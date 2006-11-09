Мафия?.. Как это «по-русски»?



«Две равно уважаемых

семьи

В Вероне, где встречают нас

событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять

кровопролитья...

Друг друга любят дети

главарей...»

Так начинает Шекспир свою бессмертную трагедию «Ромео и Джульетта». На сегодняшнем языке это звучало бы так: «две организованные преступные группировки Вероны ведут войну за сферы влияния. Дети главарей этих группировок любят друг друга...» и т.д. Полноте, - удивитесь вы, - это же Монтекки и Капулетти, при чем тут какая-то ОПГ?! А очень даже при чем: вражда двух кланов и нескончаемые убийства - это отражение порядков, царящих в шекспировские времена. При отсутст­вии юридического права, законности и, наконец, суда (помните, у Шекспира в финале суд вершит феодал-герцог) основой безопасности тогда были семья и круговая порука.

Если посмотреть на историю таких известных аристократических фамилий, как Медичи или Боргезе, то с точки зрения современной юриспруденции можно найти в ней несметное число поводов для возбуждения уголовных дел. А чем, вы думаете, занимался национальный герой Британии Нельсон до того, как стал адмиралом и лордом? Грабил корабли. Правда, часть награбленного он «доставлял» английской короне. Были ли семьи Монтекки и Капулетти мафиозными? Считали ли они себя преступниками? Нет, они жили по законам своего времени. В условиях, когда преступник не страшится возмездия, когда суд номинальный, а единственным судьей выступает «власть имущий» феодал - в таких условиях человек ищет защиты у тех, кто организован и имеет силу. Здесь появлялись рыцари и предлагали: «Мы тебя защитим, но за это ты нам заплатишь». И это нельзя было назвать «организованной преступностью», потому что не было тогда закона, который можно было бы «преступить». Позже, когда появились уголовные законодательства, тогда и возникло понятие преступления. Если рассматривать ментальность европейцев с точки зрения современной юриспруденции, то со времени раннего Средневековья и вплоть до XVIII века ее можно считать криминальной.

Во времена Средневековья во Флоренции знатные люди, чтобы избежать встречи с простолюдинами, ходили по специальной галерее, построенной над улицами. Толстосумы вообще не появлялись без охраны. Все это в прошлом, и сейчас в Европе или США, кроме звезд, политиков или мафиози, с охраной не ходит никто. В России же редко увидишь богача без телохранителей. Россия живет в другом отрезке истории, где-то во времена Шекспира, когда убийст­во было естественным путем разрешения конфликта. Могу даже утверждать, что ментальность русского человека сегодня близка к криминальной - каковой она была в средневековой Европе.

Есть несколько признаков, которые роднят нас со Средневековьем.

Первый - это цена человеческой жизни. В России она так же невелика, как это было в Сред­ние века. Я уже как-то приводил цитату из «Несвоевременных мыслей» Горького: «Это - психика людей, которые все еще не могут забыть, что 56 лет тому назад (написано в 1917. - А.К.) они были рабами... что они живут в стране, где человек - ничего не стоит. Ничего».

Второй - отсутствие правового государства. В Средние века в Европе был крайне слабо развит институт права. В своем поместье каждый феодал был государем, не признававшим никакого суда над собой, кроме суда себе равных. Полностью подчиняясь католической церк­ви, светская власть не могла привлечь к суду, например, Папу Римского Александра VI (Борджиа), который устранял политических врагов с помощью яда и кинжала.

В России также не было и нет до сих пор полноценной юрис­пруденции. Если нарушается закон в правовом государстве, есть возможность обратиться для защиты в суд. Суд должен быть независимым. Но в России независимый суд - это лишь мечты. Если судья решит спор не в вашу пользу, вы будете уверены, что его не подкупили? В России юридическая справедливость нынче осуществляется через силовые решения - так происходило в Европе в Средние века.

Третье: политическая власть - верное средство для приобретения крупного состояния. Близость к казне - соблазн для всех, если нет правового государства. Например, в 16-м веке Римский Папа Лев Х (Медичи) за восемь лет правления растратил на пиры, женщин и охоту все деньги из государственной казны. Вот и про Россию Юрий Андропов говорил: «Россия - страна казнокрадов».

