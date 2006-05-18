ПОИСКИ ЗАРЫТОЙ СОБАКИ

Вы когда-нибудь задумывались, почему в выражении «куда Макар телят не гонял» фигурирует именно Макар, а не Иван или Петр? И телята, а не козы или овцы? Или почему мы говорим «лезть в бутылку»? Ведь чтобы залезть в нее, надо быть размером с таракана. В русском языке очень много подобных выражений, смысл которых не вполне ясен. Существуют, конечно, объяснения филологов, но не всегда они убедительны.

Преподаватель арабского языка, военный переводчик и кандидат филологических наук, автор книг «За семью печатями», «Утраченная мудрость», «Разгадка Ноева ковчега» Николай Вашкевич утверждает, что все непонятное в любом языке можно раскрыть, прочитав это по-арабски.



СОГЛАСНО гипотезе Вашкевича, слово, действительно, является первопричиной бытия, а язык – это не столько средство общения, сколько кибернетическое устройство, управляющее всей жизнью. Во Вселенной существует ноополе – аналог искусственного Интернета. И люди, общаясь друг с другом, постоянно подпитывают это ноополе языковыми структурами, которые влияют на наше поведение. Подобно материальной плазме, состоящей из водорода и гелия, ноополе состоит из двух этнических языков – арабского и русского. Это системные языки мозга. И именно через них раскрываются все тайны слова. Методика Вашкевича проста: все неясные слова любого языка надо писать арабскими буквами, а затем смотреть значение в арабском словаре.

Не верите? Тогда давайте возьмем те идиомы, что привели вначале.



Куда Макар телят не гонял. По-арабски слово «макарр» означает не имя, а место. Глагол «талет» – «длиться», т.е. быть долгим, длинным, «него» – «путь», а «нял» – «получил». Если все это сложить, выходит фраза «получил место, куда долог путь».



Лезть в бутылку. В арабском языке корень ЛЗ означает «приставать», а «аль-батыль» – «впустую, без видимой причины». Вот и ответ.

Вашкевич уверен, что этот метод способен объяснить не только непонятные слова и выражения, но и канонические таинства всех религий, тайны бытовых обрядов всех народов, и даже мотивы поступков конкретных людей.

Почему говорят «кишка тонка»? Неужели нехватка сил связана с толщиной кишки? На самом деле, в этом фразеологизме упоминаются вовсе не кишки, а «кисак» – «твой кошелек». А когда кошелек тонкий, возможности весьма ограничены.



Кошки скребут на душе. Здесь не кошки, а обычный образ арабской поэтической речи: «кашук» – «словно шипы, колючки».

«Зариат» по-арабски – «причина, повод, мотив», а «собака» – это служебное арабское слово «сабек», означающее «предшествующий». В буквальном переводе означает «вот какая причина предшествовала данному явлению».

Кому-то выкладки Вашкевича покажутся абракадаброй. Кстати, никто не знает точного значения этого слова. Известно только, что в средние века его использовали как заклинание при лечении лихорадки. Но прочтя его по-арабски: «абра'а кад 'абра'а», увидим, что означает оно – «исцелил он, исцелил». Значит, средневековые лекари использовали это заклинание в полном соответствии со значением.

Другой пример. Прочтем фразу Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какое отношение к земле имеют кроткие? Не понятно. А дело в том, что слово «кроткие» по-арабски означает «пахари». И сразу все становится на место: «блаженны пахари, им будет дарована земля».

С помощью метода Вашкевича можно объяснить суть ритуалов и обрядов разных народов. Никогда не задавались вопросом: почему футбольные болельщики мажут себе лица (морды) краской? А причина проста. Русская «морда» похожа на арабское «муъарада» – «противостояние», а арабское «карраса» – «особо выделять, посвящать» – похоже на русское «красить».

У Пушкина есть стихотворение «Подражание арабскому», которое заканчивается такими словами: «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой». Эта фраза, по мнению Николая Вашкевича, как нельзя лучше подходит для описания структуры общечеловеческого языка.