали. Сегодня А. Серов под арестом.

В октябре того же года прошли выборы в Думу Ангарского района, и там из 15 мандатов 11 опять же достались кандидатам от коммунистов.

Впрочем, провал партии власти в Иркутской области начался даже не в 2010-м, а еще в 2009 г. на выборах в Думу Усолья-Сибирского. И первый удар ей нанес Евгений Кустос и возглавляемое им внепартийное общественное движение «Усольчане», которое взяло на выборах большинство мандатов, а сам Кустос впоследствии избран главой администрации города.

Далеко не всегда провалы партии власти на местах связаны с просчетами власти федеральной. В конкретных городах, муниципалитетах люди видят воочию тех, кто, прикрываясь брендом «Единой России», пользуясь ее поддержкой и административным ресурсом, любой ценой рвется к власти. Зачастую такие выдвиженцы – люди с темным, иногда даже уголовным прошлым. Народ видит и то, ради чего эти люди стремятся во власть. Прежде всего ради наживы. За счет бюджетных средств и муниципального имущества. Наглядный пример – ситуация в 86-тысячном городе Иркутской области Усолье-Сибирском.

Начнем с лидера усольских единороссов. Игорь Востренков возглавляет усольское отделение ЕР с весны 2009 года. Вечный кандидат. Участвовал в выборах разного уровня, выиграл один раз. Бывший генеральный директор ОАО «Молоко», которое развалил и продал. Разъезжает по городу на автомобиле VIP-класса «Мерседес», а завод довел почти до банкротства.

Любит пожить в долг. Только за аренду земли под принадлежащим ему нежилым зданием в районе Большой базы (не за выручку ли от продажи молокозавода купленном?) он задолжал в городской бюджет без малого 450 тыс. рублей. Пополнять и без того скудную усольскую казну не спешит даже после решения городского и областного судов о взыскании с него этих средств.

Владимир Базаров – член политсовета местного отделения ЕР, генеральный директор ООО «Районное телевидение» (РТВ). Вместе с ранее судимым предпринимателем В. Белоусовым (тоже членом «Единой России») неплохо «окучил» усольчан, затянув их видеороликами на РТВ в пирамиду под названием ЗАО «Усольенефтесервис». Обещанные бешеные проценты сверхприбыли смутили не только бабушек и дедушек, поэтому векселя-фантики в Усолье охотно раскупали... «Трест лопнул», деньги уплыли в неизвестном направлении. Впрочем, почему неизвестном? Виктор Белоусов сегодня безбедно живет где-то в Подмосковье, Базаров – в Усолье. Кстати, в 1998 г. Владимир Базаров был осужден и приговорен к 5 годам (условно) за мошенничество в крупных размерах – незаконно получил субсидию в размере почти 110 по тем временам миллионов рублей. Теперь он – правдолюб, борец с коррупцией и один из организаторов атак на Евгения Кустоса.

Евгений Бондарев – член «Единой России» с 2010 г., генеральный директор ООО «Алексис». В начале июня 2011 г. ему предъявлено обвинение по уголовному делу. Он подозревается в том, что представил пакет подложных документов, подтверждающих целевое использование средств, полученных на строительство свинокомплекса. В результате этих действий Е. Бондарев ввел в заблуждение Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Путем «обмана и злоупотребления доверием» незаконно получил из федерального и областного бюджетов более 1 млн. 200 тыс. рублей. Такие умышленные действия подпадают под статью 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество», т.е. хищение чужого имущества в особо крупном размере.

В другом эпизоде речь идет о хищении из федерального и областного бюджетов более чем 5 миллионов рублей. Это уголовное дело должно было быть передано в городской суд еще в августе. Но по каким-то причинам, возможно, из-за членства Е. Бондарева в «Единой России» или из-за его личной дружбы с прокурором города, до суда никак не дойдет.

Еще в июне 2010 г. Кустос по факту мошенничества Бондарева написал заявление в правоохранительные органы. Но господин Бондарев быстро представил это заявление как «экономическое давление» на него и вскоре сам подал заявление на Евгения Станиславовича о вымогательстве, которое якобы имело место в 2009 году.

Как и следовало ожидать, с реальными мошенничествами разбираться всерьез никто не захотел, а закон повернули всей мощью именно против Кустоса. Преследования начались в январе этого года.

Сначала в отношении главы администрации Усолья-Сибирского Евгения Кустоса было возбуждено уголовное дело «по фактам злоупотребления должностными полномочиями». Оно было настолько нелепым и надуманным, что Кустос сам пошел навстречу следствию, решив 7 февраля добровольно уйти в отставку «в целях исключения толкования следственными органами воздействия с его стороны на указанных лиц и проведения объективной следственной проверки».

Поняли бесперспективность этого уголовного дела и те, кто его инспирировал. Поэтому вскоре начали кропотливую работу по подготовке новых обвинений. Чтобы связать потенциальной жертве руки для защиты от новых обвинений, Кустоса нужно было срочно «закрыть». Поэтому его решили обвинить уже по куда более серьезной статье – подстрекательство в покушении на убийство!

