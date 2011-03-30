Суд неподсудный – 2

В одном из февральских номеров «Аргументов неделi» вышла статья «Суд неподсудный», посвященная коррупции в судейском корпусе Иркутской области. Заинтересовавшись резонансной темой, наши коллеги из редакции интернет-портала БАБР.RU решили провести собственное расследование, результаты которого обнародовали в статье «Нажитое непосильным судом. Иркутские арбитры живут на широкую ногу». Реакция на ее появление превзошла все ожидания: читатели сразу развернули в комментариях оживленную дискуссию, а вскоре сайт был подвергнут DDoS-атаке. В статье попали в точку, считают наши коллеги.

Расследование БАБР.RU смогло спокойно провисеть на сайте не более шести часов, затем у портала начались технические проблемы. Рассказывает главный редактор БАБР.RU Дмитрий Таевский: «Атака велась по классической схеме с использованием ботнетов: с разных компьютеров шли систематические запросы на один и тот же файл на сайте. В результате число запросов превышало разрешенные на сайте, и сайт «падал». По словам Дмитрия, так продолжалось двое суток, «практически половину этого времени сайт «лежал».

Затем специалисты смогли взять ситуацию под контроль, да и хакерская активность сошла на нет. «Некоторые действия системных администраторов частично снизили нагрузку. Кроме того, в сравнении с предыдущими атаками эта была не очень профессиональной или недостаточно оплаченной: известно, что час серьезной атаки стоит около 100 долларов», – объясняет Таевский.

Что же так напрягло нанимателя неизвестных хакеров?

В расследовании БАБР.RU речь идет о соотношении декларируемых доходов и фактических расходов некоторых служителей иркутской Фемиды. В частности, зампреда Высшего арбитражного суда РФ Сергея Амосова, долгое время работавшего в Прибайкалье: «В 1991–1995 годах он трудился в иркутском областном арбитраже, где дорос до руководителя, а затем, до переезда в конце 2009-го в Москву, служил главой Федерального арбитража Восточно-Сибирского округа, также базирующегося в Иркутске». За свою продолжительную карьеру в регионе, утверждают журналисты, «Сергей Михайлович смог стать владельцем довольно серьезного имущества».

БАБР.RU перечисляет имущество, «нажитое непосильным судом»: «Шестикомнатная квартира общей площадью 185 «квадратов» в малоэтажном доме на улице Пискунова. Риелторы оценивают этот объект недвижимости в 7,5 миллиона рублей. Есть у Амосова гараж на улице Каменского – он стоит около 1 миллиона. Значатся за судьей и несколько земельных участков, расположенных в престижных местах Приангарья. Владеет замглавы ВАС землей в Листвянке, на улице Чапаева, где одна сотка обходится покупателям в 150–200 тысяч рублей. Другой участок расположен на 21-м километре Байкальского тракта, в «Жемчужине Байкала», где цены такие же – 150–200 тысяч. Кроме того, за Амосовым записаны участки на Малом море, в прибрежной деревне Зун-Хунтун, где сотка стоит 100–120 тысяч целковых, и в деревне Баклаши (здесь земля дешевле – до 50 тысяч за сотку)». Кроме того, утверждают авторы расследования, «на сына Амосова Станислава оформлена четырехкомнатная квартира в красной кирпичной пятиэтажке на улице Лыткина. Данный объект недвижимости оценивается в 5 миллионов рублей».

Упоминаются в тексте и автомобили зажиточного семейства: «На самого судью зарегистрировано несколько автомобилей. Есть старенький уазик, «Тойота Королла» не первой свежести. И «Фольксваген Пассат» 2008 года выпуска, приобретенный в 2009 году. В хорошей комплектации годовалый «немец» может потянуть на полтора миллиона рублей. У сына Сергея Михайловича – джип «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который и в подержанном состоянии тянет на 700–750 тысяч».