Четвертое: чрезвычайно низкая мораль - ничто не сдерживает человека, стремящегося к богатст­ву. Все на продажу! Сращивание политического истеблишмента и силовых структур с преступным миром - типичная черта как Средневековья, так и сегодняшней России. Российская мафия имеет тесные связи, доходящие до прямого сотрудничества с милицией, законодательными и исполнительными органами, мэрами городов, судьями, прокурорами и прочими чиновниками - вплоть до высших. Мафия появляется там, где слабо государство. О продажности депутатов свидетельствуют различные факты, например, успешное лоббирование депутатами интересов Ходорковского, когда был провален закон о налогах на сверхприбыль от добычи нефти. Здесь государству Российскому просто показали «кукиш». Считал ли Ходор­ковский себя преступником? Вряд ли - он просто жил по законам своего времени.

Пятое - непотизм, который появился в Средние века, когда папы римские в заботе об укреплении власти стали раздавать высшие церковные должности своим родственникам. Ими были сначала племянники, отсюда и название «непотизм» (от лат. nepos, nepotis - внук, племянник. - А.К.). К примеру, Папа Александр VI сделал кардиналом своего сына Цезаре, а папа Павел III - своих внуков.

В России люди, приходящие к власти, сразу ставят «своих» на все ответственные должности - вот вам и непотизм. Наплыв петербуржцев в Москву - последнее тому подтверждение. То, что называлось при советской власти «использованием служебного положения в личных целях», теперь в порядке вещей. А семейные браки, когда олигарх женится на дочке зятя бывшего президента? Семья в этом смысле - сильная опора для организованной преступности. Бороться против мафии в Италии во все времена было очень трудно именно потому, что это была борьба против семейных сообществ. Можно только удивляться, что никого не волнует, сколько ответст­венных постов в российских государственных нефтяных и газовых компаниях занимают дети бывших и настоящих политических руководителей. И это никого не беспокоит, потому что общественного мнения в стране... нет!

Отсюда вытекает последнее и главное: в Средние века в Европе народ не способен был принимать участие в управлении страной. И это как раз то, что характеризует нынешнюю Россию. Если мы говорим, что наша юриспруденция и суд не могут быть независимыми, то, возможно, остается сила общественного мнения. Но в России не к кому обращаться за реальной защитой, кроме как писать «челобитную» Кремлевскому Начальнику. И разве это не «средневековье»?

И в заключение хотел бы привести характеристику эпохи Возрождения, данную французским философом 19-го века Ипполитом Тэном: «В своей основе - это язычники, настоящие варвары (...) никогда больше не повторилось такого смешения грубости и культуры, этих солдатских манер со вкусами антиквариев, нравов бандитов с беседами ученых. Человек находился тогда в переходном состоянии: он выходил из Средних веков, чтобы вступить в Новое время, или, лучше сказать, обе эти эпохи сливались и взаимно проникали одна в другую самым странным образом и с самыми неожиданными противоречиями». НУ ЧЕМ НЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ?! Жаль только, наши «медичи» и «боргезе» не могут заказать себе фамильные портреты у Микеланджело и у Рафаэля - с настоящей живописью у нас нынче туго!

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- Нет уж, спасибо. Муж у меня, например, не рядовой водитель, а бригадир на фирме, которая занимается автоперевозками. У него и сейчас-то на нас с сыном времени нет, а если станет большим начальником - вообще его видеть не буду. Зачем мне такое «счастье»?

- С одной стороны, я и сама начальник. Но тут все зависит от моих сил и трудов, а у больших начальников, чинуш, проблем не в пример меньше. Сиди себе в кресле и - не пущай, запрещай, не давай разрешения, тяни резину и деньги из нас, работающих. Большие начальники как раз и создают нам, предпринимателям, проблемы. И никакой управы на них нет. Конечно, хорошо бы, чтобы кто-то из родственников стал таким начальником - легче было бы на свете жить.

- У меня старший брат - большой начальник: районный руководитель. Но с тех пор, как он им стал, мы и общаться-то практически перестали. Невозможный стал человек. Смотрит свысока, разговаривает через губу, как будто я ему не родня, а холоп какой-то из его администрации... Денег, конечно, всегда одолжит, но с таким видом, что я к нему и не обращаюсь, даже если сильно припрет.

- Всегда мечтал, чтобы если уж не я, то хоть кто-то из родных стал бы большим боссом. А в наше время - тем более. Сегодня самый богатый кто? Чиновник. Вы проехайтесь по питерским окрестностям и посмотрите, кто строит самые богатые дачи - они, большие начальники.