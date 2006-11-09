Загнанные в угол

Ритуальные услуги не отходя от кассы

В Угловке рассказывают, что несколько лет назад черноголовые бутылки с техническим спиртом открыто продавались в магазинах. Сегодня на прилавках спиртосодержащих жидкостей не видно, но ее без проблем можно купить из-под прилавка или с рук.

Полулитровая бутылка водки стоит в местном магазине 100 рублей, бутылка политуры - 20 рублей. Разница для жителей глубинки огромная: крепкий просторный дом с хозяйством стоит в Угловке 30-60 тысяч рублей. Говорят, пить технические жидкости страшно только в первый раз: мало кто умирает от них мгновенно, как правило, организма хватает на один-два года регулярного употребления.

На доске объявлений в местном магазине красуется объявление: «Магазин помогает в организации ритуальных услуг (венки, гробы, цветы)». В этих местах два кладбища - «новому» чуть больше двадцати лет, а оно уже занимает пару гектаров в лесу. Сегодня люди часто умирают в 25-40 лет, хотя в советские годы здесь хоронили 80-летних долгожителей, переживших коллективизацию, оккупацию, войны и голодуху.

Цикличность жизни

На металлический забор и серые цистерны завода местные посматривают с опаской: говорят, что связываться с предприятием опасно, все проверки их обходят стороной. На самом заводике говорят, что это все выдумки, а проверяют их по три раза в месяц.

«Мы производим несколько десятков наименований косметических средств, которые обладают всеми необходимыми сертификатами и благополучно продаются в Москве и Петербурге с 2001 года, - говорит один из руководителей производства Сергей Жданов. - Хотя мы используем в производстве только питьевой спирт, нашу продукцию пить нельзя. В магазины она может попадать только путем воровства. Но если завтра кто-то начнет глотать бритвы и погибать, это же не повод запрещать их продажу».

Местные женщины говорят, что не будь спиртового производства, работу в Угловке было бы совсем сложно найти. Помимо мастерских по пошиву одежды и ремонту обуви, расположенных в сельпо, есть еще фирма, которая наносит фотографии на эмалированную посуду. По-большому счету, пожалуй, все. Между тем в Угловке и соседних Березовке и Стегново живут 8 тысяч человек.

Лишь немногие пытаются отучить мужчин от пьянства: здесь считается, что если начал пить, то это навсегда. На автозаправке мне рассказал свою историю водитель автобуса Андрей: начал пить после армии, за год пропил все, подшился. Выучился на водителя, устроился на работу, женился, три года обрастал имущест­вом, потом за несколько месяцев все пропил, уволился, развелся, подшился. Снова нашел работу, женился, развернулся, потом сорвался, все пропил, подшился. Женщины говорят, что отбирать политуру, прятать ее или выливать совершенно бесполезно: пьяница купит новую на последние деньги или продаст что-нибудь из дома.

Карательно-медицинские меры способны лишь спровоцировать упрямую русскую душу на протест: хочу пить - и буду. Нужны цели и перспективы, к которым стоит стремиться. Захотел один юноша из Угловки стать человеком - сам по книжкам собрал из комплектующих компьютер. Для этого ездил в соседнюю Окуловку, где есть Интернет. Сейчас он в Москве видный веб-дизайнер. Лет десять назад один из местных вернулся с зоны - вроде перспектив никаких. Начал ставить срубы в садоводст­вах, потом ларек открыл, потом магазин. Сколотив первый капитал, стал продавать щебень с местного комбината по всей стране. Сейчас изредка приезжает из Питера на дорогой иномарке.

Но не у всех получается редко падать и быстро подниматься. Истории с хеппи-эндом в Угловке заканчиваются словами «он разбогател и уехал далеко-далеко». Еще никто не привез сюда жену из Питера, не открыл здесь компьютерный клуб, теннисный корт или школу фигурного катания. И разрекламированные национальные проекты по улучшению жизни в глубинке сюда почему-то не доходят. Хотя поселок находится ровно на середине железнодорожной магистрали Петербург - Москва.