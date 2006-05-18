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ТРЕТИЙ СРОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХАНЖЕСТВУ

Лучше один раз нарушить Конституцию, чем много раз на нее наплевать

№ 2(2) от 18.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

ТРЕТИЙ СРОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХАНЖЕСТВУ
 России будет проще и дешевле оставить Владимира Путина на своем месте на третий срок, чем перетряхнуть всю страну, чтобы создать условия, при которых он сможет управлять государством из «политического подполья». Размышляет политолог Владимир Пастухов.

 БОЛЬШИНСТВО аргументов против избрания Владимира Путина на третий срок имеют либо политический, либо экономический, либо моральный контекст. Его обвиняют в потворстве авторитаризму, ущемлении демократии.

 Обвинения Владимира Путина в авторитаризме не беспочвенны. Но выводы, которые на этой основе делаются, сомнительны. Сегодня в России способствовать установлению авторитарного режима и быть врагом демократии – не одно и то же. Да и слухи об ущемлении «российской демократии» несколько преувеличены. Хотя бы потому, что никому еще не удалось прищемить пустоту.

 На самом деле, нет никаких особых причин, связанных с личностью Владимира Путина, которые делают неприемлемой постановку вопроса о продлении срока его полномочий. Однако существует серьезный довод общего характера – его переизбрание в 2008 г. создаст прецедент, угрожающий существованию и развитию российской демократии. Но он только на первый взгляд кажется весьма убедительным. Достаточно сказать, что во многих «развитых» демократиях время нахождения главы государства у власти ограничено лишь готовностью населения переизбрать его на очередной срок.

А мог быть и Ельцин...

 ОГРАНИЧЕНИЕ длительности пребывания российского Президента на своем посту двумя сроками исторически не случайно. Стране, пережившей в XX веке две изнурительные геронтократии, – сталинскую и брежневскую, – хотелось перестраховаться от повторения этого кошмара. Поскольку уверенности в своих «демократических» силах у общества не было, страховали законом – ввели формальное ограничение.

 Однако, если в стране не развиты структуры гражданского общества, не сложился соответствующий баланс сил в экономике, оно не спасет демократию от узурпации власти. Если бы не здоровье, Б.Ельцин создал бы соответствующий прецедент еще в 2000 г., и нам сегодня нечего было бы обсуждать. Поэтому «политическая жертва» бессмысленна – демократии она не поможет. А вот если в процессе замены Владимира Путина на преемника государство потеряет время, ресурсы и нравственные силы, еще дальше задвинет решение экономических проблем, то перспективы развития демократии в будущем станут еще более иллюзорными.

 Проблема совсем не там, где ее ищут. Дело в том, что Владимир Путин не может уйти из власти, а может только отойти от нее. И обусловлено это структурой власти. Политика и экономика не отделены в России друг от друга. Государство напоминает айсберг, где политика – надводная часть, а экономика – подводная. Если меняется центральный компонент власти, тут же меняется и картинка в экономическом калейдоскопе.

 Причем, экономика привязана к конкретной личности, а не к занимаемому этой личностью месту. В чем-то это напоминает американскую систему, только в гораздо более масштабном исполнении... Там с приходом нового президента меняется вся политическая команда. А у нас меняются не столько политики, сколько собственники всего, что имеет хоть какую-нибудь приличную стоимость.

 Сегодня экономика страны напоминает сложнейшую ирригационную сеть, где на каждом кранике сидит свой «человечек». Уход президента заставляет каждого из этих «человечков» нервничать и задумываться о своем будущем. Естественно, первое, что им приходит в голову, – это мысль о «ротации», выдвижении из собственной среды другого «Путина» и назначении его «старшим мелиоратором своего колхоза».

…А может быть и Брежнев

 ТЕОРЕТИЧЕСКИ создание такой системы возможно. Правящая партия может легко обеспечить себе многократное превосходство в «живых деньгах» над политическими оппонентами. А при неразвитости политической жизни в России, длительное время осуществлять вариант «партийного контроля» над государством в стиле КПСС. Тогда переход Владимира Путина вместе со всей идеологической командой в «Единую Россию» позволит ему стать Брежневым нашего времени. При номинальном президенте и главе правительства.

 Но в данном случае важно то, что в такой партии установится «двоевластие». В ней помимо ее лидера (Путина) будет человек, которого она делегирует «работать» президентом. Отношения между лидером партии и президентом на долгие годы станут осью, вокруг которой будет вращаться вся политическая жизнь России. Образование этой дополнительной политической оси будет самым главным объективным последст­вием отказа от переизбрания Путина на третий срок.