Совершенно кстати у господ, объединившихся в Усолье под крышей «Единой России», оказался «рояль в кустах» – в далеком 2002 г. было якобы предотвращено покушение на их однопартийца, уже известного нам незадачливого директора

ОАО «Молоко», злостного должника перед бюджетом города и главу усольских единороссов господина Востренкова.

Информация о готовящемся покушении на жизнь генерального директора ОАО «Молоко» Востренкова тогда была получена оперативниками по неким «техническим каналам связи». Дело о покушении на жизнь «политика», по мнению тех, кто с ним был знаком, было настолько неубедительным, что едва не развалилось в суде. Тем не менее известности и политических дивидендов Востренкову принесло немало. Исполнители же предполагаемого покушения получили по 12 лет, а его организатор Белодедов – одиннадцать.

И вот теперь, почти восемь лет спустя после вынесенного приговора, осужденный Белодедов неожиданно решил посотрудничать со следствием и вдруг вспомнил, что подстрекал-то его к убийству «видного политического деятеля» Усолья… Ну, конечно же! Именно ненавистный местным единороссам Евгений Кустос!

Неожиданные откровения Белодедова, которым в других обстоятельствах цена была бы грош в базарный день, так убедили местных правоохранителей, что они даже не стали допытываться до их истоков. Кустоса буквально тут же взяли под стражу. Следственное управление СК РФ по Иркутской области завело в отношении него целых два дела – одно по подозрению в вымогательстве у предпринимателя Е. Бондарева, а второе – в подстрекательстве в покушении на убийство. По версии следствия, в 2002 г. Кустос выступил подстрекателем покушения на Игоря Востренкова, «который являлся основным соперником подозреваемого на выборах главы города Усолье-Сибирское». Не смутило следователя даже то обстоятельство, что Востренков продул те выборы вчистую еще до «покушения», и добивать валявшегося на обочине ничтожного политического противника с помощью уголовников никому не было нужно вообще…

Арест Кустоса и определение ему меры пресечения по очевидно шитым белыми нитками «делам» сопровождались целой буффонадой со стороны оппозиционной в Усолье партии власти. Востренков и Бондарев заявляли, что, если Кустоса выпустят из-под стражи, он их тут же и прикончит. А господин Базаров грозил привести к зданию суда «все Усолье», если не посадят Кустоса. Но вот добиться поддержки жителей, которым все было очевидно с самого начала, им так и не удалось.

Политический мотив преследований Кустоса очевиден любому непредвзятому человеку. Впервые он был избран мэром Усолья в 1998 году. Через четыре года он так же легко сохранил под собой «мэрское кресло». Спустя три года в Устав города были внесены изменения, вводящие институт сити-менеджера. Некоторые эксперты склонны связывать эти изменения в структуре городского управления исключительно с желанием оппозиции избавиться от неподконтрольного мэра. В итоге Евгений Кустос на некоторое время выпал из политической обоймы, но в 2009 г. возглавляемое им общественное движение «Усольчане» победило на выборах в городскую думу, а сам Кустос набрал свыше 54% голосов избирателей. Почти втрое больше своего конкурента. Он выиграл у партии власти даже в этой казалось бы безнадежной ситуации, уже более трех лет не будучи у власти, не используя во время предвыборной кампании административный ресурс, обладая ограниченными финансовыми возможностями.

На нашей памяти это едва ли не единственный случай за все местные выборы в Прибайкалье с начала 90-х годов прошлого века, когда бывший глава администрации города, не представляющий «Единую Россию», возвращается на должность после длительного перерыва. Понятно, что этот выбор усольчан совершенно не устроил местный номенклатурный клан и их покровителей из областного центра.

Однако столь топорная и циничная расправа с хорошо известным и отлично зарекомендовавшим себя за долгие годы на посту градоначальника человеком совершенно не понравилась жителям Усолья. В обращениях к губернатору Д. Мезенцеву, в судебные инстанции, на страницах газет и по телевидению они высказывают свое мнение о произошедшем факте правоохранительного и политического беспредела, считая, что обвинения в его адрес надуманны и сфабрикованы следственными органами Иркутской области по заказу его политических противников, желающих захватить власть в Усолье-Сибирском любой ценой.

Сплав партноменклатуры, регионального и местного чиновничества и полукриминального бизнеса (под прикрытием правоохранительных органов, прокуратуры, судов), к нашему глубокому прискорбию, характерен сейчас для многих регионов России. Но даже в наше время скандальное дело, которое продолжает будоражить Усолье уже несколько месяцев, занимает в нем особое место.

Кого приютила «Единая Россия» под своим крылом в далеком от столицы Усолье? И что скажут жители города на думских выборах, насмотревшись на вакханалию и произвол присосавшихся к власти деятелей, так цинично спекулирующих своей «властно-партийной» принадлежностью? Самое время разобраться.