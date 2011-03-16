Вот уж эти пастухи! Какие интересные кулинарные идеи посещают их, пока стада неспешно пасутся на горных склонах. Альпийские выдумали фондю, соединив черствый хлеб, засохший сыр и остатки вина. А вот фантазия абхазских или мегрельских чабанов (авторство приписывается представителям обоих народов) подарила нам аджику. Абхазы называют эту приправу апырпыл-джика, или аджиктцатца, то есть перечная соль или соль, перетертая с чем-то.

Классический рецепт – это пахучие пряности: кинза, хмели-сунели, чеснок, соединенные с острым перцем, грецким орехом и солью. Современные кавказские хозяйки придумали десятки вариаций этой замечательной приправы. Аджику довольно просто сделать самостоятельно. Вот только экипироваться нужно основательно. Чтобы не обжечь перцем руки, стоит надеть резиновые перчатки. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что эфирные масла острых ингредиентов очень летучи и будут щипать глаза и нос.

Овощи и зелень прокрутить в мясорубке и хорошо перемешать, добавить сахар, уксус, посолить и варить на медленном огне не менее 1,5 часа. Измельченный чеснок добавить в остывшую смесь. Хранить готовый соус нужно в холодиль­нике.

Кстати, для остроты аджику можно добавлять в супы, салаты, овощное рагу, в ней можно мариновать мясо для шашлыка.