В целом, отмечает издание, «оценить общую стоимость амосовского имущества не представляется возможным, но ясно, что речь идет о сумме около 1 миллиона долларов». Эту цифру БАБР.RU сопоставляет с декларацией о доходах Амосова-старшего за 2009 год, согласно которой он «заработал чуть более 3,7 миллиона рублей. То есть или полквартиры, или меньше четырех гаражей, или два с половиной «Пассата».

От себя добавим, что в материале нашей газеты были приведены слова председателя Арбитражного суда Иркутской области Виктора Юдина, сетовавшего на то, что судейская зарплата «все равно… не такая высокая». Похоже, расследование наших коллег доказало, что на самом деле размер жалованья для судей значения не имеет…

Несмотря на пережитое нападение на сайт, Таевский не жалеет о том, что рискнул заняться расследованием, потому что «было очевидно, что статья «зацепила» многих»: «Комментарии к материалу успели появиться около 8–10, и это были комментарии именно по делу».

Действительно, читателей публикация не оставила равнодушными. Кто-то даже дополнил расследование. Так, пользователь под ником «Общественник» написал следующее: «Амосову все иркутяне должны сказать спасибо за то, что наша питьевая вода станет гораздо хуже. На основании постановления окружного Арбитражного суда по прямой команде Амосова администрацию города Иркутска обязали предоставить для ЗАО ФСК «Иркутскстройреконструкция» два земельных участка на берегу Ершовского залива в защитной полосе, где вообще запрещено строительство». А читатель Артур задал риторический вопрос: «А что, на Юдина (председатель Иркутского областного арбитражного суда. – Прим. ред.) совсем ничего не зарегистрировано? На нем только три коттеджа было. Недвижимость на Кипре и в Испании».

Впрочем, для некоторых комментаторов информация, обнародованная БАБР.RU, откровением не стала. «Я не могу назвать это чем-то из ряда вон выходящим, – прокомментировал расследование пользователь Xxx. – Если бы написали, что у него недвижимость в Италии или на островах, да еще круглая сумма в швейцарском банке, то тогда можно было о чем-то говорить. А тут не пахнет сенсацией». А некто Дмитрий деловито раскрыл механизм «работы» с судьями: «Америку открыли! Лично я точно уже лет 10 знаю, что в нашей стране любое судебное решение можно купить. Ценник зависит от масштаба дела и ширины кармана подсудимого. Чаще всего нанятый вами адвокат идет напрямую к судье и договаривается о цене, потом идет к вам и говорит, сколько все будет стоить (естественно, со своей накруткой), вы платите и выскакиваете из зала суда».

Примечательно, что история с раскрытием неприятных для судей фактов не получила своего развития в правовом поле. Таевский на это обращает отдельное внимание: «Признаться, мы ожидали более официальную реакцию, возможно, какие-то угрозы, но этого не было». «Для нас это является дополнительным свидетельством того, что в статье попали в точку», – заключает главный редактор.

О том, что в судебной системе далеко не все в порядке, знают не только читатели БАБР.RU. Первые лица государства тоже в курсе. На январской встрече с представителями общественности президент Дмитрий Медведев приводил данные одного опроса: «80% людей… не верят в справедливость решений суда. Вообще-то это тяжелейший симптом». Тогда российский лидер обещал продумать «механизмы, позволяющие корректными, конституционными способами контролировать ситуацию внутри судебной корпорации». «Надо сделать так, чтобы суд стал максимально независим от властей и в то же время максимально зависим от общества», – поставил сверхзадачу Медведев.

Объективности ради нужно сказать, что механизм контроля за работой судебной системы уже существует – это Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). В числе ее полномочий – не только наложение дисциплинарных взысканий, но и прекращение полномочий серьезно провинившихся судей. Вот только не помнится ни одного действительно громкого расследования, проведенного ВККС и закончившегося результатом, который мог бы хоть немного укрепить веру общества в беспристрастность Фемиды.

Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в ВККС и призывает коллегию отреагировать на факты, приведенные как нашим изданием, так и иркутскими коллегами.