 Функционирование двухполюсной политической системы в «послепутинской» России возможно гипотетически в двух режимах – «коллаборационистском», если преемник слаб и целиком принимает роль «младшего брата». Или в «конфронтационном», если преемник будет пытаться со временем высвободиться из-под опеки (что практически неизбежно). Оба эти режима ничего хорошего российскому государству не обещают.

 Если «наследник» будет априори слабый лидер (а Путин и сам недостаточно жесткий руководитель), то и так запущенная донельзя система управления просто перестанет работать. Правительственная машина начнет разваливаться на ходу. Отдельные ее части перейдут в полностью автономный режим работы. Вся политическая энергия будет теряться уже при передаче с одного полюса на другой. Чиновники, получившие возможность бегать между двумя начальственными кабинетами, обнаглеют окончательно и будут заниматься только своим частным бизнесом. Страну поразит административный хаос, выход из которого без принятия экстраординарных мер, которые вряд ли впишутся в действующую Конституцию, скорее всего, будет невозможен.

Ось зла

 ЕСЛИ «наследник» будет сильный и начнет проводить политику дистанцирования от бывших соратников, то дополнительная политическая ось очень быстро превратится в основную. Все силы общества будут задействованы в развернувшейся вдоль этой «линии Маннергейма» борьбе. Ее результат непредсказуем, но последствия для состояния государства очевидны. Они будут еще хуже, чем при «слабом правлении». Все процессы разложения государственной машины просто начнут протекать гораздо быстрее и в острой форме. Сам Владимир Путин после избрания в 2000 г. продержался лишь пару лет, после чего стал выковыривать бывших «партнеров» из их экономических ниш, как семечки из арбуза.

 Нужно набраться политического мужества и признать, что в России нет демократии и от того, что президент не будет переизбран на третий срок, ее не добавится. В России нет демократии потому, что здесь нет полноценного разделения властей, нет независимого и компетентного суда, нет свободной и ответственной прессы, нет открытости и прозрачности правительства. Более того, в России сегодня не может быть демократии, потому что для того чтобы иметь все вышеперечисленное, Россия нуждается в уважающем закон народе, независимой и самостоятельной буржуазии, состоятельном среднем классе, обладающей высокой корпоративной культурой журналистике и многом другом. И раньше, чем появится второе, первое не сложится. Так почему же все уперлось в невозможность изменения Конституции в вопросе о третьем президентском сроке?

 Возникает вопрос – не слишком ли велика цена, которую надо заплатить за политическое ханжество?

ОПРОС ПО ТЕМЕ

 СОГЛАСНЫ ли вы на третий срок для президента?
 Спросили мы российских граждан у стен президентской резиденции – Московского Кремля

 Евгения Тонкова, 42 года, технолог, г. Балабаново Калужской области:
 – Мне все равно, пойдет Путин на третий срок или будет кто-то другой. Ничего не изменится. Посмотрите сами, у нас последние лет 15 у власти одни и те же люди. Кое-кто, по-моему, еще с горбачевских времен засиделся в руководителях. А уж ельцинских – пруд пруди! Потому ничего и не поменялось за эти годы. И не поменяется, кого в Кремль ни посади.

 Валерий Пономаренко, 35 лет, водитель, г. Осташков:
 – Третий срок для президента – это прямое нарушение нашей Конституции. А Конституция – это, наверное, последнее, что у нас еще осталось не перекуроченное, не переделанное для выгоды власти. Если и до нее доберутся и «подремонтируют» в нужную сторону – у нашей страны вообще никакой точки опоры не останется.

 Дмитрий Лазарев, 62 года, пенсионер, г. Липецк:
 – Я старый коммунист, поэтому против того, чтобы президент у нас был беспартийный. Я не настаиваю, чтобы Путин обязательно вступил в КПРФ, пусть вступит в какую-нибудь другую партию. Но тогда хоть понятно будет, какая у него идеология и куда он ведет страну. Тогда можно и третий срок обсуждать. А иначе зачем? Вихляемся, шарахаемся из стороны в сторону, никакого плана развития на будущее не имеем.

 Алена Вышегородская, 21 год, студентка, г. Санкт-Петербург:
 – Ой, я только «за»! У нас такой красавец-президент! Спортсмен, непьющий, хороший семьянин. Он одним своим подтянутым видом подает правильный пример нашим мужчинам! Пусть уж лучше Владимир Владимирович остается президентом, а то еще выберут какого-нибудь обрюзгшего старикана. И будет он своим видом позорить страну…

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