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ТВЕРСКАЯ МОЦАРЕЛЛА

Фермеру-итальянцу наше сельское хозяйство нужней, чем россиянам

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ГУЛЮТИН, Тверская обл. – Москва ]

ТВЕРСКАЯ МОЦАРЕЛЛА
 Агротуризм в Европе переживает небывалый бум. Например, в Италии имеется более 10 тыс. фермерских хозяйств, приглашающих туристов посмотреть на свое производство. А вот в России на всю ее центральную часть имеется едва ли не единственное подобное хозяйство. Причем организовано оно не русским Иваном, а бывшим итальянским чиновником. Выяснять, что делает итальянец на российской земле, наш корреспондент отправился в Тверскую губернию.

Знакомство с родителями

 ЗА СЕЛОМ Медное неподалеку от Твери видишь необычную картину. Территория бывшего пищекомбината облпотребсоюза, окруженная классическим бетонным забором, теперь называется «Fattoria del sole» (что в переводе с итальянского значит «солнечная ферма»). Внутри высятся добротно срубленные хозяйственные постройки и пищеблоки, в воздухе витает запах изысканного сыра.

 Владеет хозяйством итальянец Пьетро Мацца с супругой Жанной. Когда в 1999 г. Пьетро приехал в Россию, то вовсе не предполагал открывать здесь свой бизнес. Всего лишь хотел познакомиться с родителями будущей супруги. Однако увиденные красоты покорили его. Почему бы не организовать образцовую ферму по изготовлению сыров? Позднее пришла идея зарабатывать деньги не только на их продаже, но и экскурсиях по производству. В Италии так делают уже более 50 лет. До 80% иностранцев, приезжающих на Апеннины, посещают подобные фермы.

 «Люди устали от цивилизации и городской суеты, хотят прикоснуться к природе. А здесь все делается, как делал еще мой дед-сыродел, – объясняет фермер. – Все готовится вручную, из экологически чистых продуктов, без применения консервантов. Горожанин смотрит, как идет процесс, затем обедает, слушая рассказ о хозяйстве».

 «Когда мы только начали воплощать нашу задумку в жизнь, – рассказывает супруга Пьетро Жанна Марейчева, по совместительству партнер и переводчик, – знакомые только посмеивались: ну кому, скажите, будет интересно слушать про то, как доят коров?!» И оказались не правы. В России, давно утратившей лавры аграрного сердца Европы, люди мечтают о возврате к корням. И предприятие Пьетро с каждым годом становится все более востребованным. Уже едут не только туристы-одиночки, но и группы от крупных туристических фирм. Даже иностранцы включают ферму в свои программы.

 Между тем, молва о сырах ручной работы дошла до Москвы. Большую часть своих сыров Пьетро сбывает в известные столичные рестораны. Фактически бизнес строится на двух направлениях: производственном и туристическом, которые гармонично дополняют друг друга.

Налог – потому что итальянец

 ВПРОЧЕМ, не все у первопроходцев российского агротуризма так уж и радужно. Первоначальный энтузиазм пошел на убыль. Одна из проблем – отсутствие работящих людей. «Из местных некого нанять. Работают до первой получки. И что-нибудь обязательно пытаются стащить», – рассказывает Жанна. В результате работников на сырное производство привозят из Москвы, а экскурсоводов – из Твери. Пьетро и Жанна просто оказались привязанными к своему хозяйству и не могут себе позволить ни дня выходного. «За всем нужно следить самому. Поэтому в России и не развит этот вид бизнеса», – говорит Жанна.

 Не сладким было и знакомство с мест­ными чиновниками. Для прежнего главы районной администрации итальянец был, как бельмо на глазу. Вокруг не ладится, а у него – порядок. Да и гостей слишком много стало приезжать. А зачем лишние глаза?
Дальше – больше. Чиновники начали выдавливать их из района: появились «гости» из всевозможных инспекций, прошли обыски. «Жили себе не тужили, а тут – на тебе – иностранец появился! – не скрывает сарказма Жанна. – Да еще и итальянец – не иначе, как на мафию работает». Впрочем, как оказалось, нашла коса на камень. Пьетро до ухода на пенсию работал в МВД Италии, потому знаком со всеми «бюрократическими хитростями» не понаслышке. Вот и в России нашел тропинку в коридоры власти. При руководстве области была организована комиссия по снятию административных барьеров.

 Глава администрации села Владимир Новиков к иностранцам благодушен: «Они дорогу благоустраивают, создают дополнительные рабочие места, активно участвуют в жизни села. Что еще нужно?»

 Но далеко не все трудности позади. Как рассказал Владимир Новиков, до сих пор тянется тяжба Пьетро с налоговыми органами Тверской области. Суть разногласий – статус фермерской земли. Фискалы хотят считать ее промышленной, но итальянец настаивает, что агротуристический комплекс – сельхозпроизводитель. А деньги «на кону» стоят немалые: гектар сельскохозяйственной земли облагается налогом в 500 руб. в год, а промышленной – в 15000 рублей. Пьетро, в принципе, не против платить как за индустрию, но за те 4 гектара, где размещаются промышленные постройки. А платить за пастбище как за фабричную землю – это перебор.

 Несмотря на это, Пьетро с оптимизмом отзывается о российском инвестиционном климате. «В России намного проще вести дела, – говорит итальянец. – Говорят, здесь налоговое давление, но вы не видели фискалов в Италии».

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